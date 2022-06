Hersoniin nimitettiin nukkehallinto, kun Venäjän joukot valloittivat alueen.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, sen joukot vyöryivät Krimiltä Etelä-Ukrainaan, ja taistelu Hersonin alueesta kesti viikon päivät. Hyökkääjät kylvivät tuhoa ja tappoivat noin 300 ukrainalaista siviiliä ja taistelijaa.

Hersonin kaupungin pormestari Ihor Kolyhajev piti maailmaa ajan tasalla.

– Venäjän asevoimien ison kaliiperin aseet saivat Hersonissa aikaan sen, ettei monia kuolleita voi tunnistaa, Kolyhajev sanoi.

Kiivaat taistelut Hersonin kaupungista päättyivät 3. maaliskuuta. Kolyhajev ilmoitti, että Ukrainan joukot vetäytyivät. Seuraavan kuukauden aikana venäläiset joukot valloittivat loput Hersonin alueesta ja rintamalinja asettui raja-alueen hujakoille.

27. huhtikuuta Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria julisti, että Hersonin alueelle perustettiin siviili-sotilashallinto. Hallinnon olemassaololle ei ole laillisia perusteita.

Kremliä sodan alusta tukenut poliitikko Volodymyr Saldo nimitettiin Hersonin siviili-sotilashallinnon puheenjohtajaksi.

Telegram-kanavalla julkaistu väitetty kuva Hersonista, jossa ivaillaan Kiril Stremousoville. Kuvaa muokattu, henkilötiedot piilotettu.

Hersonin tosiasiallisen siviili-sotilashallinnon puheenjohtajaksi nimitettiin 66-vuotias Volodymyr Saldo. Ukrainalaislehdet väittävät, että poliitikko oli yksi keskeisimpiä henkilöitä alueen vallankaappauksessa, valtaajien auttamisessa ja hallinnon perustamisessa.

Saldo on pitkän linjan ukrainalainen poliitikko, hän oli Hersonin kaupungin pormestari vuosina 2002–2012. Vuonna 2012 hänet äänestettiin Ukrainan parlamenttiin.

Vuoden 2014 mielenosoitusten jälkeen Saldo tuki ex-presidentti Viktor Janukovytshin ”diktaattorin lait” -lempinimellä kulkenutta lakipakettia. Se olisi kajonnut ukrainalaisten perusoikeuksiin, kuten oikeuteen osoittaa mieltään.

Krimin valtauksen jälkeen Saldon suosio laski, ja hän pyrki kaksi kertaa Hersonin pormestariksi siinä kuitenkaan onnistumatta.

Kun Venäjä hyökkäsi, Saldon takki kääntyi välittömästi. Hän tuki Venäjän hyökkäystä ja Hersonin miehitystä sodan alusta lähtien. Ukrainalaislehtien mukaan poliitikko nähtiin puhumassa Venäjää tukevassa mielenilmauksessa 13. maaliskuuta.

Kokoontumiseen osallistui väitetysti myös Kiril Stremousov.

Stremousov paljastui huhtikuun lopussa Saldon kakkosmieheksi. Hän on niin sanotun siviili-sotilashallinnon varapuheenjohtaja. Miehen Kreml-myönteisiä lausuntoja on saanut lukea niin Venäjän kuin länsimaiden lehdistä.

– Hersonissa otetaan rupla käyttöön 1. toukokuuta alkaen, Stremousov sanoi huhtikuun lopussa.

– Ei tule olemaan mitään Hersonin tasavaltaa tai kansanäänestyksiä, vaan alue tulee olemaan osa Venäjän federaatiota, Stremousov toitotti Guardianin mukaan.

Ukrainalaismedia käyttää Saldosta, Stremousovista ja muista Kremlin suuntaan pelaavista henkilöistä yleisesti nimitystä ”kollaboraattori”. Historiassa termi yhdistetään saksalaisten paikallisiin yhteistyökumppaneihin natsi-Saksan miehittämissä maissa, kuten Ranskassa ja Norjassa. Venäjän avustajista puhutaan myös ”kätyreinä”.

Venäjä levitti valtiollisessa uutismediassa kuvia ”vapautetusta” Hersonista huhtikuussa. Kuvissa esitellään, miten ”venäläisjoukot auttavat paikallisia”.

Drone kuvasi pommitusten tuhoa Hersonin alueella toukokuussa.

45-vuotiasta Stremousovia voisi sanoa ”joka paikan höyläksi”. Koulujen jälkeen mies työskenteli muun muassa kalayrittäjänä ja toimittajana. Politiikkaan hän hyppäsi vuonna 2018, ja liittyi Ukrainan Sosialistipuolueeseen. Keväällä Ukraina kielsi sen ja 11 muun puolueen toiminnan maassa Venäjän-kytkösten takia.

Stremousov tunnettiin Ukrainassa ”Venäjä-mielisenä bloggaajana” ja ”koronakriitikkona”. Miehen nimi saattaa tulla vastaan esimerkiksi Ukrainan rokotevastaisesta liikkeestä kertovissa artikkeleissa. Hän myös osallistui aktiivisesti maan koronatoimia vastustaviin mielenosoituksiin.

Stremousovin poliittinen ura jäi vaatimattomaksi. Vuonna 2020 järjestetyissä Hersonin kaupungin pormestarivaalissa Stremousov sai vain 1,37% äänistä. Saldo sijoittui toiseksi 17,09 prosentin äänisaaliilla ja hävisi Kolyhajeville.

Voi vain arvailla, miksi juuri poliittisesti kokematon Stremousov nimitettiin Saldon kakkosmieheksi. Kenties Hersonin poliittisella kentällä ei ollut kovin montaa Venäjä-mielistä vaihtoehtoa.

Stremousovin innokkaat lausunnot saivat jopa tiedottaja Dimitri Peskovin älähtämään toukokuussa. Peskov sanoi, että Hersonin alueen asiat kulkevat lakimiesten kautta, jotta kaikki olisi ”täysin laillista, kuten Krimin kohdalla”.

– Hersonin asukkaat saavat itse päättää, Peskov sanoi "kansanäänestykseen” viitaten.

Kesällä Kremlin halut Ukrainan suhteen näyttävät kiihtyvän.

– Kansanäänestys järjestetään tämän vuoden aikana, myös Stremousov kertoi valtiollisille Rialle ja Tassille 21. kesäkuuta.

Venäläinen oppositiolehti Meduza kertoi kesäkuussa kolmeen Kremlin lähteeseen viitaten, että ”kansanäänestystä” suunnitellaan valtionjohdossa.

Meduzan mukaan Kreml haluaa yhdistää Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporizzjan alueet uudeksi federaation aluepiiriksi. Lähteet kertovat, että kansanäänestystä suunniteltaisiin aikaisintaan heinäkuulle.

Neuvostoajoista muistuttava lippu nostettiin Hersonissa salkoon. Vastaavanlaiset kuvat levisivät Venäjän propagandassa toukokuussa.

Herson on Venäjän propagandan keskiössä. Alue on jo valtiollisessa mediassa julistettu ”vapautetuksi nationalisteilta” ja nimitetty hallinto on alueen ”virallinen” taho.

Hersonista ja muilta alueilta kantautuvat tiedot luovat kuitenkin suuren särön Kremlin ”totuuteen”. Venäjän propagandassa on myös kerrottu räjähdyksistä, mutta ne puetaan ”terroriteoiksi” Venäjän valloittamilla alueilla.

On paljon viitteitä kasvavasta sissitoiminnasta vallatuilla alueilla.

Melitopolista kantautui väite, että maanviljelijät olisivat myrkyttäneet venäläisiä sotilaita joukoittain. Kiev Independent uutisoi maanantaina, että kaksi venäläissotilasta ammuttiin kahvilassa Hersonissa.

Telegraphin mukaan Hersonin vankilanjohtaja Jevhen Sobolev loukkaantui pommin räjähdettyä kesäkuussa. Videoita sirpaleiden lävistämästä Audista levisi netissä tapahtuman jälkeen.

Räjähde oli kiinnitetty puuhun, jonka vierestä auto ajoi.

”Puheenjohtaja” Saldo vieritti vastuun Ukrainan niskaan ja sanoi, että ”he yrittävät järkyttää rauhaa terrorisoimalla asukkaitamme”.

Mielenosoitus Hersonin kaupungissa Ukrainassa 7. maaliskuuta 2022. Kyltissä lukee "Venäläiset sotilaat! Jos haluatte elää, antautukaa".

Hersonin asukkaat osoittivat mieltään aktiivisesti keväällä. Levottomuudet yltyivät väitettyihin laukauksiin ja kahden Venäjä-mielisen henkilön surmaamiseen.

Vaikka monet pakenivat sodan alettua Hersonista, alueella on luultavasti edelleen vankka ukrainalaismielinen väestö, joka saattaa pitää Stremousovin ja Saldon kaltaiset Kremlin apurit ahtaalla.

Kaduilla muun muassa väitetysti levitettiin Stremousovin kotiosoitetta.

– Kirjusha, onko tämä sinun osoitteesi? Tulemme hakemaan sinun pääsi, tulostetulla A4-lapulla lukee Stremousovin valokuvan vieressä.