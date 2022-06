Laatokalla komeilee Putiniin yhdistetty huviloiden rykelmä – nyt tiedetään luksuksesta, jonka se kätkee sisäänsä

Laatokan rannalle on rakennettu massiivinen luksuskompleksi, joka on liitetty Vladimir Putiniin.

Putin on yhdistetty Laatokan rannalla komeilevaan luksusloma-asuntokompleksiin.

Laatokka-järven rannalle on rakennettu luksuskompleksi, johon kuuluu mitä hienoimpia design-taloja, joiden sisustamiseen on käytetty mitä kalliimpia materiaaleja.

Kyseessä on ”Kalastajan majaksi” nimetty kompleksi, josta venäläinen uutiskanava Dozhd uutisoi kuusi vuotta sitten. Tällöin kanava esitteli kompleksia, johon kuului kaksi rakennusta. Toinen näistä oli piilotettu ruohon ja helikopterilaskeutumisalustan alle.

Paikalliset huhuilivat tällöin kyseessä olevan Venäjän presidentti Vladimir Putinin loma-asunto. Virallisesti Putinin omaisuus on vaatimaton, mutta hänen omaisuutensa tiedetään olevan huomattavasti ilmoitettua suurempi.

The Guardian -lehti uutisoi sähköpostivuodon kautta saadusta tiedosta, jonka mukaan Kalastajan majalle on rakennettu uusia, entistä hienompia asuntoja, joiden sisustamisessa ei ole ruplia säästelty. Vuodot saivat haltuunsa OCCRP-järjestö ja riippumaton venäläisjulkaisu Meduza.

Tältä näyttää yksi Kalastajan maja.

Yksi näistä on Puutarhataloksi nimetty, kartanoa muistuttava rakennus. Guardianin tietojen mukaan rakennuksessa on kuusi makuuhuonetta ja sitä koristaa 100 000 euron arvoinen Fior di Bosco -marmorista tehty lattia. Vessojen bideet maksoivat yli 10 000 euroa ja suihkunpäät päälle 4 000 euroa.

Rakennuksesta löytyy sisäuima-allas, jossa virtaa ensimmäisestä kerroksesta putoava vesiputous. Huvilan seiniin on upotettu jalokiviä, kuten lapislatsuleita, sinisiä kiviä, joilla kerrotaan olevan parantavia vaikutuksia sekä labradoriitteja, joiden sanotaan lievittävän stressiä.

Venäläinen design-yritys FullHouseDesign on suunnitellut rakennuksen. Omistaja kiisti yrityksen olevan mukana projektissa.

Luksusasunnolta avautuu näköalat Laatokalle.

Toinen uusi rakennus on ”Lato”-niminen, kaksi kerrosta korkea talo. Siinä on suuret viihdetilat sekä yli 200 neliön ruokailusali. Talon keittiö on ladattu parhailla mahdollisilla laitteilla. Keittiöstä löytyy grillejä, tandooriuuni, japanilaistyylinen teppanyaki-grilli sekä savustamo.

Tämän lisäksi talosta löytyy yli 300 000 euron edestä itävaltalaisia panimotarvikkeita, joilla voidaan tuottaa 47 litraa olutta päivässä. Toisessa kerroksessa on teehuone, josta voi ihailla Laatokan maisemia.

Rakenteilla on myös toinen kaksikerroksinen rakennus, jossa on lisää keittiöitä sekä neljä maakuuhuonetta ja taitettavia sänkyjä. Rakennuksen epäillään olevan henkilökunnalle tarkoitettu.

Kaksikerroksinen ”Lato”.

Lähistöltä löytyy karjatila, jossa nuorista häristä kerrotaan kasvatettavan Kobe-lihaa.

Kompleksilta johtaa polku läheiselle Laatokkaan virtaavalle vesiputoukselle, joka oli ennen suosittu turistikohde, mutta nykyään rajattua aluetta. Vesiputoukselta löytyy huvimaja, jonne auringonpoltteelta voi paeta varjoon.

Kalastajan maja on rekisteröity Prime-nimiselle yritykselle, jonka omistaa Juri Kovaltshuk sekä hänen poikansa Boris. Kovaltshuk kuuluu Putinin lähipiiriin. Hän omistaa suurimman osan Rossija-pankista, joka kulkee lempinimellä Putinin pankki. Ukrainan sodan vuoksi läntinen liittouma on asettanut sekä Kovaltshukin että Rossijan pakotelistalleen.

Kompleksia ympäröivät tontit kuuluvat niin ikään yrityksille, jotka on yhdistetty Kovaltshukiin.

Kremlin tiedottaja kielsi Putinilla olevan mitään yhteyttä Laatokan luksusasuntoihin.

– Venäjän federaation presidentti ei ole millään tavalla yhteydessä näihin objekteihin tai organisaatioihin, Kremlistä todettiin.