ISW: Risteilyohjukset Kiovaan viesti G7-johtajille – isku tehtiin poikkeuksellisella tavalla

7-vuotias kiovalaistyttö ja hänen venäläinen äitinsä kaivettiin elävinä raunioista iskussa, jonka Venäjän propaganda yritti kääntää Ukrainan syyksi.

Varhain sunnuntaiaamuna tehty raju ohjusisku Kiovaan oli mitä todennäköisimmin Venäjän viesti parhaillaan Saksassa kokoontuville G7-maiden johtajille, toteaa ajatushautomo ISW (Institute for the Study of War) raportissaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapaa muita länsijohtajia Saksassa, jossa johtajille esiintyi videoyhteydellä maanantaina myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Yksi ohjuksista teki valtavan kraatterin lastentarhan pihalle Shevtshenkivskyin kaupunginosassa Kiovassa.

Kokouksen pääpuheenaiheena on Ukrainalle suunnattava aseapu, josta Venäjä puolestaan on toistuvasti varoittanut länsimaita. Yhdysvaltain odotetaan pian kertovan lisäavusta tarkempia tietoja.

Kiovan iskuissa kuoli ainakin yksi ihminen ja loukkaantui useita, kun ohjukset osuivat muun muassa asuinrakennukseen. Raunioista kaivettiin elossa 7-vuotias tyttö ja tämän äiti, jonka on kerrottu olevan Venäjän kansalainen.

Raunioista kaivettiin esiin kaksi henkilöä, joiden kerrottiin toipuvan vammoistaan.

ISW muistuttaa raportissaan, että täysin vastaavanlainen isku samalle alueelle tehtiin myös huhtikuun lopussa, kun YK:n pääsihteeri Antonio Guterres oli vierailulla Kiovassa. Myös tuolloin iskun tulkittiin olleen Venäjän näpäytys länsimaille.

Sunnuntaiaamun isku oli ISW:n mukaan myös Venäjän voimannäytös lännelle.

Isku toteutettiinkin varsin erikoisella tavalla.

Ukraina on kertonut iskussa käytetyn pitkän matkan risteilyohjusta, joka tunnetaan nimellä X101 tai Kh101. Se on matalalla tutkia välttelevä täsmäase, jonka kantama on parhaimmillaan jopa 5 500 kilometriä.

Ohjukset laukaistiin todennäköisesti noin 1 700 kilometrin päästä Kaspianmeren yllä lentäneistä Tu-95- ja Tu-160-pommikoneista.

Kummatkin ovat Venäjän suorituskykyisintä strategista pommikonekalustoa.

Venäjä on käyttänyt kyseistä ohjusta iskuissa Ukrainaan aiemminkin, ja paikalliset ovat jopa onnistuneet kuvaamaan sitä lentämässä kohteeseensa. Tuoreessa iskussa käytetystä ohjuksesta julkaisi Twitterissä videon muun muassa amerikkalaisasiantuntija Rob Lee.

X101 ei ole yliääniohjus, joten siitä on Ukrainan sodan aikana saatu monia kuvia ilmassa.

ISW siteeraa raportissaan myös Ukrainan iskukohteita Twitterissä kartoittavaa GeoConfirmed-tiliä, joka on tehnyt päätelmiä sekä sunnuntaisesta että huhtikuisesta iskusta.

Iskujen varsinaisena kohteena on arvioitu olleen Shevtshenkivskyin kaupunginosassa sijaitseva Artem State -niminen yritys, joka valmistaa muun muassa ilma-alusten ja panssareiden torjuntaohjuksia, ja jonka päämaja sijaitsee iskualueella.

Joitakin ohjuksia on lentoratojensa perusteella saatettu laukaista myös Venäjän hallussa olevasta Etelä-Ukrainasta.

Kerrostalon pommitus on eri spekulaatioiden mukaan saattanut johtua ohjuksen harhautumisesta tai yksinkertaisesti siitä, että 9-kerroksinen talo sattui sen lentoradalle ennen kohdetta.

Pelastajat tutkivat kerrostaloa nosturin avulla Kiovassa sunnuntaina.

Toisaalta X101-ohjus tiedetään tarkaksi, joten on myös epäilty, että ohjuksia ohjattiin tahallaan asuinalueelle kiovalaisten pelottelemiseksi.

Pääkaupunki on saanut olla viime viikot suhteellisen rauhassa, mutta nyt Ukrainassa iskut tulkittiin Venäjän painostusyritykseksi tulevan Nato-kokouksen alla.

Venäjän mediassa iskuja on selitelty tyypilliseen tapaan menestykseksi. Kerrostalon puolestaan on muun muassa väitetty olleen tyhjillään. Venäjän sotilaslähteiden mukaan kerrostaloon olisi osunut Ukrainan ilmatorjuntaohjus, ei venäläisohjus.