Ukrainan tiedustelujohtaja väittää: Vakavasti sairaalla Putinilla vain kaksi vuotta elinaikaa

Ukrainan tiedustelupalvelun johtaja, kenraalimajuri Kyrylo Budanov kommentoi USA Todayn haastattelussa Venäjän presidentti Vladimir Putinin terveyteen kohdistuvia huhuja.

Amerikkalaiselle USA Today -medialle haastattelun Kiovassa antanut Ukrainan tiedustelupalvelun johtajan Kyrylo Budanovin mukaan Ukrainalla on agenttiensa kautta saatuja tiedustelutietoja, joiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin kärsii useista vakavista sairauksista.

Budanovin mukaan tiedustelupalvelu uskoo, että Putin tulisi menehtymään näihin sairauksiin kahden vuoden sisällä.

Budanov ei esittänyt tälle väitteelle mitään erityisiä todisteita. Ukraina ja Venäjä käyvät myös informaatiosotaa, USA Today muistuttaa.

Putinin terveydentilasta on liikkunut paljon erilaisia arvailuja, joita ei ole pystytty vahvistamaan.

Toukokuun lopussa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kommentoi Vladimir Putinin terveydentilaa ranskalaisen TF1 -kanavan haastattelussa.

– En usko, että järjissään olevat ihmiset voivat nähdä tämän henkilön terveydentilassa merkkejä jostain sairaudesta tai vaivasta, Lavrov sanoi.

Putinin terveys ja yksityiselämä ovat Venäjällä tabuaiheita, eikä niistä keskustella julkisuudessa juuri ollenkaan.

Putinin terveydentilasta on esitetty erilaisia spekulaatioita Ukrainan sodan aikana. Virallisesti väitteitä sairauksista ei ole vahvistettu.

Muun muassa brittitabloidi Mirror uutisoi nimettömään FSB-vakoojan kertoneen, että Putinilla on laajalle levinneen syövän vaikea muoto. Jutun mukaan Venäjän presidentti on menettämässä näkönsä ja lääkärit ovat arvioineet, että hänellä on elinaikaa korkeintaan kolme vuotta.

Huhuja terveysongelmista ovat kirittäneet niin Putinin julkiset esiintymiset kuin poissaolot julkisuudesta. Putinin on väitetty muun muassa sairastavan Parkinsonin tautia tai leukemiaa tai kilpirauhassyöpää.

Ilta-Sanomien 30. toukokuuta julkaistussa jutussa jutussa suomalainen Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja ja Venäjä-asiantuntija Hanna Smith muistutti, että Putinin terveydentilasta on jo kauan esitetty erilaisia väitteitä.

– Niin kauan kuin olen Venäjää seurannut, olen todennut, että jos meillä on joku selkeä kuva Kremlin valtajärjestyksestä tai jonkun terveydentilasta, niin sitä pitää heti epäillä, Smith sanoi.

