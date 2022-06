Saksa poistaa poistaa rikoslaista pykälän, joka säädettiin Natsi-Saksan aikana

Pykälä kielsi lääkäreitä antamasta tietoja abortista.

Saksan liittopäivät päätti perjantaina poistaa rikoslaista määräyksen, joka rajoittaa lääkärien ja klinikoiden oikeutta antaa tietoa raskaudenkeskeytyksistä. Kyseinen rikoslain pykälä on ollut kiistanalainen vuosikymmenien ajan. Se kieltää abortin ”mainostamisen” ja määrää, että teosta voidaan langettaa enintään kahden vuoden vankeusrangaistus tai sakot.

Laki säädettiin vuonna 1933, pian Adolf Hitlerin natsihallinnon valtaannousun jälkeen. Nykyinen hallitus oli kirjannut kiellon poistamisen hallitusohjelmaansa.

– Nyt on korkea aika. On järjetöntä ja takaperoista, että lääkärit eivät saa antaa tietoja abortista, kun joka trolli ja salaliittoteoreetikko voi vapaasti suoltaa ajatuksiaan raskauden keskeytyksistä, sanoi oikeusministeri Marco Buschmann liittopäivillä.

Vaikka laki on peräisin Saksan historian synkimmältä jaksolta on sitä sovellettu edelleen. Lääkäreille on määrätty sakkoja muun muassa siksi, että he ovat jakaneet tietoa aborteista netissä.

Aborttivastustajat ilmiantavat lääkäreitä

Yksi sakot saaneista lääkäreistä on Kristina Haenel, josta tuli pykälän kumoamista vaativan kampanjan keulakuva. Hänelle oli määrätty kiellon rikkomisesta 6 000 euron sakot, mikä nostatti myrskyn ja vauhditti kiellon kumoamista.

Netissä toimivat abortinvastustajat ovat aktivoituneet vaatimaan rangaistuksia lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle. Kampanjoiden painostamat lääkärit ovat monesti poistaneet kaiken aborttiin liittyvän tiedon verkkosivultaan ja pyytäneet poistamaan tietonsa listoilta, joilla luetellaan abortteja tekeviä lääkäreitä.

Saksan aborttilain mukaan raskaudenkeskeytys on sallittu 12 ensimmäisen raskausviikon aikana. Ehtona on pakollinen käynti neuvontapalvelussa ja kolmen päivän mietintäaika.

Abortti on edelleen herkkä aihe Saksassa, ja sen saaminen on monissa tapauksissa vaikeaa. Erityisen hankalaa se on vankasti katolisessa Baijerissa, jossa on vaikea löytää abortteja tekevää sairaalaa. Monet aborttia hakevat naiset lähtevät sen seurauksena rajan yli Itävaltaan.