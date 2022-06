Hiillostettu Sergei Lavrov kommentoi Suomen ja Ruotsin Nato-hakua BBC:n haastattelussa

”Ne eivät ota huomioon kansalaistensa mielipidettä.”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov joutui Britannian yleisradioyhtiön BBC:n torstaisessa lähes tunnin kestäneessä haastattelussa vastaamaan kiusallisiin kysymyksiin Venäjän diplomatian epäonnistumisesta, kun Suomi ja Ruotsi päättivät hakea Naton jäsenyyttä.

Ajoittain väittelyksi yltynyt keskustelu toimittaja Steve Rosenbergin kanssa käytiin venäjäksi.

Rosenberg aloitti hivutuksensa kysymällä, miksi Venäjä pitää Natoa uhkana itselleen.

Lavrovin mukaan Nato on uhka, koska Venäjän pitkäaikainen ystävä Serbia on kertonut heille, millainen Nato on. Lavrov kertoi Venäjän saaneen tietoa Natosta myös Afganistanin etnisiltä ryhmiltä ja kuinka Nato oli pommittanut siellä hääseuruetta.

Libyan ”tuhoamisen” Lavrov mainitsi myös.

– Venäjällä on oikeus päättää mikä uhkaa sen turvallisuutta ja mikä ei, Lavrov sanoi.

Tämän jälkeen Rosenberg alkoi vyöryttää Lavroville faktoja ja numeroita, jotka kertoivat Nato-joukkojen (4 000) saapuneen Itä-Euroopaan vasta, kun Venäjä oli valloittanut Krimin, ja niiden määrän kasvaneen (40 000) vasta, kun Venäjä hyökkäsi 24. helmikuuta Ukrainaan.

– Sanotte, että rajoillanne on liikaa Natoa, mutta nyt toimienne takia useampi maa on liittymässä Natoon, Rosenberg haastoi ja mainitsi Suomen ja Ruotsin.

– Suomi ja Ruotsi ovat olleet anglosaksien komennon alaisuudessa jo pitemmän aikaa, kun EU ja Nato ovat lähentyneet ja EU on menettämässä merkitystään, Lavrov vastasi.

– Eikä tämä ole Venäjän diplomatia epäonnistuminen? Rosenberg kysyi.

– Miten niin, Lavrov esitti ymmärtämätöntä.

Rosenberg toisti hänelle kuin näkymättömästä rautalangasta vääntäen Suomen ja Ruotsin olevan liittymässä Natoon.

– Suomi ja Ruotsi käyttävät suvereenia oikeuttaan kuten niiden hallitukset hyväksi näkevät. Ne eivät ota huomioon kansalaistensa mielipidettä, Lavrov sanoi.

Hänen mukaansa samalla tavalla Nato jättää tehtäviään suorittaessaan ottamatta huomioon monien ihmisten mielipiteitä useissa eri maissa.

– Nato ei siis ole uhka Venäjälle, Rosenberg jatko Lavrovin hiostamista.

– Katsotaan mitä lopulta tapahtuu, Lavrov vastasi.

– Olemme sanoneet monta kertaa että kun – jos – Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon, haluamme nähdä, mitä tapahtuu todellisuudessa, maan päällä. Lähetetäänkö sinne aseita, tuleeko sinne uusia Naton taistelujoukkoja, Lavrov selitti.

Tämän jälkeen Lavrov esitti yleisenä näkemyksenään, ettei Natossa kukaan (=Yhdysvallat) kuuntele eurooppalaisia eikä siten myöskään Suomea tai Ruotsia, jos nämä eivät halua vieraita joukkoja tai tukikohtia.

Lavrovin mukaan Yhdysvallat ei edes neuvottele suunnittelemansa sotilaallisen läsnäolon lisäämisestä Euroopassa eurooppalaisten kanssa.

– Hän (puolustusministeri Lloyd Austin) ei halua kuunnella heitä. Hän päättää. He päättävät sen Washingtonissa.

Lavrovin Nato-kommenteista BBC:llä uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.