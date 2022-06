Ukrainan sodan eeppisintä taistelua käydään nyt Käärmesaaresta – ja Ukraina veti juuri uuden ässän hihastaan

Kuuluisasta saaresta käydään hurjaa kamppailua, jossa Venäjä pyrkii rakentamaan tukikohtaa ja Ukraina yrittää tuhota kaiken. Uusina aseina ovat amerikkalaiset Harpoon-ohjukset.

Harkova, Mariupol, Severodonetsk – ja Käärmesaari.

Neljä kuukautta riehuneen Ukrainan sodan polttopisteistä tuskin mikään muu on noussut kokoonsa nähden niin legendaariseen maineeseen kuin pieni 20 hehtaarin saaripahanen eteläisimmän Ukrainan rannikolla.

Käärmesaarta vartioineet ukrainalaissotilaat toivottivat sen edustalle sodan alussa saapuneen venäläisen sota-aluksen ”painumaan v…uun” ennen antautumistaan, ja tapauksesta painettiin Ukrainassa jopa postimerkki.

Merestä törröttävä kalliosaari jäi Venäjälle – ja se on maksanut siitä kovan hinnan.

Ukraina on toistuvasti iskenyt saarta ja sitä huoltavia venäläisaluksia vastaan.

Tällä viikolla saaresta on käyty rajua taistelua, kun Ukraina on pommittanut sitä ilmasta ja maalta. Viime viikolla Ukraina upotti suuren huoltoaluksen, joka oli matkalla saarelle.

Satelliittikuvassa näkyi kuvan oikeassa alareunassa kaatunut torni ja palanutta maata Ukrainan tuoreen iskun jäljiltä tiistaina. Osapuolten kertomukset taistelusta eroavat toisistaan: Ukraina väittää tuhonneensa keskeisiä rakennelmia saarella ja Venäjä puolestaan pudottaneensa useita Ukrainan lennokkeja ja estäneensä valtausyrityksen.

Meren pohjaan on sodan aikana painunut myös Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva Moskva, sama alus, jolle ukrainalaissotilaat olivat haistatelleet.

Taistelun saaresta on arvioitu vain kiihtyvän, kun Ukraina on saanut uutta kalustoa merisotaan ja kaukopommituksiin. Jopa saaren takaisin valtauksesta puhutaan.

Käärmesaarella voi osaltaan olla valtava merkitys koko maailmalle, sillä pelissä ovat myös Odessaan satamakaupungin merisaarto, jumissa olevat viljakuljetukset ja sitä myöten iso osa maailman ruokahuollosta.

– Saaren haltija voi estää kauppa-alusten liikkeet kaikkiin suuntiin Ukrainan eteläosassa, kiteytti Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanov toukokuussa.

Budanovin mukaan saaren taistelu ei lopu, ennen kuin se on jälleen Ukrainan.

Venäjän Mustanmeren laivaston ylpeys Moskva-alus upotettiin huhtikuussa.

Myyttinen ja poliittinen historia

Käärmesaaren taistelulla on eeppisiä piirteitä monesta syystä: saaren historia on erikoinen, sillä on kokoaan suurempi symbolinen merkitys ja sitä on äärimmäisen vaikea puolustaa.

Kun Ukrainan sodasta ennakoidaan pitkää, myös saaren taistelussa nähdään vielä monia käänteitä.

Saari tunnetaan jo antiikin ajoilta, jolloin siellä sijaitsi myyttiselle kreikkalaissoturi Akhilleukselle omistettu temppeli. Se on ollut pitkiä aikoja käytännössä asumaton, vaikka Venäjän keisarikunta pystytti sinne majakan 1800-luvun puolivälissä.

Saaren nimen alkuperästä ei ole varmuutta, mutta sen arvellaan juontuvan saarella tavatusta rantakäärmepopulaatiosta, joka on jo hävinnyt.

Ukrainan rajamerkki Käärmesaarella maaliskuussa 2019. Saaresta käytetään usein myös ukrainankielistä nimeä Zmiinyi.

Ukraina asutti saaren vuonna 2007 Romanian kanssa tuolloin meneillään olleen omistajuuskiistan vuoksi. Kansainvälinen tuomioistuin päätti vuonna 2009 ettei Romanialla ole oikeuksia saareen.

Saarella on sittemmin asunut ukrainalaisten rannikkovartijoiden lisäksi myös merellisen luonnon tutkijoita. Väkiluku on ollut noin sata.

Ukraina ilmoitti äskettäin, että noin 80 Käärmesaarella sodan alussa ollutta henkilöä on yhä Venäjän vankeina.

Strategisesti saari sijaitsee keskeisellä paikalla. Nato-maa Romanian rannikolle on vain 35 kilometriä, Ukrainan rannikolle ja keskeisenä kuljetusreittinä toimivan Tonava-joen suulle 45 kilometriä. Odessaan on matkaa 140 kilometriä ja Venäjän hallitsemaan Krimin Sevastopoliin 270 kilometriä.

Käärmesaarella paloi toukokuun alussa Ukrainan iskun jälkeen. Kuva otettu ukrainalaislennokin kuvaamalta videolta.

Ukrainalle saaren takaisin valtaus olisi sotamoraalin kohottamiseksi tärkeää.

– Se on strategisesti hyödyllinen, mutta siihen liittyy myös symboliikkaa, joka on mahdollisesti vieläkin tärkeämpää, luonnehti Financial Timesin haastattelema länsimaalainen viranomaislähde.

Venäjälle tärkeä tukikohta

Venäjälle saarella on sotilaallista merkitystä. Moskvan menetyksen ja Ukrainan kasvavan ohjusuhan takia se tarvitsee Mustallamerellä kaikki mahdolliset jalansijat.

Venäjä on kuljettanut saarelle ilmatorjuntajärjestelmiä, joita Ukraina on pyrkinyt tuhoamaan. Laiturin vieressä näkyi toukokuussa upotettu kuljetusalus.

Venäjä pystyisi periaatteessa sijoittamaan saarelle tehokkaita asejärjestelmiä, joilla se voisi uhata laajoja maa- ja merialueita.

– Ajatelkaa sitä uppoamattomana hävittäjälaivana. Jos laitat sinne tutkan ja ilmatorjuntaohjuksia, se mahdollistaa ilmatilan hallinnan pohjoisella Mustallamerellä, mukaan lukien strategisesti tärkeän reitin Odessaan, kommentoi Guardianin haastattelema sotilasasiantuntija Andy Netherwood.

Oheisessa kartassa on merkitty eri ilmatorjuntajärjestelmien kantama Käärmesaarelta. S-300-ilmatorjuntajärjestelmää saarelle ei tosin ole vielä yritetty viedä.

Ukrainalle saarella ei olisi vastaavaa sotilaallista merkitystä, koska sillä ei ole laivastoa hallitsemaan ympäröiviä merialueita.

Mutta Ukraina ei taistelekaan saaresta saadakseen sen omaan sotilaskäyttöönsä vaan estääkseen Venäjää tekemästä siitä tukikohtaa.

Siinä Ukraina on myös onnistunut, koska saarta on viheliäisen vaikea puolustaa. Saaren historiaan peilaten voi jopa sanoa, että sitä on tullut Venäjälle Akilleen kantapää.

Näin Ukraina on iskenyt

Kallioinen, paljas pläntti on hankala suojata ja linnoittaa. Ukraina on sodan aikana julkaissut kuvaa pommituksista, joissa tuhoutuu muun muassa saarella oleva venäläiskopteri sekä saaren rakennelmia.

Ukrainalaishävittäjät ja Bayraktar-lennokit ovat tulittaneet saarta useasti. Merellä on upotettu Venäjän aluksia.

Koska saarelle ei voi rantautua isolla sotalaivalla tai kuljetusaluksella, kaikki huolto on hoidettava pienemmillä aluksilla, joita vastaan Ukraina kykenee kohdistamaan murhaavaa tulta.

Venäjä on rahdannut saarelle lyhyen kantaman Tor- ja Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmiä, mutta niitäkin on onnistuttu tuhoamaan tai niitä ei ole saatu toimintakuntoon jatkuvan häirinnän vuoksi. Siksi Venäjällä ei ole ilmaherruutta alueella.

Yläkuva: venäläisalus on rantautumassa Käärmesaarelle. Alakuva: alukseen on osunut ukrainalaislennokin ohjus.

Viime viikolla Ukraina upotti ison hinaajan, jolla oli kyydissään Tor-ilmatorjuntaohjuksia.

Käärmesaaren puolustus on asiantuntijoiden mukaan sujunut Venäjältä yhtä huonosti kuin sen hyökkäykset sodassa, eli koordinoimatta ja silkkaan voimaan luottaen.

– Venäjän operaatiosta voi sanoa, että on epäselvää, mitä he yrittävät siellä, kommentoi FT:n haastattelema CNA-ajatushautomon Venäjän-ohjelman johtaja Michael Kofman.

– Venäjä on koordinoimattomien operaatioiden kuningas … se lähettää matkaan yksiköitä ilman ilmatukea, ja kun ne menetetään, niitä pelastamaan lähetetään yksiköitä … sitten lähetetään erikoisyksiköitä helikopterin kanssa ja heidätkin tapatetaan.

Ukrainan uudet meriaseet

Käärmesaaren sodan seuraava vaihe on asiantuntija-arvioiden mukaan lähellä.

Ukrainan uskotaan jo hyökänneen venäläisaluksia vastaan Tanskasta saaduilla amerikkalaisilla Harpoon-meritorjuntaohjuksilla. Yhdysvallat on luvannut lähettää niitä lisää.

Harpoonin ja Ukrainan omien Neptune-ohjusten avulla Venäjälle uumoillaan tulevan kuumat paikat saaren vesillä.

On myös spekuloitu, että Ukraina voisi iskeä saarelle mantereelta Yhdysvalloista saaduilla uusilla Himars-raketinheittimillä, joiden kantama on jopa 80 kilometriä. Niiden avulla saaren sotilaskohteet voitaisiin nopeasti muuttaa tuhkaksi.

Toistaiseksi Ukrainalla on ollut toinen strategia: katkaista venäläisiltä huoltoyhteys saarelle meriohjuksin ja pakottaa Venäjä luopumaan kohteesta näännyttämällä siellä olevat joukot.

Ennen pitkää saari voitaisiin yrittää vallata takaisin esimerkiksi erikoisjoukkojen salamaoperaatiolla, jota pohjustetaan kämikaze-lennokkien iskuilla.

Käärmesaari osa suurta saartoa

Pohjimmiltaan Käärmesaaren hallinnassa on kyse Mustameren kulkureittien hallinnasta, joka voi aikanaan ratkaista koko sodan.

Venäjä on eristänyt Ukrainan Mustaltamereltä osaksi saaren hallinnan avulla ja aiheuttanut mittavaa vahinkoa Ukrainan taloudelle. Presidentti Vladimir Putinin strategiana on tuhota Ukrainan talous ja pakottaa maa siten myönnytyksiin.

Samalla kärsii koko maailma, ja sekin on osa Venäjän strategiaa.

Putinin uskotaan vain odottavan, että länsimaiden kärsivällisyys loppuu sodan pitkittymisen ja esimerkiksi ruuan hinnannousun takia.

Tuoreessa satelliittikuvassa tummat alueet saarella ovat todennäköisiä jälkiä Ukrainan iskujen aiheuttamista tulipaloista.

Esikuva Ukrainan eristämisen kaltaiselle toiminnalle on löydetty yli sadan vuoden takaa.

– Kulutussodassa kyky ylläpitää taloussaartoa voi olla merkittävää. Mieleen tulee ensimmäinen maailmansota, kommentoi Guardianin haastattelema Rusi-ajatushautomon tutkija Sidharth Kaushal viitaten ympärysvaltojen toteuttamaan Saksan satamien eristämiseen. Saksa hävisi sodan.

Ukrainan viljaa ilman jäävät Lähi-idän ja Afrikan maat voivat ajautua pahoihin ongelmiin, mikä voi aikanaan säteillä pakolaisaaltona myös Eurooppaan ja ajaa näin Putinin etuja.

Ratkaisuksi on väläytelty Ukrainan merisaarron purkamista luomalla Nato-maiden laivoilla merikäytävä ukrainalaisten viljakuljetusten saattelemiseksi. Kyseessä olisi kuitenkin riskialtis operaatio, jossa pitäisi raivata miinoja ja karkottaa venäläisiä sotalaivoja.

Ukrainan merisaarron purkaminen alkaa kuitenkin väistämättä Käärmesaarelta sekä kahdelta samoilla vesillä olevalta öljynporauslautalta, jotka Venäjä myös anasti Ukrainalta sodan alussa.

Jos niitä ei pystytä valtaamaan takaisin, niin ainakin venäläisten olo tehdään vaikeaksi.

– (Saarella) on vähemmän merkitystä jos tuhoamme kaiken mitä sinne saapuu, kommentoi Ukrainan entinen puolustusministeri Andriy Zagorodnjuk Financial Timesille.

– Meidän täytyy estää heiltä pääsy aluevesillemme. Se on välttämätöntä taloudellisen selviämisen kannalta, jos sota kestää pitkään.