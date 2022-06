Yllätyslöytö: Kamera seurasi Donald Trumpia Capitolin valtauksen aikana

Vain pieni lähipiiri tiesi brittidokumentaristin hankkeesta kuvata Donald Trumpia. Ennennäkemätön materiaali päätyi nyt Capitol-tutkinnan käsiin.

Ex-presidentti Donald Trumpista on paljastunut uutta kuvamateriaalia hänen presidenttikautensa loppuajoilta. Löytö on erityisen kiinnostava Capitolin valtausta tutkivalle kongressin komitealle, joka on hankkinut dokumenttia varten kuvatun materiaalin käsiinsä haasteella.

Tieto kuvamateriaalista tuli samaan aikaan, kun tutkintakomitea selvittää julkisissa kuulemisissa Trumpin ja hänen lähipiirinsä osuutta Yhdysvaltoja järkyttäneeseen kongressirakennuksen valtaukseen ja vaalituloksen kumoamisyritykseen.

Materiaalin tarkka sisältö ei ole tiedossa, mutta se sisältää ainakin Trumpin ja hänen läheistensä haastatteluja sekä runsaasti kuvamateriaalia myös valtauksen ajalta 6. tammikuuta 2021 sekä sen jälkeen.

Dokumentaristi Alex Holder vahvisti aikovansa tehdä yhteistyötä Capitol-tutkinnan kanssa. Hän seurasi Trumpia useiden kuukausien ajan dokumenttia varten.

– Kun aloitimme tämän projektin syyskuussa 2020, en olisi ikinä osannut ennustaa, että kongressi hankkii sen todisteeksi tutkintaan, Holder sanoi Twitterissä julkaistussa lausunnossaan.

– Brittiläisenä elokuvantekijänä minulla ei ole mitään agendaa tässä. Halusimme yksinkertaisesti vain ymmärtää paremmin, keitä Trumpit ovat ja mikä motivoi heitä takertumaan valtaan niin epätoivoisesti.

Kuvamateriaalista on valmistumassa kolmiosainen dokumentti nimellä Unprecedented (suom. ennenkuulumaton) tänä kesänä.

Poliisi hajotti kongressirakennuksen mellakkaa tainnutuskranaattien avulla 6. tammikuuta 2021.

Merkittävää Holderin projektissa on myös se, että Trumpin asianajajat ja monet lähipiiriin kuuluvat eivät tienneet siitä mitään.

Kyseessä oli tiettävästi Trumpin vävyn Jared Kushnerin alulle panema ja vain pienen piirin tiedossa ollut hanke, jonka oli määrä dokumentoida Trumpin perintöä.

Kuvausryhmästä ei ollut tietoa sen paremmin Trumpin vaalikampanjalla kuin Valkoisen talon virallisilla pr-henkilöillä. Siksi tieto tuli monelle yllätyksenä.

New York Timesin mukaan uusi kuvamateriaali asettaa ainakin Trumpin tyttären Ivankan tutkintakomitealle antaman lausunnon uuteen valoon. Ivanka Trump totesi valan velvoittamana, että vuoden 2020 vaalit olivat rehelliset, mutta dokumenttimateriaalissa hän myötäilee isänsä perusteettomia vaalivilppiväitteitä.

Ivanka Trumpin tutkintakomitealle antama lausunto esitettiin kuulemisessa 16. kesäkuuta.

Toistaiseksi on epäselvää, sisältääkö materiaali uutta tietoa Trumpin liikkeistä 6. tammikuuta kongressin valtauksen aikana. Koko tutkinnan keskeisin avoin kysymys on, mitä Trump teki niiden muutaman tunnin ajan, jolloin hänestä ei kuulunut julkisuuteen mitään.

Trumpia syytettiin valtakunnanoikeudessa kapinan lietsomisesta, mutta hänet vapautettiin republikaanipuolueen senaattoreiden äänillä. Kongressin tutkinta voi kuitenkin ääritapauksessa johtaa oikeusministeriön nostamaan rikossyytteeseen häntä vastaan.

Keskeinen osa tutkintaa ovat Trumpin yritykset kumota vaalitulos. Myös näihin seikkoihin Holderin dokumenttimateriaali voi tuoda lisävaloa. Holder antaa suljettujen ovien takana lausunnon tutkintakomitealle.

Uusi kuvamateriaali on komitean mukaan yksi syy sille, että sen järjestämät julkiset kuulemiset venyvät heinäkuulle. Torstaina järjestetään jo järjestyksessään viides kuulemistilaisuus.