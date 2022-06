Kommentti: Kyynisyys, katkeruus ja naiivius – näillä aseilla Venäjä saa tukijoita maailmalla

Länsi ei ole pystynyt eristämään Ukrainaan hyökännyttä Venäjää toivomallaan tavalla. Tähän vaikuttavat vanhat virheet, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Presidentti Xi Jinpingin Kiina on vain yksi maista, joihin presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssotaa käyvä Venäjä tukeutuu.

Sotavalta käy naapurinsa kimppuun nielaistakseen sen. Se tappaa ja tuhoaa säälittä. Koko maailma on uhrin apuna.

Näistä asioista vain yksi ei toteutunut keväällä 2022. Koko maailma ei ole tinkimättä Ukrainan takana. Venäjän taloutta ei ole kokonaan eristetty ja sitä kohtaan tunnetaan jopa sympatiaa.

Tähän on kolme syytä: kyyninen laskelmointi, naiivi nostalgia ja pitkä katkeruus.

Kyynisiä laskelmoijia ovat Kiina ja Intia. New York Timesin laskelman mukaan ne ovat ostaneet Venäjältä sen osan öljyä, mitä viennissä länteen on hiipunut. Venäjä antaa alennusta, mutta kun öljyn hinta on yleisesti noussut, se tienaa sillä enemmän kuin ennen sotaansa.

Ostajat laskelmoivat eri lähtökohdista. Mitä enemmän länsi nousee Venäjää vastaan, sitä riippuvaisempi se on Kiinasta. Tämä ei ole Kiinan kannalta huono juttu.

Lähitulevaisuudessa läntisen tekniikan vientikiellot purevat Venäjän taloutta yhä pahemmin. Helpotusta voi tarjota vain Kiina. Vastineeksi se saa Venäjän luonnonvaroja ja sotilaallista yhteistyötä.

Intian laskelma on yksinkertaisempi. Halpa öljy on halpaa öljyä. Jatkojalostuksessa öljytuotteiden alkuperä hämärtyy ja niitä voi myydä eteenpäin. Näillä tuotoilla voi taas vaikkapa ostaa Venäjältä aseita.

Länsimaissa Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin etäpuheita on kuunneltu hurmioituneina. BBC:n mukaan Afrikan unionin johtajat eivät olleet kovin kiinnostuneita.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin etäpuheet ovat jo legenda. Sellaista kuunteli Suomen eduskuntakin. Yleensä vastaanotto on hurmaantunut.

Maanantaina Zelenskyi etäpuhui Afrikan unionin kokoukselle. BBC:n mukaan kuuntelijoina oli neljä valtionpäämiestä. Muiden maiden edustus oli alempi, osalla virkamiehiä.

Afrikassa on 54 valtioita. Niissä Ukrainalla on lähetystö kymmenessä. Kadunmiehiä ei hetkauta sellaisen maan kohtalo, josta he eivät ole koskaan ennen kuulleetkaan.

Venäjä on aktiivinen Afrikassa. Ulkoministeri Sergei Lavrov tunnetaan siellä ja Aasiassa miehenä, jolla on aikaa lentää paikalle keskustelemaan. Yhdysvaltain silmäätekevät ovat kiireisempiä.

Kun Venäjä on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, ystävyys sen kanssa voi olla hyödyllinen pienille maille. Koskaanhan ei tiedä mitä tapahtuu.

Neuvostoliiton ikeeseen joutuneissa naapurimaissa sortavaa suurvaltaa vihattiin.

Afrikassa ja Aasiassa oli toisin. Neuvostoliitto aseisti siirtomaavaltoja vastaan taistelevia liikkeitä. Siirtomaavallat menettivät sotilaitaan ja halun taistella.

Usein pelkkä uhka riitti itsenäistymiseen. Vapaustaisteluun saaduista aseista kiitettiin Neuvostoliittoa samalla tavalla kuin Ukraina kiittää nyt länttä omassa vapaussodassaan.

Kaukana Neuvostoliitosta sen historian hirmuteot eivät kiinnostaneet. Eivät kiinnosta nykyisen Venäjänkään hirmuteot. Tämä on tietysti naivia nostalgiaa osin kuviteltuun menneeseen.

Saharan eteläpuolisen Afrikan merkittävin valtio on Etelä-Afrikka. Sen presidentti Cyril Ramaphosa on valittanut, että lännen Venäjälle langettamat pakotteet vahingoittavat sivullisia maita.

Etelä-Afrikan valtapuolue ANC sai Neuvostoliitosta tukea, kun se oli vielä apartheidhallintoa vastaan taisteleva liike.

Venäläiset palkkajoukot ovat sekaantuneet sisällissotiin Libyassa ja useissa muissa Afrikan maissa.

Kaikkia Venäjän ystäviä Afrikassa ei motivoi nostalgia. Ne haluavat aseita ja sodan ammattilaisia.

Venäläisillä palkkasotureilla on ollut kysyntää erityisesti Ranskan entisissä siirtomaissa. Yleensä heidät liitetään Wagner-yritykseen.

Ranskan kiinnostus tukea taistelua jihadisteja ja muita kapinallisia vastaan on vähentynyt, kun se on riitaantunut entisten siirtomaidensa itsevaltaisten johtajien ja sotilaskomentajien kanssa.

Venäläiset eivät ole kiinnostuneita heidän oudoista demokratiakäsityksistään. Köyhien maiden jatkuvissa sissisodissa pienenkin ammattisotilasjoukon panos voi ratkaista.

Wagnerin joukkoja on muun muassa Libyassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Malissa. Ne ovat yhtä raakoja kuin Ukrainassakin. Osa joukoista on mahdollisesti nyt vedetty sinne taistelemaan. Venäjän sotilaalliset sijoitukset Afrikassa ovat kuitenkin liian kannattavia muille luovutettaviksi.

Lännen boikottiyrityksistä huolimatta venäläinen öljy käy yhä kaupaksi maailmalle. Energian kohoava hinta taas huolettaa länsimaitakin.

Länsimaat tarvitsevat uusia globaaleja strategioita, kun sota Ukrainassa pitkittyy. Toisin kuin kuviteltiin Venäjä on yhä mukana maailmanlaajuisissa valtapeleissä. Länsi ei voi keskittyä huolehtimaan vain Kiinasta.

Venäjän energiaviennin rajoittaminen on osoittautunut hankalammaksi kuin juhlapuheissa sodan alussa julistettiin. Energian hinta nousee, kiihdyttää inflaatiota ja tuntuu myös länsimaiden sisäpolitiikassa.

Ilman siirtomaavaltojen vuosikymmeniä ja vuosisatojakin vanhoja syntejä lännen olisi helpompi löytää Ukrainalle liittolaisia maailmalta. Nyt ne muistetaan monessa maassa vanhoina vainoajina. Katkeruus ei katoa vielä parissa sukupolvessa.

Kaikki teot löytää joskus edestään. Toki tämän kokee tulevaisuudessakin myös Venäjää.