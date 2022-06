Kiovassa neljä räjähdystä varhain aamulla – osuman saaneesta asuintalosta etsitään uhreja

Kiova ei ole ollut Venäjän iskujen kohteena sitten kesäkuun alun.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on ollut neljä räjähdystä varhain sunnuntaiaamuna.

Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin yksi asuintalo lähellä keskustaa on saanut osuman ja syttynyt tuleen. Paikalta leviää paksua harmaata savua joka näkyi pitkälle yli kaupungin.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko sanoi Telegramissa, että paikalle on lähetetty ambulansseja ja palokuntaa ja että kahden rakennuksen asukkaita evakuoidaan. Kaksi ihmistä on viety sairaalaan. Klitshkon mukaan yksi pelastetuista on seitsenvuotias tyttö, jonka äitiä yritetään pelastaa raunioista.

Pelastuslaitoksen jakamissakuvissa ja videossa näkyi ohjusiskun vaurioittama kerrostalo. Yhdeksänkerroksisen talon kolme ylintä kerrosta on saanut vaurioita.

Iskut osuivat Shevtshenkivskyin kaupunginosaan. Alueella sijaitsee muun muassa Kiovan ooppera, Maidan-aukio, lukuisia yliopistoja, ravintoloita ja taidegallerioita.

Klitshko sanoi Telegramissa uskovansa, että iskut ovat Venäjän yritys uhkailla ukrainalaisia ennen tiistaina alkavaa Naton huippukokousta.

Kiova ei ole ollut Venäjän iskujen kohteena sitten kesäkuun alun. Monet sodan alkuvaiheessa kaupungista paenneet asukkaat ovat palanneet koteihinsa.

Edelliset iskut samalle alueelle Kiovassa tapahtuivat huhtikuun lopulla, kun YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vieraili Kiovassa, kirjoittaa Guardian. Silloin tapahtuneessa Venäjän iskussa kuoli Voice of Americalle työskennellyt toimittaja.

Uutista päivitetty uusin tiedoin kello 11.12. Lisätty kuvia.