Huolestunut kansalainen otti yhteyttä asianajajiin, kun turvallisuus­palvelun virkamiehet ilmestyivät ovelle.

Venäjän turvallisuus­palvelu FSB on keväällä ottanut yhteyttä kansalaisiinsa kasvavissa määrin, kertoo venäläinen asianajajien järjestö Pervyi Otdel.

Kremlin etua valvovat viranomaiset ovat pyytäneet, lahjoneet ja kiristäneet venäläisiä vakoilemaan valtiolle. Asianajaja­järjestö koosti muutamia esimerkkejä, miten turvallisuus­palvelu on lähestynyt kansalaisia.

”Henkilö kutsuttiin monitarkoitus­keskukseen (valtionlaitos) valheellisin perustein, ja FSB:n työntekijät olivat vastassa.”

”Turvallisuus­palvelun työntekijät odottivat henkilöä kodin ulko-oven edessä.”

”Todistaja kutsuttiin asemalle auto-onnettomuuteen liittyen. Kuulusteluhuoneessa odottikin turvallisuus­palvelun työntekijä.”

Sitten alkoi painostus.

FSB:n Pietarin-päämaja kuvattuna vuonna 2014. Kuvan henkilö ei liity tapaukseen.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB rakentaa ”naapurikyttääjien” verkkoa. Kuvituskuva.

Värvättäviltä odotettiin, että he olisivat valmiita tapaamaan turvallisuus­palvelun työntekijöitä useamman kerran kuukaudessa. Heidän pitäisi vastata kysymyksiin kollegoista ja tuttavista ja antaa konkreettista tietoa esimerkiksi mielenosoitusten tarkoista ajankohdista.

Vastineeksi FSB on muun muassa lahjonut kansalaisia. Viranomaiset ovat tarjonneet esimerkiksi 5 000 ruplaa (noin 90 euroa) yhdestä tietovuodosta. Toiselle tarjottiin valokuvauskurssia netissä. Viranomaiset tarjosivat jopa ”ratkaisuja ongelmiin” töissä tai koulussa.

Yksi asianajajiin yhteydessä ollut henkilö kertoi, että hänelle tarjottiin termosmukia tietoa vastaan.

Vakavissa tapauksissa kansalaisia uhkailtiin ja kiristettiin. Järjestön mukaan FSB:n työntekijät ovat uhkailleet nostavansa perättömiä syytteitä, elleivät kansalaiset suostu tekemään yhteistyötä. Viranomaiset kiristivät myös sukulaisten työpaikoilla ja opiskelupaikoilla.

Järjestön mukaan turvallisuuspalvelu on lähestynyt kaikenlaisia kansalaisia: oppilaita, aktivisteja ja heidän tuttaviaan, riippumattoman median edustajia ja yleishyödyllisten järjestöjen työntekijöitä.

Turvallisuuspalvelun tähtäimessä näyttäisivät olevan muun muassa Kremlin virallista linjaa uhkaavat henkilöt, jotka toimivat oppositiomielisessä tai riippumattomassa ympäristössä.

Pervyi Otdel -järjestön perustanut asianajaja Ivan Pavlov on maanpaossa.

Ilmiölle on venäjänkielinen nimi: verbovka. Sanan suora suomennos on ”värväys”, mutta sana on yleistynyt kuvailemaan kyseistä ilmiötä, jossa valtio värvää itselleen niin sanottuja ”naapurikyttääjiä”.

FSB on tiettävästi harjoittanut verbovkaa useita vuosia. Vuonna 2019 julkaistussa haastattelussa moskovalainen oppositioaktivisti Pavel Kuznetsov kertoo, miten viranomaiset tulivat vuonna 2014 miehen työpaikalle.

– Suosittelemme teitä tekemään yhteistyötä kanssamme, he sanoivat Kuznetsovin mukaan.

Pervyi Otdel on asianajaja Ivan Pavlovin perustama järjestö, joka on ottanut asiakseen edustaa maanpetos- ja agenttitoiminnasta Venäjällä syytettyjä ihmisiä. Muun muassa Valerija Vetoshkina on yksi järjestön Venäjällä toimivista asianajajista. Hän sai vuoden alussa ”ulkomaisen agentin” leiman.

Pavlov on edustanut muun muassa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin järjestöä. Asianajaja on poliittisessa maanpaossa ja on etsintäkuulutettu Venäjällä.