Ukrainassa kolme miljoonaa vammaista henkilöä on jäänyt sodan jalkoihin – Suomi tekee YK:ssa pitkäjänteistä työtä vammaisten oikeuksien eteen

Maailmassa on yli miljardi vammaista henkilöä. Tämä tarkoittaa 1/7-osaa ihmiskunnasta. He ovat haavoittuvaisessa asemassa humanitaarisissa kriiseissä ja pandemia-aikana.

New York

Suomi toimi toista kertaa peräkkäin puheenjohtajamaana tällä viikolla New Yorkin YK:n päämajassa järjestetyssä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen osapuolten kokouksessa. Sen puheenjohtajana toimi valtiosihteeri, entinen YK-lähettiläs Jukka Salovaara.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen on yksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopisteistä. Salovaara huomauttaa, että Suomen YK-politiikan tavoitteet eivät vaihdu hallituskausittain, vaan kyseessä on pitkäjänteinen toiminta.

– Jos haluaa saada tuloksia aikaan YK:ssa, silloin kannattaa keskittyä johonkin, Salovaara sanoo.

Kokoukseen osallistui edustajia yli 180:stä valtiosta.

Vammaisten henkilöiden oikeudet ovat näkyvässä osassa myös, kun Suomi toimii 2022-2024 YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenmaana.

Salovaara kertoo, että Ukrainassa arviolta kolme miljoonaa vammaista henkilö on jäänyt sodan jalkoihin. YK:n vammaissopimus velvoittaa valtioita, myös Venäjää ja Ukrainaa, huolehtimaan vammaisten henkilöiden oikeuksista humanitaarisissa kriiseissä.

Ulkoasiansihteeri ihmisoikeuskysymyksissä Helena Jauhiainen kertoo, että tietoa Ukrainan sodan vammaisten henkilöiden tilanteesta on vielä huonosti saatavilla.

– Vammaisia henkilöitä ei ole rekisteröity rajanylityspaikoilla. Voi olla, että heitä on maan sisäisinä pakolaisina. Voi myös olla, että he ovat ikään kuin jääneet loukkuun omaan kotiin. Kun muut pääsevät lähtemään, he jäävät jälkeen, Jauhiainen sanoo.

” Tyypillisesti humanitaarisissa kriiseissä vammaiset henkilöt eivät pääse pakenemaan.

Aiemmista kriiseistä on raportteja, joissa todetaan, että usein perheet joutuvat paetessaan jättämään vammaisen perheenjäsenen jälkeensä.

– Tyypillisesti humanitaarisissa kriiseissä vammaiset henkilöt eivät pääse pakenemaan. He ovat vielä suuremmassa vaarassa kuolla, sanoo Mina Mojtahedi, joka on kehityspolitiikan neuvonantaja syrjimättömyys- ja vammaisinkluusioasioissa.

Helena Jauhiainen, Jukka Salovaara ja Mina Mojtahedi kertoivat Ilta-Sanomille vammaisten henkilöiden oikeuksista ja nykyisistä haasteista.

YK-kokouksessa keskusteltiin Ukrainan vammaisten lasten tilanteesta. Sodan jaloissa on edelleen paljon vammaisia lapsia, joita ei ole pystytty evakuoimaan ja jotka tarvitsevat paljon apua.

– Ukrainassa on sellainen erityinen piirre, että siellä on paljon laitoksia, jossa vammaiset henkilöt ja varsinkin lapset asuvat. Orpokodeissa suuri osa lapsista on vammaisia, Mojtahedi kertoo.

Myös Ukrainan naapurimaissa tilanne on haastava. Moni vammainen henkilö tarvitsisi psykososiaalista apua tai apuvälineitä.

– Kyse on siitä, pääsevätkö he näissä maissa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmien piiriin. Yksi kysymys on, onko esteettömiä majoituspaikkoja tai lääkkeitä.

” Pandemiankin suhteen pätee se, että mitä haavoittuvammassa asemassa ihminen on, sitä enemmän kriisit vaikuttavat.

Helena Jauhiainen, Mina Mojtahedi ja Jukka Salovaara keskustelivat YK:n päämajan terassilla, jossa on tapana käydä diplomaattisia keskusteluja.

Koronapandemia vaikeutti vammaisten henkilöiden elämää ja teki näkyväksi monia ongelmakohtia.

– Pandemiankin suhteen pätee se, että mitä haavoittuvammassa asemassa ihminen on, sitä enemmän kriisit vaikuttavat, Salovaara toteaa.

Jauhiainen mainitsee esimerkkinä, että pandemian alussa ei ollut selkokielisiä tai viittomakielisiä ohjeita saatavilla. Mojtahedi lisää, että tämä on johtanut joissakin maissa vammaisten henkilöiden suurempaan koronakuolleisuuteen.

– Vammaisten henkilöiden toimeentulo on joutunut vaikeuksiin kehittyvissä maissa, Mojtahedi sanoo.

– Kehittyneissä maissa, joissa on sosiaalipalveluja tarjolla, pandemia katkaisi jotkut näistä avustuspalveluista. Tämä on johtanut joissakin maissa siihen, että vammaiset henkilöt ovat joutuneet muuttamaan laitoksiin.

Mojtahedin mukaan pandemia ja liikkumisrajoitukset ovat tuoneet jotkut syrjinnän muodot näkyviksi.

– Nyt puhutaan enemmän vammaisten henkilöiden oikeuksista ja niistä toimenpiteistä, joita tarvitaan niiden toteuttamiseksi.

Jukka Salovaaran vetämässä kokouksessa oli huomioitu vammaisten henkilöiden osallisuus muun muassa viittomakielen tulkilla, esteettömällä kululla ja asiakirjojen selkokielisillä versioilla.

Tärkeä vammaisten oikeuksiin liittyvä teema on inkluusio eli osallisuus. Suomi rahoittaa YK:n vammaisinkluusiostrategiaa.

Käytännössä inkluusio tai osallisuus on suuri kokonaisuus, joka tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta päästä työmarkkinoille ja saada koulutusta sekä esteetöntä kulkemista.

– Esteettömyys ja saavutettavuus ovat avainkysymyksiä. Myös apuvälineiden ja sosiaalipalveluiden saatavuus ovat keskeisiä asioita, Mojtahedi sanoo.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres piti puheenvuoron kokouksessa.

Vammaisten henkilöiden asiat ovat Suomessa maailmanlaajuisessa mittakaavassa paremmin kuin monessa muussa maassa. Täydellisesti asiat eivät ole Suomessakaan.

– Viime vuosina on tullut vielä näkyvämmäksi, miten heikosti vammaiset henkilöt työllistyvät. Se on todella iso puute. Se johtuu osin siitä, että kaikki työpaikat eivät ole esteettömiä ja saavutettavia. Mutta edelleen on myös paljon asenteita vammaisten henkilöiden työkyvystä, heitä ei nähdä voimavarana ja osana työvoimaa, Mojtahedi sanoo.

” Viime vuosina lisääntynyt vihapuhe on kohdistunut myös vammaisiin henkilöihin.

Vammaisuuteen liittyvää stigmaa on edelleen kaikkialla maailmassa. Mojtahedin mukaan se ilmenee eri tavalla esimerkiksi kehittyneissä ja kehittyvissä maissa.

– Kehittyneissä maissa on sellaista pinnan alla elävää ennakkoluuloisuutta, joka näkyy esimerkiksi työllistymisessä. Viime vuosina lisääntynyt vihapuhe on kohdistunut myös vammaisiin henkilöihin.

Kehittyvissä maissa stigma on Mojtahedin mukaan räikeämpi, ja sillä on vaikeita vaikutuksia.

– Lähdetään ihan siitä, että vammaisia lapsia piilotetaan. On myös ihmisoikeusraportteja siitä, kuinka vammaisia lapsia tapetaan.

Suomi on yhtenä Pohjoismaana edelläkävijä vammaisten oikeuksien edistämisessä.

Valtiosihteeri Jukka Salovaaran mukaan Suomen panostus vammaisten henkilöiden oikeuksiin on huomattu kansainvälisesti.

Salovaaran mukaan YK-järjestelmässä Suomen tärkeä anti on luoda painetta, jotta näihin asioihin kiinnitetään huomiota.

– Suomi on merkittävä YK-toimija ja merkittävä rahoittaja YK:n kehitysjärjestelmässä, ja meidän mielipiteellä on merkitystä. Me luomme painetta, että YK:n on oltava parempi vammaisten oikeuksien edistämisessä. Luomme painetta myös siihen, että valtiot todella toimeenpanevat muutoksia, Salovaara sanoo.

Jauhiainen mainitsee konkreettisena esimerkkinä pienen maan vaikutusmahdollisuuksista muutaman vuoden takaisen kirjelmän, jossa esitettiin, että YK:lla olisi kokonaisvaltaisempi ote vammaisten inkluusioon. Tämä osaltaan johti YK:n inkluusiostrategiaan.

– Poliittisella paineella voi saada aikaan paljon konkreettisia tuloksia.

Mojtahedi lisää, että Suomessa on vahva vammaisjärjestöjen liike.

– Meillä on kansainvälisesti vertaillen erikoinen asema siinä, että suomalaiset vammaisjärjestöt tekevät myös kansainvälistä työtä. On tärkeää, että vammaisten henkilöiden oma ääni kuuluu.

Salovaara sanoo, että ihmisoikeudet ei ole mikään abstrakti käsite, vaan se jalkautuu hyvinkin käytännön tasolle.

– Se voi olla niinkin arkinen asia kuin esteettömyys.