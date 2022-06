Maanantaina julkistettu raportti paljastaa, kuinka jopa 4 miljardin euron arvoisen luksusomaisuuden taustalla häärii yhtenäinen organisaatio.

Läntisten arvioiden mukaan presidentti Vladimir Putinilla on miljardien omaisuus, jonka omistussuhteet on kätketty oligarkkien ja Putin lähipiirin monimutkaisten omaisuusjärjestelyjen avulla. Todisteita väitteille on kuitenkin ollut hankala löytää.

Maanantaina julkistettu tutkivien toimittajien raportti osoittaa, kuinka jopa 4 miljardin euron omaisuusjärjestely on ilmeisesti hoidettu. Vuoden ajan valmistellun raportin takana ovat toimittajajärjestö Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sekä riippumaton venäläinen verkkojulkaisu Meduza.

Raportissa on tunnistettu 86 eri yhtiöitä, säätiötä tai yhdistystä, jotka käyttävät samaa, LLCInvest.ru -loppuista sähköposti- tai verkko-osoitetta sekä ovat liitoksissa Venäjän suurimpaan pankkiin Bank Rossijaan, jota on luonnehdittu ”Putinin pankiksi”.

Yhteisöt hallinnoivat jopa 4,5 miljardin dollarin omaisuusrypästä, kertoo raportti. Useat kohteet, kuten Mustanmeren rannalla sijaitseva luksuspalatsi, on aiemmin liitetty Putiniin, mutta kohteiden yhteydestä toisiinsa ei ole tiedetty.

Toimittajaryhmän näkemä, viime syyskuulta vuodettu sähköpostikirjeenvaihto kuitenkin osoittaa eri yhteisöjen johtajien ja työntekijöiden keskustelleen kuin he hoitaisivat yhteistä, yhteen tahoon liittyvää päivittäistä liiketoimintaa.

Luksusasuntojen, huvijahtien ja viinitarhojen takaa virallisina omistajina löytyy varakkaita pankkiireita ja oligarkkeja, mutta myös Putin ystävien lapsia ja jopa hänen väitetty rakastajattarensa.

Kreml kuitenkin kiistää väitteet Putinin salatusta omaisuudesta, eikä toimittajaryhmäkään pystynyt linkittämään omistusketjua suoraan Putiniin.

– Venäjän presidentillä ei ole mitään tekemistä tai liitoksia mainitsemiinne yhteisöihin, kommentoi Kremlin tiedottaja raporttia.

Toimittajaryhmä listasi eräitä yhteistä LLCinvest.ru -domainia käyttäviä omistuksia:

Venäjällä vangitun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin mukaan Putinille on rakennettu valtava, miljardi euroa maksanut linna Mustanmeren rannalle. Tiluksien varustukseen kuuluu esimerkiksi täysimittainen maanalainen jääkiekkohalli, yltäkylläiset viiniviljelmät sekä tunneli rannalle. Virallisesti kiinteistöt omistaa oligarkki Arkadi Rotenbergin yhtiöt.

Palatsin läheisyydessä sijaitsee myös laaja viinitarha, joka kuuluu venäläis-suomalaiselle oligarkille Gennadi Timtshenkolle ja Vladimir Kolbinille, jotka molemmat ovat lännen pakotelistalla.

Pietarin lähellä sijaitsee Igoran laskettelukeskus, jossa järjestettiin Putinin tyttären häät vuonna 2013. Virallisesti sen omistaa Putinin ystävän, Bank Rossijan johtokunnan puheenjohtajan Juri Kovaltshukin yhtiö.

”Putinin datshan”, Venäjänsaarella Viipurinlahdella sijaitsevan Villa Sellgrenin omistajaksi on merkitty Putin lapsuudenystävän Oleg Rudnovin pojan Sergein yhtiö. Jugend-kartano oli rakennettu vuonna 1913 viipurilaiselle kauppaneuvos Sellgrenille.

Lisäksi Putin käyttää Laatokan rannalle rakennettua, Kalastajamökiksi kutsuttua hirsihuvilaa. Alueen maanomistajatahoja yhdistää myös LLCInvest -domain.

Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen säätiön ( FBK ) ottamia kuvia Vladimir Putinin mahdollisesta palatsista Mustanmeren rannalla.

Toukokuussa Britannian hallitus huomauttikin kontrastista Putinin leveän elämäntyylin sekä virallisten venäläisväitteiden välillä.

Virallisesti Putin omistaa vain vaatimattoman kerrostaloasunnon Pietarista, kaksi Neuvostoliiton aikaista 1950-luvun autoa, peräkärryn sekä pienen autotallin.