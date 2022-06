USA:n aborttipäätös nostatti kommenttimyrskyn Suomessa – ”Yhdysvaltain Taleban... anteeksi... korkein oikeus”

Keskustelu nousi myös Suomessa

Näin Suomessa kommentoidaan Yhdysvaltain korkeimman oikeuden aborttia koskevaa ratkaisua:

– Turvallinen abortti on ihmisoikeus. (Väestöliitto)

– Seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutuminen on edellytys muiden ihmisoikeuksien toteutumiselle. Turvallinen abortti on ihmisoikeuskysymys. (UN Women Suomi, YK-taustainen tasa-arvojärjestö)

– Yhdysvaltain korkeimman oikeuden aborttilinjaus ja Norjan kammottava homoihin kohdistettu viharikos osoittavat, että ihmisoikeuksia on väsymättä puolustettava. Naisten oikeus päättää omasta kehostaan ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Emme antaudu. (Tytti Tuppurainen (sd.), Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, kansanedustaja)

– Järkyttävä ja kivikautinen päätös USA:ssa, ei tätä voi ymmärtää eikä hyväksyä. Tämä ei voi jäädä tähän. Laaja aborttioikeus kumottiin, mutta voiko Yhdysvaltain korkein oikeus puuttua esimerkiksi ehkäisyyn tai avioliitto-oikeuksiin? (Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto)

– Yhdysvaltain Taleban… anteeksi… korkein oikeus on kieltänyt naisilta laajan oikeuden koulunkäyntiin… anteeksi… aborttiin… (Jari Tervo, kirjailija)

– Muistakaa kääntää kelloa 50 vuotta taaksepäin ensi yönä. (Erkka Railo, politiikan asiantuntija, MustRead-julkaisu)

– Aborttioikeutta rajoitetaan USA:ssa. Samat äänet julistavat elämän voittaneen, jotka usein vastustavat esimerkiksi kaikille saavutettavissa olevaa terveydenhuoltoa. Kyse on kontrollista, ei elämän suojelemisesta. Tasa-arvoa pitää puolustaa jatkuvasti. Muuten se voidaan vain pyyhkiä pois. (Maria Ohisalo (vihr.), ympäristö- ja ilmastoministeri, kansanedustaja)

– Kehitys ei aina kehity. Miten voi olla mahdollista. En tiedä. (Hanna Kosonen, (kesk.), kansanedustaja)

– Järkyttäviä uutisia keskellä kauneinta juhannusta. Valtava takaisku naisten oikeuksille Yhdysvalloissa, Oslossa terroristi-isku sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Ihmisoikeudet eivät ole itsestäänselvyys. Työtä yhdenvertaisuuden puolesta tarvitaan jokaiselta, joka päivä. (Li Andersson (vas.), opetusministeri, kansanedustaja)

– Tämä keskikesän päivä muistuttakoon meitä siitä, että naisten oikeuksia on puolustettava lujasti joka päivä. ”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys.” (Minna Canth) (Sanni Grahn-Laasonen (kok.), kansanedustaja)

– Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätös on ilouutinen lapsen oikeuksien puolustajille! Tällä päätöksellä tulee olemaan maailmanlaajat vaikutukset keskusteluun abortista. Päätös antaa toivoa muulle maailmalle, että lakeja voidaan myös muuttaa lapsen elämää suojelemaan. (Päivi Räsänen (kd.), kansanedustaja)

– Abortilla politikointi on kylmää. Kyse on naisen oikeudesta omaan kehoonsa. Abortteja tehdään jatkossa laittomasti, mikä lisää puoskarointia ja turhia kuolemia. Ja naisten oikeuksia tämä vie yli puoli vuosisataa taaksepäin. Lohduton päätös on tämä. (Kari Kanala, kirkkoherra, Paavalin seurakunta, Helsinki).

– Maailmasta löytyy inhimillisyyttä. Elämää kunnioittava päätös. Oikeus elämään on ihmisoikeuksista suurin. Elämän ongelmiin tarvitaan muita ratkaisuja kuin elämän päättämistä: apua, tukea, hoitoa, neuvontaa, adoptiota. Sen eteen pitää tehdä työtä. (Pekka Aittakumpu (kesk.), kansanedustaja)

– Aivan sietämätöntä takapajuisuutta naisten oikeuksien kannalta: ensimmäinen osavaltio kielsi käytännössä kaikki abortit (myös raiskausten ja insestin uhreille) heti korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen esivalmistellun lain avulla. Yli 10 osavaltiota lienee jonossa. Voi USA:ta! (Ville Niinistö (vihr.), europarlamentaarikko)

– Nää samat tyypit, joiden mielestä valtio ei saisi puuttua ihmisten elämään ja varsinkaan oikeuteen kantaa asetta vaikka kauppareissulla, on sitä mieltä, että on ihan ok, että valtio puuttuu naisten oikeuteen päättää omasta ruumiistaan. Ja säätää sen vielä rangaistavaksi. (Minna Arve, (kok.) pormestari, Turku)

– Clarence Thomas (jonka vaimo on innokkaasti pyrkinyt kumoamaan USA:n presidentinvaaleja, joiden oikeudellisuutta Thomaskin on käsitellyt) ilmoitti, että tämä on vasta alkua. Seuraavaksi ”korjataan” muita ”virheellisiä” päätöksiä. (Anders Adlercreutz (r.), kansanedustaja)