Reutersin lähteet povaavat Suomelle vaikeaa Nato-kokousta

Uutistoimiston lähteiden mukaan Turkki on valmis pitkittämään Suomen ja Ruotsin Nato-prosessia jopa kuukausilla.

Tulevassa Nato-kokouksessa tuskin nähdään läpimurtoa Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien suhteen, turkkilaiset virkamiehet ja länsimaiset diplomaatit kertovat Reutersille. Naton huippukokous pidetään Espanjan Madridissa 29.–30. kesäkuuta.

Suomen ja Ruotsin jäsenyys vaatii kaikkien Nato-maiden hyväksynnän. Esteeksi jäsenyyksille on muodostunut Turkki.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan yllätti monet ilmoittamalla sen jälkeen, kun Suomi ja Ruotsi olivat päättäneet hakea Naton jäsenyyttä, ettei Turkki voi puoltaa maiden jäsenyyksiä.

Turkki on muun muassa syyttänyt Suomea ja Ruotsia terrorijärjestöjen tukemisesta. Reutersin mukaan iso ongelma on Turkin vaatimus, että erityisesti Ruotsin olisi luovutettava maassa asuvat kurdiaktivistit Turkkiin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on vastustanut Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon.

Turkkilaiset neuvottelijat eivät ole huolissaan määräajoista, joita ulkomaalaiset liittolaiset ovat esittäneet, ja ovat valmiita painostamaan kuukausien ajan Suomea ja Ruotsia, jotta ne luopuisivat aseiden vientikielloista ja kiristäisivät toimiaan koskien ryhmiä, joita Turkki pitää terroristeina, neljä lähdettä kertoo Reutersille.

Reutersin lähteet eivät sulkeneet pois viime hetken sopimusta. Mutta esimerkiksi Turkin presidentin edustaja Ibrahim Kalin toisti viikko sitten, ettei Turkki näe Madridin huippukokousta takarajana sopimukselle.

– Kokoukseen osallistuminen ei tarkoita, että ottaisimme askeleen taaksepäin kannassamme, Kalin sanoi viitaten tiistaina pidettävään kokoukseen, jossa Nato, Turkki, Suomi ja Ruotsi keskustelevat Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien hyväksymisestä.

– Olemme pitkälti päässeet sopimukseen, mutta on joitain asioita, joista emme ole yhtä mieltä. Jos pääsemme yhteisymmärrykseen niistä, menemme niissä puitteissa Madridiin.

Länsimaisen diplomaatin mukaan Erdogan todennäköisesti lopulta kannattaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä ja julistaa äänestäjilleen voittaneensa.

– Mutta ongelma voi jatkua useita kuukausia, kun hän tarkastelee tulevia vaaleja ja Nato-liittolaiset turhautuvat yhä enemmän, lähde sanoi.

Turkissa pidetään sekä presidentinvaalit että yleisvaalit seuraavien 12 kuukauden aikana. Erdoganin kannatus on noussut sen jälkeen, kun hän on ottanut kovan linjan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiin, vaikka samaan aikaan Turkki kärsii inflaatiosta pitkälti presidentin epätavallisen talouspolitiikan takia.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio laskivat yhdessä Erdoganin kanssa kukat Ankaran terrori-iskun uhrien muistoksi vierailullaan Turkissa vuonna 2015.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi medialle maanantaina olevansa toiveikkaampi Nato-oven aukeamisesta Suomelle kuin viikko sitten.

Niinistö ei kuitenkaan halunnut ennakoida, voisiko Turkki laukaista pattitilanteen Naton huippukokouksessa Madridissa, jolloin Suomi ja Ruotsi pääsisivät vihdoin jäsenneuvotteluihin Naton kanssa.

– Tässä on juhannuksen aikana käyty kiivasta viestien ja puhelujen rumbaa. Suomalainen virkakunta – oma kabinettini ja ulkoministeriön väki – on kyllä kiitettävästi unohtanut juhannuksen ja tehnyt paljon töitä. Tiiviiseen tahtiin on keskusteluja käyty, Niinistö sanoi toimittajille Mäntyniemessä.

– Ehkä se kertoo ehkä siitä, että jonkin verran paremmalta tilanne vaikuttaa kuin viikko sitten. Mutta en lähde ennustamaan vielä minkäänlaisia sopimuksia.

Lue lisää: Presidentti Niinistö Nato-oven aukeamisesta Madridissa: ”Jonkin verran paremmalta vaikuttaa kuin viikko sitten”

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta arveli vajaa viikko sitten, ettei neuvotteluista Turkin kanssa ole tulossa helppoja ja että Turkki saattaisi jopa vaatia Syyrian PYD-kurdijärjestöä Naton terroristilistalle. Yhdysvallat ja monet Nato-maat ovat tukeneet PYD:tä, joka on osallistunut Isisin vastaiseen taisteluun ja, mikäli Turkki päätyisi esittämään järjestöä terroristilistalle, koko kokous voisi kriisiytyä.

– Ei siellä [Madridin huippukokouksessa] kivaa tule joka tapauksessa olemaan. Turkki on tulossa sellaisten kansioiden kanssa, jossa toisessa osassa osoitetaan, että Suomi ja Ruotsi tukevat terroristeja, Alaranta sanoi.

– Sitten Turkilla on vielä Kreikka-kansio, jossa he pyrkivät osoittamaan, että Kreikka ottaa askelia Turkin lähellä olevien saarien militarisoimiseen. Sen takia, koska Turkki on alueella niin aggressiivinen. Tätä Turkki meinaa todistella, että tämä on kansainvälisten sopimusten vastaista, Alaranta kertoi.