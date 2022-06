Tavalliset kansalaiset nappasivat Oslon ampujan kiinni – ”He melkein uhrasivat omat elämänsä”

Poliisi on vahvistanut, että tavalliset ihmiset toimivat sankarillisesti.

Kello 1.14 lauantain vastaisena yönä mies laski laukun kadulle Oslon keskustassa, nosti laukusta aseen ja avasi tulen. Vain pari minuuttia myöhemmin sivustakatsoja kuvasi hotellihuoneestaan videon, jossa näkyy, kuinka tavalliset ihmiset ottavat rikoksista epäillyn kiinni.

– On koskettavaa nähdä ihmisten toimivan näin. He melkein uhrasivat omat elämänsä, heillä ei ollut mitään tietoa siitä, oliko hänellä useampi ase mukana vai ei. Se, että he ryhtyivät kamppailuun, on uskomatonta, videon kuvannut Andreas Blix kertoi Aftonbladetille.

– Kun aloin kuvaamaan, kuulin ehkä kuusi tai seitsemän laukausta. Yhtäkkiä näen henkilön, joka juoksee tien yli. Neljä tai viisi ihmistä juoksee hänen perässään ja he onnistuvat saamaan hänet kiinni ja maahan.

Myös muut silminnäkijät ovat kertoneet, kuinka mies saatiin kiinni tavallisten ihmisten rohkean toiminnan johdosta.

Poliisi on sanonut, että ensimmäisestä hälytyksestä epäillyn ampujan kiinniottoon meni noin viisi minuuttia.

– On joitain ihmisiä, jotka tekivät sankarillisen suorituksen, poliisin toimintaa johtava Tore Barstad vahvisti aiemmin.

Ihmiset laskivat kukkia ja Pride-lippuja ammuskelupaikalle Oslon keskustassa. Ampuminen tapahtui seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suosiman yökerhon edustalla.

Poliisi epäilee 42-vuotiasta miestä suositun homobaarin edustalla tapahtuneesta ammuskelusta, jossa kuoli kaksi ihmistä ja haavoittui 21. Oslossa asuvaa iranilaistaustaista miestä epäillään murhasta, murhan yrityksestä ja terroriteosta.

Norjan suojelupoliisin PST:n mukaan mies oli poliisille entuudestaan tuttu ja häntä oli kuultu viimeksi toukokuussa, jolloin kävi ilmi, että miehellä oli mielenterveyteen liittyviä haasteita.

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan miehellä on ollut yhteyksiä tunnettuun ääri-islamisti Arfan Bhattiin, joka oli äskettäin jakanut sosiaalisessa mediassa kuvan palavasta sateenkaarilipusta ja kehotuksia tappaa homoja.

VG-lehden mukaan epäilty on aiemmin tuomittu törkeästä pahoinpitelystä ja huumausaineiden hallussapidosta.

Norjalaismedian mukaan epäilty on perheenisä. Hän ei ole suostunut kertomaan tapahtumista tai teon motiivista poliisille, NRK kertoo. Epäilty on myös kieltänyt kuulustelujen nauhoittamisen tai videokuvaamisen, ellei tallennetta esitetä julkisesti kokonaisuudessaan.

– Tänäänkin on ollut hyvin lyhyt kuuleminen, joka ei ollut kuulustelu. Poliisi yritti hieman reilu puoli tuntia vakuuttaa syytettyä siitä, etteivät he halua manipuloida hänen selitystään. Hän ei ole hyväksynyt sitä vastausta ja on käyttänyt oikeuttaan olla antamatta selitystä poliisille, miestä edustava asianajaja Jon Christian Elden sanoi VG:lle.

Kukkia ja Pride-lippuja Oslon keskustassa. Pride-kulkue päätettiin perua ampumisten jälkeen, mutta tuhannet marssivat silti.

Poliisi selvittää teon motiivia.

– Yksi hypoteesi, jota tutkimme, on viharikos, mutta kyse on yhdestä hypoteesista useiden joukossa, joiden pohjalta työskentelemme. On liian aikaista vahvistaa hänen motiiviaan, poliisisyyttäjä Børge Enoksen sanoi.

PST pitää tekoa ääri-islamistisena terroritekona.

Poliisi kertoi sunnuntaina, että haavoittuneista useat olivat jo päässeet kotiin eikä kenenkään vammat olleet henkeä uhkaavia.