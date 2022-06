Ampumiset keskellä kaupunkia järkyttävät Oslossa – viereisen hotellin asukkaat kertovat näystä heti tapahtumien jälkeen

Oslolaiset kertovat epäuskosta Rosenkrantz gatella lauantaiyönä. Ampumiset tapahtuivat aivan Oslon ydinkeskustassa.

Lauantaiaamuna oslolaisen baarin lähistöllä on hiljaista.

Poliisin eristysnauha kiertää Rosenkrantz gate -kadun ympärillä. Joku laskee kukan ja pride-lipun katuvalon juurelle. Yhdeksältä aamulla kaksi ruumista siirretään autoihin.

Keskellä Osloa perjantain ja lauantain välisenä yönä tapahtui ammuskelu, jossa on lauantain alkuiltapäivän tietojen mukaan kuollut kaksi ihmistä ja loukkaantunut 21. VG-lehden haastatteleman poliisin toimintapäällikön Tore Barstadin mukaan kyseessä olisi kolme rikospaikkaa, joista Rosenkrantz gatella sijaitseva London Pub on yksi. Kaksi muuta ovat pieni pikaruokaravintola sekä jazzklubi Herr Nilssen. London pub on suosittu homobaari Oslossa.

Poliisi teki teknistä tutkintaa tapahtumapaikalla varhain aamulla.

Yhdysvaltalaiset Garry Walters ja Elizabeth ja David Lee ovat yöpyneet suoraan ampumispaikan vieressä. David näyttää kamerastaan yöllä ottamiaan kuvia, joissa näkyy kaksi valkoisella lakanalla peitettyä ruumista keskellä katua.

– Mietin heti, että ammutaanko ulkona, mutta koska olemme Norjassa, ajattelin, että äänet tulevat varmasti ilotulitteista, Elizabeth kertoo.

– En uskonut, että täällä kukaan ammuskelisi.

He olivat rynnänneet ikkunalle katsomaan.

– Ihmiset olivat shokissa eivätkä heti pystyneet tekemään mitään.

– Sitten näimme, kun kahta ihmistä alettiin elvyttää. Verta oli kaikkialla, Elizabeth kuvailee.

Tapahtumapaikan vieressä majoittuneet Elizabeth ja David Lee olivat kuulleet useita laukauksia ja nähneet, kun ihmisiä elvytettiin baarin edustalla.

Samassa hotellissa ollut amerikkalaisnainen kertoo, että ulkona oli heti ammuskelun jälkeen yllättävän hiljaista.

– Ihmiset olivat ikään kuin jähmettyneet paikoilleen.

Garry Walters oli tehnyt saman huomion.

– He näyttivät vain täysin epäuskoisilta.

– Ihmisiä makasi maassa ja näin, kun kahta elvytettiin. Ei kukaan uskonut, että tällaista tapahtuu Norjassa, Walters sanoo.

Garry Walters pitää tapahtunutta uskomattomana.

Hän kertoo, että ulkona on tällä viikolla juhlittu joka ilta myöhään. Perjantaina Oslossa juhlittiin pridea näyttävästi ympäri kaupunkia.

Walters kertoo kuulleensa ensin kaksi laukausta, sitten lyhyen tauon, jonka jälkeen laukauksia kuului tiuhaan useita.

Hän arvioi poliisin tulleen paikalle 3–5 minuuttia ammuskelun alkamisesta.

Tekijää kukaan heistä ei ehtinyt nähdä.

– Olemme Yhdysvalloista, missä tällaista tapahtuu päivittäin, mutta emme ole ikinä nähneet ammuskelua. Ja sitten sellainen tapahtuu täällä vain kymmenen metrin päässä hotellistamme… Elizabeth sanoo.

Yhdeltätoista aamupäivällä ryhmä nuoria aikuisia kävelee tapahtumapaikalle poliisin eristysnauhojen viereen. Kaikkien kasvot ovat itkusta turvonneet.

Nuoret laskevat kukkia katuvalon juurelle ja halaavat toisiaan pitkään.

Nuoret pitivät hiljaisen hetken.

Myös oslolainen Martine, 24, on tullut lauantaiaamuna kumppaninsa kanssa Rosenkrantz gatelle tuomaan kynttilän uhrien muistoksi. Hän oli perjantaina ollut juhlimassa pridea toisessa kaupungissa.

Tekijän motiivi ei vielä ole tiedossa, mutta ammuskelun on epäilty liittyvän seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen oikeuksia puolustavaan pride-juhlaan. Poliisi tutkii tapausta terroritekona.

Osloon lauantaiksi suunniteltu pride-kulkue peruttiin turvallisuussyistä. Epäilty ampuja on kotoisin Iranin kurdialueelta ja on VG:n mukaan tullut lapsena perheensä kanssa pakolaisena Norjaan. Hän on Norjan kansalainen ja asuu Oslossa.

– Heräsin aamulla, kun äiti soitti minulle. Äiti tietää että olen panseksuaali ja hän halusi kuulla, olenko kunnossa. Viimeksi, kun pride-juhla järjestettiin, juhlin sitä juuri London Pubissa, Martine kertoo.

Kynttilän tapahtumapaikalle tuonut Martine kertoo käyttäneensä pride-lippua supersankariviittana perjantaina.

– Tuntuu järkyttävältä, jos joku vihaa meitä niin paljon että on valmis tappamaan. Itkin aamulla pitkään.

Martine myöntää, että ammuskelu keskellä Osloa tuntuu pelottavalta.

Tapahtumapaikalle tuotuja kukkia ja pride-lippuja lauantaiaamuna.

Hän kantoi lauantaina aamupäivällä mukanaan kahta pride-lippua ja kertoo vilauttaneensa toista niistä vastaan tulleille ihmisille, jotka olivat matkalla pride-kulkueen sijasta järjestettävään kokoontumiseen.

– Se tuntui vähän pelottavalta, mutta ajattelen, että näkyvyys on tekee hyvää.

Niin ikään pridea perjantaina toisessa homobaarissa juhlineet oslolaiset Liv ja Monica ovat järkyttyneitä tapahtuneesta.

Liv ja Monica olivat lauantaina aamulla matkalla hakemaan kukkia ammuskelussa kuolleiden muistoksi. He olivat olleet aikeissa osallistua pride-kulkueeseen, joka kuitenkin peruttiin turvallisuussyistä.

– Tämä vain osoittaa sen, että meidän pitää edelleen näyttäytyä julkisesti ja että priden täytyy olla suurempi liike eikä sitä pidä juhlia vain kerran vuodessa, Liv sanoo.

– Olemme kaikki shokissa. Tämän piti olla onnellinen juhla.