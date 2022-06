Mikäli Suomi liittyy Naton jäseneksi suojaisivat meitä myös sotilasliittouman ydinaseet.

Jos Suomen Nato-hakemus hyväksytään, tulee Suomesta osa ydinasein varustautunutta sotilasliittoumaa. Suomeen ydinaseita ei kuitenkaan sijoittaisi, ovat poliitikot vakuutelleet.

– Ydinaseita ei taatusti olla Suomeen tyrkyttämässä, emmekä ole niitä hamuamassa, vakuutti puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) eduskunnan Nato-äänestyksen jälkeen toukokuun puolivälissä.

Pysyviä tukikohtia ja ydinaseita ei Nato ole uusin jäsenmaihinsa sijoittanut.

Vaikka Nato sanoo kuuluvansa ydinaseliittoumaan, ei sotilasjärjestö itse pidä hallussaan ydinpommeja. Ne ovat amerikkalaisten, mutta jäsenmaiden hävittäjät ovat valmiudessa pommien kuljettamiseen.

Yhdysvaltain Eurooppaan sijoittamia ydinpommeja on vain viidessä jäsenmaassa: Belgiassa, Saksassa, Hollannissa, Turkissa ja Italiassa. Lisäksi omia ydinaseita on Britannialla ja Ranskalla.

Yhdysvallat ja sen Nato-liittolaiset eivät kuitenkaan paljasta, kuinka monta ydinasetta Eurooppaan on varastoitu.

Vuonna 2021 arvioitiin, että Yhdysvalloilla on sijoitettuina noin 100 ydinasetta kuuteen sotilastukikohtaan Euroopassa, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Asevalvonnan ja ydinsulun keskus (The Center for Arms Control and Non-Proliferation).

Pommeja ei pidetä viritettyinä tai kiinnitettyinä lentokoneisiin vaan niitä säilytetään maanalaisissa luolissa lentotukikohdissa. Ydinaseiden virityskoodit ovat yksin amerikkalaisten hallussa.

Euroopassa pommit voidaan lastata Naton kaksoiskäyttökoneisiin, jollaisia käytännössä ovat Tornado- sekä F16-hävittäjät.

Jatkossa jäsenmaat modernisoivat hävittäjäkalustoaan ydinasekelpoisiksi ja pommeja voi lastata myös F-18 Super Hornetin, Eurofighter Typhoonin sekä Suomenkin seuraavan hävittäjämallin F-35A:n kyytiin.

Yhdysvaltain Euroopassa olevat ydinaseet ovat taktisia B61-ydinpommeja, jotka on suunniteltu pudotettavaksi lentokoneista. Ydinpommeja ollaan uusimassa tarkempiin B61-12 -päivitysversioihin.

Ydinpommien räjähdystehoa voidaan myös säätää aina 0,3–170 kilotonniin riippuen pommin strategisesta tai taktisesta käyttötarkoituksesta. Säätömahdollisuuden vuoksi pommin teho voi siis olla jopa pienempi tai huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi Hiroshiman atomipommissa, jonka räjähdysvoima vastasi noin 13 kilotonnia.

Yhdysvaltain omistamia ydinaseita on ollut Euroopassa jo 1950-luvun puolivälistä lähtien. Enimmillään niitä oli kylmän sodan huippuaikana 1971 noin 7 300.