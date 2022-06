Tyttöystävä Sofia Subbotinan ei ole annettu tavata Skotshilenkoa yli kaksi kuukautta kestäneen tutkintavankeuden aikana. Nyt Skotshilenkoa pidetään psykiatrisessa sairaalassa.

Venäjän aloitettua laajan hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta voimistuivat myös Venäjän viranomaisten hyökkäykset toisinajattelijoita kohtaan. Lukuisia sotaa vastustavia ihmisiä on pidätetty, ja lakimuutoksen myötä heitä voi uhata pitkät vankeusrangaistukset.

Yksi heistä on pietarilainen taiteilija Aleksandra Skotshilenko, 31. Hän vaihtoi maaliskuussa ruokakaupan hintalappuja sodanvastaisiin kannanottoihin, ja hän saattaa joutua vankilaan jopa kymmeneksi vuodeksi.

Sen lisäksi, että rikosprosessia Skotshilenkoa vastaan voidaan pitää poliittisena ja ilmeisen epäoikeudenmukaisena, häntä pidetään olosuhteissa, jotka länsimaisissa vankiloissa katsottaisiin todennäköisesti kidutukseksi. Skotshilenkon tyttöystävä Sofia Subbotina sanoo STT:lle, että Skotshilenko on kohdannut pidätyskeskuksissa seksuaalista ahdistelua, henkistä väkivaltaa, nähnyt nälkää ja ollut pakotettuna syömään ruokaa, joka aiheuttaa hänelle vakavia terveysongelmia.

– Pelkään hänen henkensä puolesta ja että en näe häntä enää koskaan, Subbotina sanoo.

Nyt Skotshilenkoa pidetään psykiatrisessa sairaalassa, missä hänen terveytensä on hänen tukijoidensa mukaan edelleen huonontunut.

Venäläinen ihmisoikeusjärjestö Memorial pitää Skotshilenkoa poliittisena vankina. Amnesty International on todennut, että olosuhteet vaarantavat vakavasti Skotshilenkon terveyden. Lisäksi järjestö vaatii viranomaisia luopumaan rikossyytteestä ja vapauttamaan hänet. STT on nähnyt tapausta koskevia asiakirjoja.

Kokonaan syömättä kahden vuorokauden ajan

Skotshilenko korvasi maaliskuun lopussa kauppareissullaan viisi hintalappua viesteillä, joissa kerrottiin venäläisten teoista Ukrainan Mariupolissa. Hänet otettiin kiinni huhtikuun 11. päivänä.

Subbotinan mukaan kiinniotto oli kovakourainen ja poliisit uhkasivat hajottaa kotietsinnässä heidän asuntonsa, ellei Skotshilenko antaisi tietokoneensa salasanaa. Ensimmäisessä oikeuden kuulemisessa kaksi päivää kiinnioton jälkeen Subbotina sanoo nähneensä Skotshilenkon ranteissa mustelmia.

Skotshilenkoa pidettiin ensimmäisessä pidätyskeskuksessa, Vasilinsaaren piirin väliaikaisessa säilöönottopaikassa, 12 päivää. Subbotina sanoo vieneensä keskukseen heti asiakirjat, joissa sanotaan Skotshilenkon sairastavan keliakiaa, eikä tämä siksi voi syödä gluteenia.

– Veimme ruokaa, mutta viranomaiset eivät antaneet sitä hänelle. Aleksandra oli syömättä ja melkein kokonaan juomatta 48 tuntia.

Subbotina sanoo, että lopulta Skotshilenko oli ilmeisesti niin nälkäinen, että söi pidätyskeskuksen tarjoamaa ruokaa.

– Se teki hänet sairaaksi. Hän oksenteli, kärsi pahoinvoinnista ja voimakkaista vatsakivuista.

Skotshilenkon tyttöystävä Sofia Subbotina sanoo STT:lle, että Skotshilenko on kohdannut pidätyskeskuksissa seksuaalista ahdistelua, henkistä väkivaltaa, nähnyt nälkää ja ollut pakotettuna syömään ruokaa, joka aiheuttaa hänelle vakavia terveysongelmia.

Joutui pesemään vaatteensa uudestaan ja uudestaan

Skotshilenko siirrettiin ensimmäisestä pidätyspaikasta tutkintavankeuskeskus N5:een, ”Arsenalkaan”, missä hän jakoi ensin sellin 17 muun ihmisen kanssa.

– Olosuhteet olivat kamalat. Siellä oli kylmä, vessa vuoti ja sitä sai käyttää rajoitetusti. Lavuaari ei ollut yhteydessä putkistoon, joten likavesi valui ämpäriin, joka piti tyhjentää ulos, Subbotina sanoo.

Skotshilenko sai siirron kuuden hengen selliin, missä olosuhteet olivat paremmat, mutta häntä alettiin välittömästi kiusata. Hänelle huomauteltiin kaikesta, mitä hän teki, ja hänen syömistään rajoitettiin ja estettiin, Subbotina sanoo.

– Sellin niin sanottu käskyttäjä ei antanut Aleksandran käyttää jääkaappia vapaasti, vain hänen luvallaan ja pakotti Aleksandran heittämään roskiin osan ruoasta.

Subbotinan mukaan muut sellin naiset yhtyivät kiusaamiseen. Skotshilenkon väitettiin haisevan ja hänet laitettiin pesemään vaatteensa uudestaan ja uudestaan.

Subbotinan mukaan Skotshilenkoa myös ahdisteltiin seksuaalisesti. Asianajajan tapaamisten jälkeen vangeilta tarkistetaan normaalisti vaatteet ja taskut, mutta jokaisella kerralla naisvartija laittoi kätensä Skotshilenkon alushousuihin.

– Tällaiseen etsintään tarvitaan todella hyvä syy ja lääkäri paikalle. Tämä oli vain keino nöyryyttää Aleksandraa enemmän.

Kesäkuun 8. päivänä Skotshilenko siirrettiin Pietarin psykiatriseen sairaalaan N6:een.

– Tietenkään se ei ole hänen terveytensä takia. Se on osa prosessia, Subbotina sanoo.

Kyseessä on eräänlainen mielentilatutkimus.

– Jos he todistavat, että hän oli täydessä ymmärryksessä, häntä voi syyttää kaikella ankaruudella. Jos ei, häntä ei vapautettaisi, vaan hänet voitaisiin määrätä hoitoon.

Vierailuja ei ole sallittu

Viranomaiset ovat päättäneet tutkituttaa myös Skotshilenkon kauppaan jättämät viestit. Lingvistisessä analyysissa on Subbotinan mukaan tarkoitus selvittää, sisältävätkö viestit poliittista vihollisuutta tai vihaa Venäjän armeijaa kohtaan.

– Valitettavasti tutkimus tehdään Pietarin valtion yliopistossa, josta on huonoja kokemuksia. Lähetimme ne riippumattomalle lingvistille, joka ei löytänyt yhtäkään todistetta poliittisesta vihollisuudesta tai vihasta.

Subbotina ei ole saanut lupaa tavata Skotshilenkoa, vaikka normaalisti pidätyskeskuksessa pidetyillä ihmisillä on oikeus tiettyyn määrään tapaamisia. Hän sanoo nähneensä Skotshilenkon pikaisesti oikeuden kuulemisissa 13. huhtikuuta ja 30. toukokuuta.

Subbotinan mukaan Skotshilenkon sallitaan tapaavan vain asianajajaansa, joka vierailee tämän luona säännöllisesti ja välittää kuulumiset hänelle. Jokaisen tapaamisen jälkeen asianajaja kertoo Skotshilenkon voinnin huonontuneen ja tämän laihtuneen, Subbotina sanoo.

– Tämä on aika kriittistä Aleksandran kaltaiselle ihmiselle, joka painaa normaalisti 45 kiloa.

Skotshilenkon tukijoukkojen mukaan Skotshilenko ei ole nytkään psykiatrisessa sairaalassa ollessaan saanut hänelle sopivaa ruokaa. Hän uskoo kärsivänsä sydänongelmista, mutta häntä ei ole suostuttu tutkimaan.

Skotshilenkon tukijat vaativat, että tämän sallittaisiin odottaa oikeudenkäyntiä vapaana tai kotiarestissa tutkintavankeuden sijaan.

Sotaa vastustavia mielenosoittajia Pietarissa helmikuun lopussa.

Varoittava esimerkki muille

Skotshilenkon rikosprosessi perustuu maaliskuussa voimaan tulleeseen Venäjän rikoslain 207.3 artiklaan. Se kieltää ”väärien” tietojen julkisen levittämisen Venäjän armeijasta ja käytännössä kriminalisoi vapaan journalismin ja sodanvastaiset protestit. Artiklan kohdasta, josta Skotshilenkoa syytetään, voidaan tuomita vankeuteen jopa kymmeneksi vuodeksi.

Subbotina sanoo, että muutkin Venäjällä vaihtoivat Skotshilenkon tavoin kauppojen hintalappuja, mutta heidän kohdallaan asiasta on aloitettu hallinnollinen prosessi.

– Aleksandran tapaus on ensimmäinen rikosprosessi vastaavasta asiasta keskisessä federaatiopiirissä.

Subbotina uskoo, että viranomaiset haluavat käyttää Skotshilenkoa varoittavana esimerkkinä siitä, mitä käy, jos vastustaa virallista mielipidettä.

– Hallitus tekee kaikkensa tukahduttaakseen vapaan median ja vapaat toimittajat ja uhkaa ihmisiä, jotka ilmaisevat mielipiteitään, jotka poikkeavat virallisesta. Tuntuu, että tämä on varoitus muille, että kaikki olisivat peloissaan ja kaikki olisivat hiljaa.

”He soittivat hänelle Kiovan metrotunnelista”

Subbotina sanoo, että Skotshilenko oli tietoinen, ettei protestoiminen ole Venäjällä vaaratonta. Hän sanoo tämän kuitenkin pitäneen hintalappujen vaihtamista turvallisempana kuin mielenosoituksiin menemistä.

Subbotina sanoo, että sodan alettua Skotshilenko ei voinut olla hiljaa, koska tällä on Ukrainassa ystäviä, ja Skotshilenko pelkäsi heidän puolestaan.

– He soittivat hänelle Kiovan metrotunnelista, jossa he olivat piilossa ja todella peloissaan. Kaksi vuotta sitten hän työskenteli Ukrainassa leirillä, missä hän opetti lapsille näyttelemistä ja kuvaamista. Hän oli todella huolissaan heistä.

Subbotina haluaa lisätä, että Skotshilenko ei ole vain poliittinen vanki. Hän on muusikko ja kuvataiteilija ja käyttää melkein kaiken aikansa taiteen tekemiseen, Subbotina sanoo. Venäjällä hänet tunnetaan myös masennusta käsittelevästä kirjastaan Book about Depression.

– Viimeisen viiden vuoden ajan me olemme eläneet ihan normaalia elämää. Me olemme perhe, me puhumme siitä, mitä teemme illalliseksi, minne menemme viikonloppuna tai mitä teemme lomalla.

– Tämä koko juttu on hirveä tragedia perheellemme. Kukaan ei ansaitse kuolla venäläisessä vankilassa sen takia, että on ilmaissut poliittisia mielipiteitään.