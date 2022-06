Venäjä ei päästä vielä kansalaisiaan turisteiksi itärajan yli Suomeen – ”Voivat kohdata ongelmallisia asenteita paikallisen väestön taholta…”

Venäläiset ehtivät jo innostua tiedosta, jonka mukaan Suomi poistaa koronavirusrajoitukset itärajalta ja ryhtyy jälleen myöntämään viisumeita venäläisturisteille. Ilo loppui kuitenkin lyhyeen, kun Venäjän ulkoministeriö antoi tiedotteensa.

Suomi avaa itärajaansa venäläisturisteille heinäkuun alusta alkaen, mutta mitään valtavaa turistiryntäystä Venäjältä ei ole ainakaan alkuvaiheessa odotettavissa.

Syynä tähän on Venäjän viranomaisten ilmoitus, jonka mukaan keväällä 2020 käyttöön otetut maastapoistumis­rajoitukset ovat yhä voimassa Venäjän omalla Suomen-vastaisella maarajalla.

Tieto Venäjän omien rajoitusten voimassaolosta otettiin pettyneesti vastaan Venäjän mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

– Vielä on liian aikaista riemuita, sillä meidän oma rajavartiostomme ei päästä meitä sinne, kirjoitti esimerkiksi Pietarissa ilmestyvä Fontanka-verkkolehti Suomen rajahelpotuksista kertoessaan.

– Aikaista iloita. Venäjä ei avaa vielä rajaa Suomeen, kirjoitti puolestaan 47news-sivusto.

Akm.ru-sivusto kirjoittaa aiheesta myös sekä englanniksi että venäjäksi.

– Suomi avautuu venäläisille turisteille. Mutta matkasta tulee vaikea ja kallis. Venäjältä on hankalaa mennä naapurivaltioon: autolla tai bussilla ei voi vielä matkustaa turistiksi, sivusto kirjoittaa Venäjän omiin rajoituksiin viitaten.

Venäjän ulkoministeriön konsuliosasto ilmoitti maanantaina Telegram-sivustollaan, että Venäjän koronavirusrajoitukset ovat yhä edelleen voimassa Suomen-vastaisella rajalla.

– Venäjän hallituksen määräyksellä N763-r 27. maaliskuuta 2020 käyttöön otettu Venäjän kansalaisten rajoitettu mahdollisuus ylittää Venäjän maaraja tietyillä rajanylityspisteillä on voimassa, ja se koskee muun muassa jalankulku- ja autoliikennettä Venäjän sekä Suomen välillä, Venäjän ulkoministeriön tiedotteessa lukee vapaasti suomeksi käännettynä.

Inturist-matkatoimiston mukaan venäläiset matkanjärjestäjät tulevat tuskin lähiaikoina tarjoamaan Suomeen esimerkiksi bussimatkoja. Matkatoimiston mukaan yksi syy on siinä, että Suomi on luokiteltu ”epäystävälliseksi maaksi”.

– Tällä hetkellä käytännössä mikään matkatoimisto ei tarjoa turisteille matkoja epäystävällisiin maihin, sillä matkustajat saattavat törmätä ongelmiin Schengen-viisumin saannissa tai vastaavanlaisiin (ongelmallisiin) asenteisiin paikallisen väestön taholta, Inturistin lehdistöosasto ilmoitti Ria Novostin mukaan.

– Tämän takia Suomi tulee kiinnostamaan vain itsenäisiä turisteja tai heitä, joiden on välttämätöntä matkustaa Suomen kautta muihin Euroopan maihin tai Yhdysvaltoihin, Inturist arvioi.

Venäjä päästää maarajansa yli Suomeen tällä hetkellä vain tiettyjä tarkasti määriteltyjä henkilöryhmiä.

Rajanylitykseen oikeuttaa esimerkiksi kiinteistöomistus Suomessa, Suomessa asuvien sukulaisten tai perheenjäsenten vaatima hoiva, lähisukulaisen hautajaisiin osallistuminen tai Suomessa saatava sairaanhoito. Suomeen pääsevät Venäjältä maarajan kautta myös ne venäläiset, joilla on Suomessa oleskelulupa, työpaikka tai opiskelupaikka.

Ennen Ukrainan uuden sodan alkamista Venäjän koronarajoituksia ehdittiin jo helpottaa niin, että venäläiset saattoivat matkustaa Suomeen joko rautateitse Allegro-junalla tai lentämällä. Nyt kumpaakaan yhteyttä ei ole käytössä, sillä ne peruttiin sodan takia.

Venäjän hallitus on poistanut vastikään erillisillä päätöksillä maarajansa koronavirusrajoituksia tiettyjen maiden osalta, mutta helpotukset eivät koske ainakaan toistaiseksi mitään EU-maata. Sen sijaan venäläiset saavat poistua normaalisti maarajan kautta nyt jo esimerkiksi Valko-Venäjälle, Georgiaan, Kazakstaniin ja Mongoliaan.

Venäjän maastapoistumis­rajoitukset eivät koske lentoliikennettä. Suomeen haluavien venäläisten turistien on mahdollista lentää siten esimerkiksi Turkkiin tai Serbiaan – jonne Venäjältä on yhä suoria lentoja – ja siirtyä sen jälkeen toisella lennolla Suomeen. Tällainen matka on kuitenkin kallis, hankala ja aikaa vievä.

Monet tavalliset venäläiset ovat olleet tähän saakka siinä uskossa, että heidän matkustamistaan esimerkiksi Suomeen rajoittavat vain Suomen viranomaisten koronapäätökset. Msk1.ru-sivusto on laatinut asiantuntijan avustuksella artikkelin, jossa venäläisille selitetään, miksi Suomen helpotuspäätös ei vielä yksinään auta venäläisturisteja.

Venäjän matkatoimistojen johtoryhmään kuuluva Aleksjan Mkrtshjan selittää haastattelussa, että syynä on Venäjän koronavirussääntöjen pysyminen voimassa Suomen rajan suhteen. Hän ei ryhdy arvioimaan, onko taustalla myös politiikkaa tai tekeekö Venäjän hallitus kenties pian uusia päätöksiä Suomen maarajan suhteen.

– Vaikuttaa ehkä oudolta, mutta vastahan Venäjä poisti rajoitukset Georgian, Kazakstanin ja Mongolian rajoilta. Mutta kaikkineen tilanne on siis se, että Suomi on Euroopan unionin jäsen ja meillä ei ole suoria lentoja EU-maiden kanssa. Emmekä me ole avanneet myöskään maarajaamme (EU:hun), Mkrtshjan sanoi.

– Suomalaisten päätös ei tee vielä yksin kesää. Ei kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa, hän jatkoi käyttäen vastaavia venäjänkielisiä vertauskuvia.

Suomi ilmoitti vastikään, että koronapandemiaan liittyvät maahantulon rajoitukset Suomen ulkorajoilla päättyvät 30. kesäkuuta. Toisin sanoen esimerkiksi venäläiset turistit pääsevät 1.7. alkaen Suomeen ilman koronatestejä tai rokotustodistuksia, mikäli heillä on voimassa oleva viisumi ja mikäli muut maahantulon normaalit edellytykset täyttyvät.

Suomi poistaa samalla myös viisumihakemusten vastaanottamista koskevat rajoitukset 1.7. alkaen.

Venäläisten osalta se tarkoittaa, että esimerkiksi turistimatkalle haaveilevat venäläiset voivat hakea viisumia normaalisti ajanvarauksella Suomen viisumikeskuksissa.

Euroopan unioni on kuitenkin keskeyttänyt Ukrainan sodan vuoksi viisumihelpotus­sopimuksen soveltamisen Venäjän virallisten delegaatioiden edustajien osalta, joten esimerkiksi venäläisten diplomaattien ja liikematkustajien viisumin saanti ei tule olemaan niin helppoa kuin aiemmin.

Suomen ulkoministeriö on parhaillaan palkkaamassa myös uusia konsulipalvelu­virkailijoita venäläisten viisumianomusten käsittelyä varten. Uusia työntekijöitä haetaan sekä Moskovan suurlähetystöön että Pietarin pääkonsulaattiin.

Venäläisten turistien tuloa Suomeen rajoittavat käytännössä myös Ukrainan sodan vuoksi käyttöön otetut pakotteet pankkien maksuliikenteessä. Harvoilla venäläisillä on ulkomailla tiliä tai ulkomaista luottokorttia, joka toimisi nyt esimerkiksi Suomessa. Vaikka ruplan kurssia on ylläpidetty Venäjällä keinotekoisesti vahvana, käteisten eurojen ostaminen ja saaminen pankista ei ole niin helppoa kuin aiemmin.