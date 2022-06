Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi julkista aseiden kantoa rajoittavan lain

Korkein oikeus päätti torstaina, että maan perustuslaki antaa oikeuden kantaa asetta kodin ulkopuolella.

Korkein oikeus kaatoi New Yorkin osavaltion aseiden kantoa rajoittavan lain.

Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden mukaan amerikkalaisilla on oikeus kantaa asetta julkisesti. Päätöksellään korkein oikeus kumosi New Yorkin osavaltion lain, joka rajoittaa julkista aseiden kantoa.

Korkein oikeus päätti torstaina, että maan perustuslaki antaa oikeuden kantaa asetta kodin ulkopuolella. Korkein oikeus katsoo, että toinen ja neljästoista lisäys suojaavat yksilön oikeutta kantaa käsiasetta itsepuolustukseen kodin ulkopuolella.

Oikeuden päätös syntyi äänin 6–3. New Yorkin lain kumoamista vastustivat korkeimman oikeuden kolme liberaalia tuomaria.

Oikeuden liberaalisiiven mielipiteestä vastasi tuomari Stephen Breyer.

– Vuonna 2020, 45 222 yhdysvaltalaista tapettiin ampuma-aseilla, Breyerin eriävä mielipide alkoi.

– Tämän vuoden alusta, joukkoampumisia on raportoitu olleen 277 – keskimäärin enemmän kuin yksi päivässä.

Liberaalituomareiden mukaan korkeimman oikeuden päätös rajoittaa raskaasti osavaltioiden oikeutta yrittää hallita aseväkivaltaan liittyviä vaaroja.

Korkeimman oikeuden päättävän mielipiteen julkistamisesta vastasi tuomari Clarence Thomas, jota pidetään yhtenä oikeuden konservatiivisimmista jäsenistä.

– Toinen ja neljästoista lisäys suojelevat tavallisen lainkuuliaisen kansalaisen oikeutta pitää kotona hallussaan käsiasetta itsepuolustukseksi. Tässä tapauksessa vetoomuksen esittäjät ja vastaajat ovat sitä mieltä, että tavallisilla lainkuuliaisilla kansalaisilla on samanlainen oikeus kantaa käsiaseita julkisesti itsepuolustuksekseen. Me olemme samaa mieltä.

Perustuslain niin kutsuttua originalismista tulkintaa kannattava Thomas katsoo, että perustuslakia tulee tulkita lakitekstin alkuperäisen käsityksen perusteella hyväksymisajankohtanaan. Tätä kantaa Thomas valotti myös korkeimman oikeuden päätöstä avaavassa kirjallisessa mielipiteessään.

– Ampuma-aseiden luomat sääntelyhaasteet eivät ole aina samoja kuin ne, jotka huolestuttivat (Yhdysvaltain) perustajia vuonna 1791. Onneksi perustajat loivat perustuslain ja sen toisen lisäyksen, jotka on "tarkoitettu kestämään tulevina aikoina ja siten mukautumaan inhimillisten asioiden erinäisiin kriiseihin".

New Yorkin kuvernööri: "Järkyttävää"

Päätöksen seuraukset ulottuvat laajemmalle kuin vain New Yorkin osavaltion julkista aseenkantoa rajoittamaan pyrkineeseen lakiin. Koska korkein oikeus katsoo yksilöllä olevan oikeus kantaa asetta, on osavaltioiden ja kaupunkien tulevaisuudessa vaikeampi rajoittaa sitä, kuka saa kantaa asetta.

Kyseessä on vasta toinen korkeimman oikeuden perusteellinen kannanotto Yhdysvaltain perustuslain toiseen lisäykseen, joka koskee yksikön oikeutta omistaa ja kantaa aseita. Edellisen kerran korkein oikeus otti kantaa asiaan vuonna 2008.

– Emme ole voimattomia vastaamaan tähän, New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul sanoi tiedotustilaisuudessa pian päätöksen julkistamisen jälkeen.

Hochulin mukaan on järkyttävää, että korkein oikeus "kumosi holtittomasti" New Yorkin lain, joka rajoitti piilotettujen aseiden kantamista hetkellä, jolla kansakunta on herännyt aseväkivaltaan.