Uudessa raportissa kerrotaan muun muassa modernista puuhuvilasta Laatokan Valamossa ja jugendhuvilasta Viipurinlahdella.

Vladimir Putinin valtavasta salatusta omaisuudesta tihkui maanantaina paljon lisätietoja. Uudessa raportissa listataan myös Venäjää 22 vuotta hallinneen Putinin sisäpiiriin kolme kohdetta Karjalasta.

Toimittajajärjestö Organised Crime and Corruption Reporting Projectin (OCCRP) ja venäläisen verkkojulkaisun Meduzan julkaisemassa raportissa kerrotaan yhteensä jopa 4,5 miljardin euron omaisuusjärjestelystä.

Kiinteistöjen virallisten omistajien joukossa on oligarkkien lisäksi muun muassa Putinin lapsuudenystävien lapsia ja hänen väitetty rakastajattarensa.

Kiinteistöt ja jahdit on aiemminkin yhdistetty Putiniin, mutta uusi raportti kertoo niiden yhteydestä toisiinsa. Kiinteistöjä yhdistää LLCInvest-verkkodomain ja monilta osin Rossija-pankki, jota on myös Putinin pankiksi kutsuttu. Verkkodomainiin on yhdistetty 86 eri yhtiötä, säätiötä tai järjestöä.

Toimittajaryhmän näkemä, viime syyskuulta vuodettu sähköpostikirjeenvaihto osoittaa eri yhteisöjen johtajien ja työntekijöiden keskustelleen kuin he hoitaisivat yhteistä, yhteen tahoon liittyvää päivittäistä liiketoimintaa.

LLCInvest-domainin taustalla on Moskomvayz-it-yhtiö, joka on lähellä Rossija-pankkia. Suuri joukko Moskomvayzin sähköpostien metadataa vuodettiin viime vuonna toimittajille.

Jugend-huvila Suomen rajalla

Viipurinlahdella niemennokassa sijaitsee vanha suomalainen jugend-huvila Villa Sellgren, joka nykyisiin tunnetaan Putinin datshana.

Huvilalta on matkaa kuusi kilometriä Viipuriin ja Suomen rajalle linnuntietä vajaat 30 kilometriä.

Jugend-huvila on rakennettu vuonna 1913 viipurilaiselle kauppaneuvos Evert Viktor Sellgrenille. Sen on suunnitellut arkkitehti Uno Ullberg, joka toimi muun muassa Viipurin kaupunginarkkitehtina ja suunnitteli Viipurin taidemuseon sekä myöhemmin sodan jälkeen monia kohteita ympäri Suomea.

Sodan jälkeen Neuvostoliittoon jäänyt alue tunnetaan Venäjällä Sherlock Holmesin saarena, sillä siellä on neuvostoaikana kuvattu Holmes-elokuvaa. Filmissä huvila kuuluu saksalaiselle vakoojalle.

Huvilasta näkyy kuvaa alla olevalla videolla:

Kuvakaappaus videolta, jolla huvilaa esitellään.

Huvilassa on hulppeat sisätilat.

Myös uima-allas kuuluu varusteluun.

Sittemmin vangittu oppositiojohtaja Aleksi Navalnyi julkaisi vuonna 2017 videota ja tietoja Putinin huvilalta. Hänen mukaansa alueella on alkuperäisen huvilan lisäksi useita uudisrakennuksia, suuri laituri ja helikopterikenttä. Navalnyin mukaan alkuperäinen Villa Sellgren on 745-neliöinen, ja Putin on jatkanut rakennusta 1 500 neliön lisäsiivellä.

Tuolloin julkaistut kuvat kertovat ylellisyydestä. Jykevän puisen työpöydän takana seinällä valvoo kaksipäinen kotka. Huvilalla on muun muassa suuri uima-allas ja loistelias spa-osasto.

Huvilan omistaa virallisesti Putin lapsuudenystävän Oleg Rudnovin pojan Sergein yhtiö Sever. Rudnovilla on LLCInvest.ru-päätteinen sähköpostiosoite. Maankäyttörekisteri kytkee myös paikan LLCInvestiin.

Vuonna 2012 niemi kaavoitettiin metsäalueelta kaupunkialueeksi virkistyskäyttöön. Yleisen virkistyskäytön sijaan aluetta ympäröimään pysytettiin korkea aita. Paikallisten mukaan Putin vierailee alueella rentoutumassa.

Moderni puuhuvila Laatokalla

Raportissa kerrotaan myös niin sanotusta kalastajamökistä Laatokalla Valamon saarella. Näyttävä moderni puurakennus on voittanut raportin mukaan useita arkkitehtuurikilpailuja.

Raportin mukaan huvilan omistaa Prime-niminen yhtiö, jonka taustalla on Juri Kovaltshukin ja hänen poikansa omistama järjestö. Maankäyttörekistereistä tulee ilmi LLCInvest.

Putin on vieraillut luostarisaarella säännöllisesti. Valtiovallan välit Venäjän ortodoksikirkkoon ovat läheiset. Muun muassa kesällä 2016 julkisuudesta hetkeksi kadonnut Putin päätti palata julkisuuteen osallistumalla patriarkka Kirillin pitämään jumalanpalvelukseen Valamossa.

Saarella vuonna 2017 vieraillut Yle kertoi, miten saarelta oli häädetty paikallisia asukkaita. Ylen mukaan Putinilla on Vladimir Jumalanäidin skiitan alueella vuonna 2008 valmistunut huvila ja sauna. Alueella on myös suurikokoinen katedraali.

Huvilaa ei voi havaita turistireiteiltä eikä järveltä, sillä puut peittävät näköyhteyden.

Valamon saari kuului Suomeen vuoden 1940 Moskovan rauhansopimukseen saakka. Saarella on ollut ortodoksinen luostari vuodesta 1771. Talvisodan aikana luostarilaiset evakuoitiin, ja uudet tilat löydettiin Heinävedeltä. Valamon vanhaa luostariperinnettä jatkavaa savolaisluostaria kutsutaan Valamoksi tai Uudeksi Valamoksi.

Neuvostoaikana Valamon saarella vanhat luostarirakennukset olivat muun muassa sotilaskäytössä. 1989 munkit aloittivat luostaritoiminnan uudestaan. Saaren vanha luostari on kunnostettu Putinin kaudella.

Igoran laskettelukeskus

Igoran laskettelukeskus Sosnovossa eli entisessä Raudussa aukesi vuonna 2006. Siellä on kymmenen rinnettä, Leningradin alueen suurin luistelurata, kylpyläkompleksi ja useita ravintoloita sekä kilpa-ajorata.

Laskettelukeskuksessa järjestettiin Putinin tyttären häät vuonna 2013.

Virallisesti Igoran omistaa Ozon-yhtiö. Ozonin taustalla ovat Relax- ja Arkonn-yhtiöt. Arkonnin omistavat yritysjärjestelyjen kautta Putinin ystävä, Rossija-pankin johtokunnan puheenjohtajan Juri Kovaltshuk ja hänen vaimonsa Tatjana Kovaltshuk. Relaxin taas omistaa Putinin väitetty rakastaja Svetlana Krivonogik, jonka tyttären isäksi Putinia epäillään.

Maankäyttörekisterit ja domain yhdistävät Igoran LLCInvestiin.

Raportin mukaan Igoran lomakeskuksen vieressä korkeiden aitojen takana on yksityinen kartano, jota paikalliset kutsuvat Putinin datshaksi.

Keskuksessa on muun muassa kylpylä ja ravintoloita.

Alueella on myös laskettelurinteitä.

Samalla alueella sijaitsee myös moottoriurheilurata.

Putinin tyttären häät järjestettiin Igoran keskuksessa.

Muitakin Karjalan-omistuksia?

Julkisuudessa Putiniin on liitetty myös Laatokan rannalla Taruniemellä sijaitseva vanha kansallisromanttinen Winterin huvila tai Tarulinna, jonka suunnitteli jugendmestari Eliel Saarinen vuonna 1909. Huvila ei kuitenkaan ole toimittajien tuoreessa raportissa mukana.

Sortavalan sairaalan ylilääkärille Gustaf Johannes Winterille rakennettu huvila muutettiin neuvostoajan jälkeen museoksi ja sen ympärille rakennettiin lomakylä. 2010 alueen osti Nord Haus -yhtiö, jonka taustalla on muun muassa Rossija-pankki. Alueella on yksityishuviloita tiukasti vartioidun aidan takana, helikopterikenttä ja suurille jahdeille soveltuva laituri.

Tarulinnan on suunnitellut Eliel Saarinen.

Palatsi, viinitila, jahteja...

Raportissa luetellaan pitkä lista LLCInvest-domainiin kytkeytyviä kiinteistöjä. Niiden joukossa on muun muassa Mustanmeren rannalla kohoava, miljardi euroa maksanut linna, jota on kutsuttu Putinin palatsiksi. Tiluksien varustukseen kuuluu esimerkiksi täysimittainen maanalainen jääkiekkohalli, yltäkylläiset viiniviljelmät sekä tunneli rannalle. Virallisesti kiinteistöt omistaa oligarkki Arkadi Rotenbergin yhtiöt.

Putinin palatsi tuli julkisuuteen, kun sittemmin vangittu Navalnyi julkaisi laajan selvityksen tiluksista.

Palatsin läheisyydessä sijaitsee myös laaja viinitarha, joka kuuluu venäläis-suomalaiselle oligarkille Gennadi Timtshenkolle ja Vladimir Kolbinille, jotka molemmat ovat lännen pakotelistalla.

Rus Sanatorium taas on Sotshissa Mustallamerellä sijaitseva hulppea huvilakompleksi, jonka virallinen omistaja on Putinin serkun Mihail Shelomovin yritys Platinum.

Raportissa kerrotaan myös neljästä jahdista. Joukossa on muun muassa 46-metrinen Shellest-niminen luksusjahti, jossa on 10 makuuhuonetta ja jonka hinta oli noin 22 miljoonaa euroa. Nega-alus taas on 32-metrinen ja sekä Putiniin että Dmitri Medvedeviin yhdistetty. 37-metrinen Aldoga taas on yritysjärjestelyn kautta Svetlana Krivonogihin omistama.

Kreml on kiistänyt väitteet Putinin salatusta omaisuudesta, eikä toimittajaryhmäkään pystynyt linkittämään omistusketjua suoraan Putiniin.

Virallisesti Putin omistaa vain vaatimattoman kerrostaloasunnon Pietarista, kaksi Neuvostoliiton aikaista 1950-luvun autoa, peräkärryn sekä pienen autotallin.