Kommentti: Medvedev on kuin pieni lapsi, joka hakee isältään huomiota ja hyväksyntää

Dmitri Medvedevin uhkailuista tulee mieleen pullisteleva sammakko, kirjoittaa toimittaja Miikka Kaskinen.

– Diplomaattisia suhteita ei periaatteessa tarvita lainkaan. On aika laittaa lähetystöt salpalukkoon ja jatkaa toistemme tarkkailua kiikareiden ja tähtäimien läpi (helmikuu).

– Vastaus on, että vihaan heitä. He ovat paskiaisia ja friikkejä. He haluavat meidän kuolevan, Venäjän. Niin kauan kuin minussa henki pihisee, aion tehdä kaikkeni, jotta heidät pyyhitään maailmankartalta (kesäkuu).

– Kunhan kysyn – kuka sanoi, että Ukraina edes on maailmankartalla kahden vuoden päästä? (kesäkuu).

Teknokraattina ja yleisesti ottaen liberaalina pidetystä Dmitri Medvedevistä on kuoriutunut kevään aikana kaikkein synkimpiä ennustuksia ja uhkauksia lateleva Kremlin hahmo.

Kyseessä on kaikin puolin melko outo lintu Putinin lähipiirissä.

Siinä missä useat Vladimir Putinia lähimmät henkilöt ovat vaatimattomista lähtökohdista lähteneitä KGB:n tai FSB:n kouluttamia silovikkeja, on Medvedev hyvin koulutetun perheen poika. Yliopistot käynyt.

Medvedev toimi yhden kauden Venäjän presidenttinä (2008–2012), kun perustuslaki esti Putinia istumasta kahta kautta pidempää.

Sittemmin Putinin kannalta tylsää ja ikävää lakia muutettiin.

Venäläinen toimittaja ja kirjailija Mihail Zygar käy kirjassaan All the Kremlin's Men: Inside the Court of Vladimir Putin (2015) läpi sitä, kuinka ”Dima” presidenttiaikanaan tosissaan luuli, että voisi jatkaa hommassa vielä toisenkin kauden.

Dmitri Medvedevillä vaikutti olevan melko hyvä tunnelma kesällä 2010, kun silloinen presidentti kävi Naantalin Kultarannassa moikkaamassa presidentti Tarja Halosta. Nyt Medvedevillä tuskin on halua Kultarantaan ja tuskin Kultarannassakaan halutaan häntä vierailulle.

Putin kuitenkin palasi takaisin presidentiksi, ja Medvedev pääsi tuolileikin seurauksena pääministeriksi.

Presidentiksikin Putin oli ”nostanut” – tai nostattanut Medvedevin itse.

Zygar kertoo kirjassaan Putinin arponeen Medvedevin ja Sergei Ivanovin välillä. Valinta osui Medvedeviin, sillä tämä oli marionettimaisempi – Ivanovin ollessa liian varma presidenttiydestään.

” Arvon alennuksesta voisi päätellä Medvedevin joutuneen sivuun pääroolin esittäjien keskuudesta.

Tammikuussa 2020 tapahtui, kun pääministeri Medvedevin hallitus erosi ja uudeksi pääministeriksi nostettiin Mihail Mishustin. Ex-presidentti ja ex-pääministeri pääsi – tai joutui – turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajaksi.

Melkoinen arvon alennus, josta voisi päätellä Medvedevin joutuneen sivuun pääroolin esittäjien keskuudesta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila kutsui taannoin ISTV:n studiossa Medvedeviä ”sotahaukaksi”.

Lassila totesi, ettei länsimyönteisyys ole nyt Venäjällä millään tavalla etu, vaan pikemminkin haitta.

Lue lisää: Tutkija: Tämän vuoksi Dmitri Medvedev on muuttunut länsimielisestä ”sotahaukaksi”

Juuri tämän takia aiemmin yksi liberaaleimmista Kremlin hahmoista on joutunut tilanteeseen, jossa hän joutuu osoittamaan kovilla puheillaan poliittiselle isähahmolleen – eli hänet presidentiksi aikanaan nostaneelle Putinille – olevansa todella tämän miehiä.

Aiemmin pehmeänä hahmona ja sivilikkinä tunnettu Medvedev on kertonut fanittaneensa jo neuvostonuoruudessaan klassisen raskaamman rokin jättiläisiä, kuten Black Sabbathia, Led Zeppeliniä ja Deep Purplea.

Presidenttiaikanaan Suomessa Tarja Halosen vieraana kahdesti käynyt Medvedev lähetti heti presidentistä pääministeriksi siirryttyään Haloselle Allegro-junalla Meggi-kissan. Viime kuukaudet ”kissamiehellä” on ollut kova tarve miellyttää Putinia ja huutaa koko maailmalle, että ukrainalaiset pitää tuhota.

Presidenttikautensa loppupuolella Dmitri Medvedv lupasi lähettää Tarjo Haloselle kissan. Halonen kertoi otavansa kissan vastaan, kun se on hieman kasvanut. Meggi-kissan junamatka Pietarista Helsinkiin oli aikansa mediatapaus alkuvuodesta 2013.

Pehmeä Medvedev ei halua näyttäytyä uhkana Putinille.

Pehmeä Medvedev söi Barack Obaman kanssa hampurilaisia, nykyinen ”Dima” ei sellaista tee.

Vaikka Medvedevin puheiden suurimpana uhkana on se, että uhkauksien länsimaiset kuulijat kuolevat nauruun, on hyvä muistaa, että Ukrainassa soditaan edelleen.

Lisäksi on syytä muistaa, että Medvedevillä ei ole enää lännen suuntaan mitään menetettävää.

Kaikki öykkärimäiset kommentit ovat vain sisäpolitiikkaa, retoriikkaa omille kansalaisille ja pyrkimys siihen, että Putin ei heittäisi Medvedeviä pannuhuoneeseen. Kiekkotermein nykyisestä kolmos-neloskentästä vilttiketjuun.

Medvedev on tällä hetkellä vain ja ainoastaan isänsä huomiota sekä hyväksyntää janoava pieni lapsi.

Tämän vuoksi esimerkiksi Suomessa Medvedevin sanomiset on syytä jättää juuri siihen arvoon, joka niillä on – eli hyvin vähäiseen.