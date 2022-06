Amazonin viidakossa surmatut brittitoimittaja ja alkuperäiskansojen tutkija ammuttiin kuoliaiksi

Brasilian liittovaltion poliisi on tunnistanut myös tutkija Pereiran ruumiin.

Tutkija Bruno Araujo Pereiran ruumis on tunnistettu lauantaina, kertoo Brasilian liittovaltion poliisi. Brittitoimittaja Dom Phillipsin ruumis tunnistettiin perjantaina. Miehet oli ammuttu kuoliaiksi metsästysaseilla. Asiasta uutisoi BBC.

Dom Phillips, 57, ja Bruno Araujo Pereira, 41, katosivat Javarin laaksossa, Amazonasin osavaltion länsiosassa 5. kesäkuuta. Heidän on kerrottu saaneen tappouhkauksia vain muutamaa päivää ennen katoamistaan.

Kaksikko oli tekemässä tutkimusta kirjaprojektiin, jonka tarkoituksena on kertoa luonnonsuojelusta alueella, jossa on viranomaisten mukaan paljon laittomia kaivoksia, hakkuita ja kansainvälisiä huumekauppiaita.

Phillipsin ja Pereiran murhasta epäillyt brasilialaisveljekset ovat tunnustaneet tappaneensa ja silponeensa uhrit.

Brasilian poliisi pidätti ensimmäisen epäillyn viikko sitten, minkä jälkeen tämä on ollut tutkintavankeudessa. Tiistaina poliisipäällikkö Alex Perez kertoi, että ensimmäisen pidätetyn veli on myös pidätetty murhasta epäiltynä.

Poliisi tiedotti, että se on pidättänyt myös kolmannen henkilön epäiltynä murhasta. Henkilö oli itse ilmoittautunut paikalliselle poliisille.

Poliisit kantoivat ruumisarkussa surmatun toimittajan jäänteitä.

Amazonasin osavaltion turvallisuudesta vastaava pääsihteeri Carlos Alberto Mansur sanoi, että ensimmäinen epäilty oli pidätetty sen jälkeen, kun hänen hallustaan oli löytynyt ”paljon huumeita” ja ammuksia, joita käytetään laittomassa metsästyksessä.

Phillips ja Pereira tunsivat hyvin Amazonin alueen ja tiesivät myös siellä piilevät riskit. Molemmat olivat hyvin omistautuneita Amazonin alueen luonnon monimuotoisuuden ja sen alkuperäisväestön oikeuksien suhteen.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin raportin mukaan Amazonin alueella tapettiin vuosien 2009–2019 välillä yli 300 ihmistä. Nämä henkirikokset liittyivät kiistoihin maaoikeuksista ja laittomuuksien vastustamisesta alueella.

Kolmen lapsen isä Pereira liittyi 2010 Brasilian hallituksen alkuperäiskansojen virastoon (FUNAI). Hän toimi projekteissa, joissa karkotettiin laitonta kaivostoimintaa alkuperäisväestöjen mailla harjoittavia tahoja. Hän oli Amazonin alkuperäiskansojen arvostettu asiantuntija.

Brasiliassa asunut brittitoimittaja Phillips kirjoitti Amazonin alueen ympäristönsuojelusta arvostettuihin sanomalehtiin, kuten The Financial Times, The Washington Post, The New York Times ja The Guardian.

Kaksikon kirjaprojektin työnimi oli How To Save Amazon eli kuinka pelastaa Amazon.

Brasilian hallitusta on arvosteltu siitä, ettei se ole toiminut tarpeeksi nopeasti yrittääkseen löytää miehet. Tapaus on herättänyt mielenosoituksia Brasiliassa.