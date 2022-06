Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö ei usko, että sota olisi nopeasti ohi.

Ukrainan pärjääminen sodassa Venäjää vastaan riippuu yhä enemmän länsimaiden antamasta avusta, arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Länsimaat ovat asettaneet Venäjälle useita pakotteita ja antaneet Ukrainalle taloudellista, humanitääristä ja sotilaallista apua.

– Paljon riippuu siitä, kuinka paljon länsi tukee Ukrainaa. Tällä hetkellä Ukraina on pitkälti lännen tuen varassa ja jos sille tuelle tapahtuu jotain, se vaikuttaa Ukrainan mahdollisuuksiin. Venäjä tietysti pyrkii pitkittämään sotaa ja toivoo, että länsimaat kyllästyvät.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg varoitti saksalaislehti Bildin haastattelussa, että sota voisi jatkua jopa vuosia. Samalla Stoltenberg totesi, ettei länsi voi lopettaa Ukrainan tukemista.

– Stoltenbergin voidaan tulkita painottaneen tätä asiaa siksi, että lännessä aletaan väsyä sotaan. Suuri kysymys on, kuinka kauan me täällä lännessä jaksamme tätä. Jo nyt on ollut ilmassa merkkejä siitä, että joissain maissa olisi jo valmiutta patistella Ukrainaa edes jonkinlaiseen rauhaan.

Asuintaloon on osunut ohjus Harkovassa.

Ukrainassa taistelut ovat edelleen keskittyneet maan itä- ja eteläosiin. Hersonissa ukrainalaiset ovat kertoneet hienoisesta etenemisestä. Harkovan kuvernööri Oleh Synehubov puolestaan kertoi maanantaina, että venäläiset olivat kiihdyttäneet Harkovan ympäristön pommittamista. Synehubovin mukaan maajoukot eivät olleet kuitenkaan yrittäneet murtautua läpi ukrainalaisten linjoista.

– Harkova on hyvä esimerkki siitä, miten tämä rintamalinja menee nyt edestakaisin. Viimeisen parin kuukauden aikana ei ole tapahtunut suurta liikehdintää rintamilla. Venäjä etenee, mutta Venäjä etenee hitaasti, Käihkö sanoo.

Taistelut ovat olleet kiivaimpia Severodonetskissa. Pormestari Oleksandr Strjukin mukaan taisteluja käydään vuorokauden ympäri. Hänen mukaansa ukrainalaisten hallussa on noin kolmasosa kaupungista, mutta tietoa ei ole voinut vahvistaa riippumattomista lähteistä.

– Severodonetskissa Ukraina uskoo, että ukrainalaiset pystyvät aiheuttamaan enemmän vahinkoa venäläisille ja Venäjän eteneminen pyritään tyrehdyttämään tätä kautta. Venäjä pyrkii saartamaan ukrainalaisten joukot, Käihkö sanoo.

– Kyse on kulutussodasta, jolloin tappiot ovat molemmilla puolilla todennäköisesti ihan hirveät.

Toisin kuin sodan alussa, Ukraina on viime viikkoina kertonut tappioiden määristä. Kesäkuun alkupuolella Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov oli sanonut Ukrainan menettävän päivittäin noin sata sotilasta. Lisäksi hän arvioi, että keskimäärin 500 sotilasta loukkaantuu joka päivä.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podolyak puolestaan sanoi BBC:lle, että Ukraina menettää päivittäin 100–200 sotilasta. Zelenskyi oli aiemmin puhunut noin sadan sotilaan menettämisestä päivittäin, mutta Podolyakin mukaan luku oli sittemmin noussut. Lukuja ei ole voinut vahvistaa riippumattomista lähteistä.

– Viralliset luvut tappioista ovat aivan valtavia. Pari sataa kuollutta ja 500 loukkaantunutta tarkoittaa, että Ukraina menettää noin pataljoonan päivässä.

Käihkön mukaan Ukrainan tiedotuspolitiikan muutosta voi selittää se, että maa yrittää vedota länsimaihin saadakseen lisää tukea.

– Yksi tulkinta on se, että tämä on hädänhuuto lännelle, että nyt ei mene hyvin ja tarvitaan lisäapua. Ukraina on nyt saanut noin 10 prosenttia siitä avusta, jota se tarvitsee.

Tuhottu Lysitsanskissa, Donbassin alueella.

Ukrainaa on vaivannut pula kalustosta ja ammuksista. Venäjä on sitä vastoin pystynyt hyödyntämään vanhaa kalustoaan.

– Venäjä pystyy Donbasissa käyttämään paljon enemmän tulta. Ukrainalaislähteiden mukaan Venäjällä on 10–15 kertaa enemmän tykistöä kuin Ukrainalla. Venäjällä on myös paljon enemmän ammuksia kuin Ukrainalla. Ukrainalla on siis tilanteita, jossa heitä päin ammutaan tykistötulella, mutta he eivät pysty vastaamaan, koska ei ole mitään, mitä ampua.

Mediassa on uutisoitu Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden toimittamasta aseavusta Ukrainaan. Alkukesästä muun muassa kerrottiin, kuinka Yhdysvallat oli lähettämässä M142 Himars -raketinheittimiä Ukrainaan.

– Esimerkiksi Ruotsin mediassa tästä puhuttiin käänteentekevänä järjestelmänä. Mutta, kun katsoi Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin lupausta toukokuun lopulta, hänhän lupasi vain neljä raketinheitintä. Vaikka se on kuinka hyvä raketinheitin, eihän neljä kappaletta tule tätä sodankulkua muuttamaan.

Myös Ukrainan joukkojen on väitetty kärsivän osin huonosta moraalista. Toisaalta Ukrainan etuna on, että sen on mahdollista värvätä lisää sotilaita reservistä. Venäjä ei ole julistanut sotaa, jolloin venäläisten on vaikeampi korvata miestappioita, Käihkö sanoo.

– Moni odottaa, että jo kesän aikana Venäjältä voisi loppua joukot. Se riippuu ihan siitä, millaisia tappioita Ukraina pystyy aiheuttamaan.

Donbassissa on käyty raskaita taisteluita.

Vaikka sekä Venäjällä että Ukrainalla on omat ongelmansa, Käihkö yhtyy Stoltenbergin näkemykseen sodan kestosta.

– Pääsyy on se, että osapuolten vaatimukset ovat hirveän kaukana toisistaan. Ukrainalaiset eivät mielipidemittausten mukaan hyväksy minkäänlaisia alueluovutuksia Venäjälle. Samalla Venäjä haluaa jotain, sillä Venäjäkin on kokenut merkittäviä tappioita sotilaallisesti ja etenkin poliittisesti. Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa näyttää, että kaikki nämä sodan aiheuttamat ongelmat, kuten pakotteet, ovat olleet vaivan arvoisia.

Käihkön mukaan on vaikea nähdä, että sotaan löytyisi sellainen ratkaisu, johon kaikki olisivat tyytyväisiä. Toisaalta ei ole merkkejä myöskään siitä, että Venäjän eteneminen olisi merkittävästi kiihtymässä tai, että Ukraina pystyisi käynnistämään laajamittaisen vastahyökkäyksen.

Jotta Ukraina pääsisi sodassa niskan päälle, sen pitäisi pystyä pysäyttämään Venäjän eteneminen ja ottamaan takaisin Venäjän valtaamat alueet. Venäjä hallussa on noin viidesosa Ukrainan pinta-alasta.

– Ukraina ei ole kuitenkaan onnistunut edes tässä helpommassa tehtävässä eli etenemisen pysäyttämisessä, Käihkö huomauttaa.

Jos Venäjältä loppuvat joukot eikä sotaa Ukrainaa vastaan julisteta, päätyy Venäjä todennäköisesti ainakin joksikin aikaa puolustuskannalle.

– Venäjän hyökkääjänä kärsimistä haasteista tulee silloin Ukrainan haasteita. On ajateltu, että hyökkääjällä pitäisi olla noin kolme kertaa enemmän joukkoja kuin puolustavalla osapuolella. Onko Ukraina näin paljon joukkoja ja onko heillä materiaaliylivoimaa sitten? Ei ole itsestään selvää, että näin on.