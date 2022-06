Texasissa löydetty perävaunusta yli 40 ihmisen ruumiit

46 kuolleen ihmisen uskotaan olleen siirtolaisia. Kyseessä on viime vuosien pahin siirtolaisten joukkokuolema Yhdysvaltojen etelärajalla.

Yhdysvaltain Texasin osavaltiossa on löydetty yli 40 ihmisen ruumiit raskaan ajoneuvon perävaunusta, kertovat yhdysvaltalaismediat. Asiasta uutisoivat muun muassa New York Times ja Texas Tribune. Tällä hetkellä menehtyneiden lukumäärä on 46 henkeä.

Viranomaisten mukaan San Antonion kaupungin lähistöllä olleesta perävaunusta löydettyjen kuolleiden uskotaan olleen laittomia siirtolaisia, jotka olivat matkalla Meksikosta kohti pohjoista.

Kuolinsyyt eivät ole vielä tiedossa, mutta San Antonion kesäkuun lämpötilat ovat lähennelleet kaikkien aikojen ennätyksiä, kertoo New York Times.

Lisäksi paikalta löydettiin elossa toistakymmentä ihmistä, jotka kuljetettiin sairaalahoitoon. San Antonion poliisiviranomaisen Charles Hoodin mukaan sairaalan kuljetetut kärsivät lämpöhalvauksesta.

Poliisi etsii raskaan ajoneuvon kuljettajaa. Ajoneuvo löydettiin hylättynä lounaaseen päin San Antonion kaupungin ulkopuolelta, läheltä rautatiekiskoja.

The New York Timesin haastattelemien paikallisten mukaan paikka, johon ajoneuvo oli hylätty, oli suosittu siirtolaisten ”pysäkki”. Ihmissalakuljettajat usein hakevat siirtolaisia matkailuautoilla tai pakettiautoilla tällaisista syrjäisistä paikoista läheltä Yhdysvaltojen etelärajaa ja kuljettavat heitä eteenpäin Yhdysvalloissa.