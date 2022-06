Venäjä tuohtui Liettuan päätöksestä kieltää pakotteiden alaisten tavaroiden rahtaaminen rautateitse Kaliningradiin.

– Heidän pitäisi olla tietoisia seurauksista. Ja seurauksia on tulossa, valitettavasti, varoitti Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova tiistaina Liettuaa tv-juontaja Vladimir Solovjovin haastattelussa.

Liettua kielsi maanantaina EU-pakotteiden alaisen rahdin kuljettamisen rautateitse alueensa läpi Venäjältä Kaliningradin erillisalueelle. Kielto koskee muun muassa hiiltä, terästuotteita, rakennustarvikkeita sekä korkean tason teknologiaa.

Jo maanantaina Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vaati Liettuaa kumoamaan ”vihamielisen” päätöksen välittömästi, tai Venäjä pidättäisi oikeuden käynnistää toimet ”kansallisten intressiensä suojelemiseksi”.

–Tilanne on enemmän kuin vakava. Tämä päätös on todella ennenkuulumaton. Se on rikkomus kaikkea vastaan, Peskov sanoi.

Kaliningradin ja Valko-Venäjän väliin jää Liettuan ja Puolan rajalla sijaitseva, Suwalkin käytäväksi kutsuttu alue. Noin sadan kilometrin pituinen kaistale on myös ainoa maareitti Baltian maista Länsi-Eurooppaan, ja muun muassa siksi sitä pidetään strategisesti tärkeänä alueena.

Yhdysvaltalainen politiikan verkkolehti Politico julisti maanantaina julkaisemassaan artikkelissa Suwalkin käytävän ”maailman vaarallisimmaksi paikaksi”. Lehden mukaan länsimaiset sotilasstrategit pelkäävät, että alueesta tulisi todennäköisesti yksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ensimmäisistä kohteista, mikäli tämä haluaisi eskaloida Ukrainan sodan suoraksi yhteenotoksi sotilasliitto Naton kanssa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila muistuttaa, että Kaliningradin tilanne on pysynyt yleisesti ottaen melko rauhallisena. Tätä hän pitää eräänlaisena osoituksena siitä, että kysymys Naton aiheuttamasta, jatkuvasta uhasta ei ole Venäjälle se suurin ongelma siitä huolimatta, että koko Ukrainan sota on kehystetty tällä ajatuksella.

– Kyseessä on alue, jossa vallitsee tietyn tyyppinen molemminpuolinen kontrolli sen asemasta, Lassila sanoo.

Lassilan mukaan on todennäköistä, että Venäjän uhkailun taakse kätkeytyy ennen kaikkea sisäpoliittisia intressejä.

– Taustalla pitäisin aika oleellisena, että siellä on syksyllä tulossa kuvernöörinvaalit. Ylipäätään tilanne on syksyllä paljon heikompi, ja siitä on käyty Venäjällä aika paljon keskustelua. Tämä sopisi kuvaan siinä mielessä, että näin voitaisiin siirtää pallo lännen suuntaan ja saada tavallaan todiste siitä, kuinka ongelmat syvenevät lännen toiminnan seurauksena. Vaikka on niitä ongelmia ollut siellä aiemminkin.

Muitakin kysymyksiä saattaa uhon taustalta Lassilan mukaan löytyä. Hän nostaa esimerkiksi kahden Venäjän vangiksi joutuneen yhdysvaltalaisen sotilaan, Alexander Drueken ja Andy Huynhin kohtalon, josta saatetaan vielä käydä neuvotteluja.

– Venäjä on esittänyt heistä aika uhkaavia näkemyksiä. Jotenkin on aistittavissa sellaista tiettyä neuvotteluvaraa. Kaliningradista on mahdollista saada uusi pelinappula myös EU:n suuntaan.

Suoriin sotilaallisiin toimiin Lassila ei usko, sillä se nostaisi esille jälleen skenaariot uudesta maailmansodasta Natoa vastaan. Venäjän eteneminen Ukrainassa on ollut hidasta ja sen kärsimät tappiot suuria.

– Sotilaallisen paineen lisäämistä jos ajatellaan, niin tiedossa on, että Venäjällä ei tällä hetkellä olisi siihen niin kauheasti rahkeita, Lassila sanoo.

Mielenkiintoista on Lassilan mukaan se, kuinka Putin kommentoi Kaliningradin tilannetta. Tähän asti äänessä ovat olleet ainoastaan alemman tason toimijat.

Tiistaina Putin lähetti Kaliningradiin tärkeimpiin liittolaisiinsa kuuluvan Nikolai Patrushevin, Venäjän turvallisuusneuvoston vaikutusvaltaisen sihteerin. Tosin Kremlin mukaan vierailusta oli sovittu jo ennen Liettuan asettamaa rahtiliikenteen sulkua.

Patrushevin mukaan Liettuan toimet ovat osoitus siitä, että Venäjä ei voi luottaa länteen.

– Venäjä vastaa varmasti tällaisiin vihamielisiin toimiin. Asianmukaisia toimenpiteitä valmistellaan ministeriöiden välisessä yhteistyössä, ja niihin ryhdytään lähitulevaisuudessa. Niiden seurauksilla on vakavia vaikutuksia Liettuan kansalaisille, Patrushev sanoi RIA-uutistoimiston mukaan.

” Venäjä vastaa varmasti tällaisiin vihamielisiin toimiin.

Rautateitse kulkevan rahtiliikenteen rajoittaminen ei estä Venäjää kuljettamasta pakotteiden alaista tavaraa Kaliningradiin, mutta alueen huollon keskittyminen laivaliikenteeseen hidastaa ja hankaloittaa sitä. Lassila uskoo, että Venäjän päällimmäisenä huolena on paikallisten asukkaiden pitäminen tyytyväisinä.

– Kaliningrad on ollut tavallaan sisäpoliittisen riskin alue jo pidemmän aikaa. Siellä on ollut jo vuosia hyvin vahvaa oppositiohenkisyyttä ja kytevää tyytymättömyyttä keskusvaltaa kohtaan, Lassila sanoo.

Hänen mukaansa kaliningradilaiset ovat pyrkineet kytkeytymään Eurooppaan. Moskovassa taas ymmärretään, että tällaiset mielialat voivat jälleen vahvistua, jos kansalaisten tilanne alueella pahenee.

– Tietenkin toimijoita keskeisillä paikoilla on vaihdettu Kremlille lojaaleiksi, mutta ongelma on edelleen olemassa tässä suhteessa.

Maanantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jolla kaliningradilaisten väitettiin hamstraavan tavaraa kaupoista paniikissa. Videon aitoudesta ei tosin ole takeita.

Kaliningradin kuvernööri Anton Alihanov kehotti jo lauantaina asukkaita pidättäytymään hamstraamisesta. Hänen mukaansa tavaraa kuljettaa Pietarista alueelle kaksi alusta, ja vuoden loppuun mennessä niitä olisi jo seitsemän.

– Lauttamme hoitavat kaiken rahtiliikenteen, Alihanov sanoi.

Kaliningradin kaupungin keskustaa kuvattuna kesäkuussa 2018.

Liettua on korostanut, että se pani ainoastaan täytäntöön EU:n määräämät pakotteet, ja niiden ulkopuolelle jäävien tuotteiden kuljettaminen jatkuu edelleen rautateitse sen alueiden läpi Kaliningradin kohdalla tehdyn poikkeuksen vuoksi. Venäjän ulkoministeriö ehti jo tiistaina puhutella asiasta EU:n Moskovan-lähettilästä Markus Edereriä.

– Hän ilmaisi meidän kantamme Venäjän aggressiosta Ukrainaa kohtaan sekä selitti, että Liettua panee täytäntöön EU:n sanktioita, eikä saartoa ole asetettu. Hän pyysi Venäjää pidättäytymään eskaloivista askeleista sekä retoriikasta, EU:n tiedottaja Peter Stano sanoi Reutersille.

Kaliningradiin tiistaina ilmaantuneen Patrushevin mukaan länsi on rikkonut aluetta koskevia sopimuksia.

– On ironista kuulla retoriikkaa kansainvälisten sopimusten väitetystä rikkomisesta maalta, joka on rikkonut kaikkia mahdollisia kansainvälisiä sopimuksia, totesi Liettuan pääministeri Ingrida Simonyte Reutersin mukaan.