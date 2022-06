Macronin tukijat menettivät enemmistöaseman Ranskan parlamentissa – äärioikeisto moninkertaisti paikkansa

Äärioikeisto kasvatti paikkamääräänsä hurjasti. Vasemmiston ja vihreiden liittouma sai toiseksi eniten edustajia.

Ranskassa presidentti Emmanuel Macronin tukijoiden Yhdessä-vaaliliitto on menettänyt enemmistöaseman parlamentissa, selviää maan sisäministeriön julkaisemista vaalituloksista. Liitto on saanut 245 paikkaa, kun ehdottomaan enemmistön saamiseksi tarvitaan vähintään 289 edustajaa.

Vasemmiston ja vihreiden Nupes-yhteenliittymä on saanut vaaleissa toisiksi eniten eli 131 paikkaa. Yhteenliittymän kärkihahmo Jean-Luc Melenchon kuvaili vaalitulosta alustavien tulosten perusteella ennen kaikkea vaalitappioksi istuvalle presidentille Macronille.

Äärioikeistolainen Kansallinen liittouma moninkertaisti paikkamääränsä, sillä sen riveistä parlamenttiin pääsee 89 edustajaa. Marine Le Penin liittoumalla on aiemmin ollut parlamentissa vain kahdeksan paikkaa.

Maassa äänestettiin sunnuntaina parlamenttivaalien toisella kierroksella. Ranskan parlamentissa on 577 paikkaa.

Ranskan sisäministeriön mukaan toisen kierroksen äänestysprosentti jäi alle 47 prosentin, kun ensimmäisellä kierroksella vastaava luku oli 47,5. Vuoden 2017 parlamenttivaalien toisella kierroksella äänioikeuttaan käytti vain 42,6 prosenttia.

Macronin tukijoiden enemmistöaseman menetys parlamentissa merkitsee vaikeuksia presidentin lupailemien veroleikkauksien, eläkeiän noston sekä hyvinvointiuudistusten läpiviemisessä.

Ranskan pääministerin Elisabeth Bornen mukaan on riski, jos mikään puolue ei saa enemmistöä parlamenttiin. Borne kommentoi vaalien tilannetta televisioidussa puheessaan sunnuntaina, kun lopulliset tulokset eivät vielä olleet selvillä, mutta ennusteet kertoivat Macronin menettävän enemmistön.

Toukokuusta pääministerinä toimineen Bornen mukaan enemmistön puute on riski, kun ottaa huomioon edessä olevat haasteet.

Bornen mukaan LREM-puolue, jota hän ja Macron edustavat, alkaa etsiä ratkaisua toimivan enemmistö muodostamiseksi heti maanantaina.

Enemmistöaseman menetys tarkoittaa käytännössä sitä, että Macronin tukijoiden on tehtävä yhteistyötä muiden oikeistopuolueiden kanssa saadakseen lakialoitteita läpi. Todennäköisimpänä kumppanipuolueena on perinteistä oikeistoa edustava republikaanit, joka sai ministeriön sivujen mukaan 61 paikkaa.

On myös mahdollista, että kotimaan politiikka tulee viemään yhä enemmän Macronin huomiota. Hän on viime kuukausina ollut kansainvälisellä kentällä ratkomassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Tulos ei suoraan vaikuta Ranskan ulkopolitiikkaan, sillä se on presidentin vastuualueita.