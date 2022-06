Ukrainan sotilastiedustelu: Venäjä suunnittelee valehyökkäyksiä Valko-Venäjälle provosoidakseen hyökkäyksen Ukrainaan

Sotilastiedustelun mukaan venäläiset sabotöörit noudattaisivat iskussaan samanlaista kaavaa kuin kerrostalojen pommi-iskuissa Tshetsheniassa 2000-luvun alussa.

Ukrainan sotilastiedustelutietojen mukaan Venäjä pyrkii suorittamaan valehyökkäyksiä Valko-Venäjälle houkutellakseen Valko-Venäjän hyökkäämään Ukrainaan, Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoo uudessa tilannearviossaan.

Ukrainan mukaan venäläiset sabotööriryhmät ja palkkasotilaat ovat saapuneet Valko-Venäjän Mozyriin räjäyttämään kerrostaloja ja siviili-infrastruktuuria. Sotilastiedustelu totesi, että venäläiset sabotöörit noudattavat iskussaan samanlaista kaavaa kuin kerrostalojen pommi-iskuissa Tshetsheniassa 2000-luvun alussa.

Ukrainan viranomaiset ovat raportoineet aiemmin sodan aikana mahdollisista valehyökkäyksistä Valko-Venäjällä.

Ukrainan armeija ilmoitti lauantaina, että Ukrainan pohjoisosassa sijaitsevaan Desnan kylään on tänä aamuna ammuttu Valko-Venäjältä parikymmentä ohjusta. On toistaiseksi epäselvää, liittyykö tapaus Ukrainan sotilastiedustelun ennustamiin valehyökkäyksiin.

Armeijan mukaan toistaiseksi ei ole tietoa uhreista. Desna sijaitsee Pohjois-Ukrainan Tsernihivin alueella. Valko-Venäjä on tukenut Venäjää sen hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan, mutta ei ole osallistunut taisteluihin.