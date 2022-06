Poliovirusta havaittu Lontoon viemäreissä

Britannian viimeisin poliotapaus on vuodelta 1984.

Useista Lontoossa otetuissa jätevesinäytteissä on havaittu poliovirusta, uutistoimisto Reuters kertoo. Toistaiseksi Britannian viranomaiset eivät kuitenkaan ole löytäneet yhtään poliotapausta.

Löydöt tehtiin rutiininomaisen jätevesivalvonnan yhteydessä.

Britannian terveysturvallisuus­viraston UKHSA:n mukaan polion leviämisen riski on pieni korkean rokotuskattavuuden vuoksi. Virasto kuitenkin rohkaisi vanhempia rokottamaan lapsensa poliota vastaan.

Britannian valtakunnallinen rokotusaste poliota vastaan on yli 90 prosenttia, mutta Lontoon alle kaksivuotiaiden rokotuskattavuus on laskenut viime vuosina.

Polio, joka leviää pääasiassa ulosteesta, tappoi ja halvaannutti aikanaan vuosittain tuhansia lapsia maailmanlaajuisesti. Parannuskeinoa ei ole, mutta rokotukset lähes hävittivät luonnollisesti esiintyvän viruksen aiheuttaman taudin maailmasta.

UKSHA sanoi, että se löytää tavallisesti yhdestä kolmeen poliovirusnäytettä jätevedestä vuosittain, mutta aiemmin ne ovat olleet kertaluonteisia.

Aikaisemmin havainnot ovat tapahtuneet ulkomailla hiljattain suun kautta annetun poliorokotteen saaneen henkilön palattua tai matkustettua Britanniaan, minkä seurauksena virusta on levinnyt hänen ulosteestaan jäteveteen.

Viranomaiset uskovat, että näin tapahtui myös tällä kertaa. Keskeisenä erona on kuitenkin se, että virus on nyt myös todennäköisesti levinnyt läheisessä kontaktissa olleiden ihmisten kesken ja kehittynyt niin sanotuksi ”rokoteperäiseksi” poliovirukseksi, joka voi aiheuttaa tautia.

Vaikka tällainen tapaus on käytännössä ennenkuulumaton Britanniassa, rokotteesta johdettu poliovirus on tunnettu, vaikkakin harvinainen, uhka maissa, joissa immuniteetin taso väestössä on alhainen. Taudin ryöpsähdyksiä voi esiintyä, ja esimerkiksi Israel ja Ukraina ovat äskettäin ilmoittaneet poliotapauksista.

Britanniassa viimeisin poliotapaus on vuodelta 1984, ja nykyisin poliota tavataan ”luonnonvaraisena” ainoastaan Afganistanissa ja Pakistanissa.