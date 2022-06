Kiina laski vesille lähes amerikkalaisen veroisen lento­tuki­aluksen – ja sillä on paha­enteinen nimi

Kiinan kolmas lentotukialus laskettiin vesille perjantaina telakalla Shanghaissa.

Laiva sai nimekseen Fujian, joka on maakunta Kiinan havittelemassa Taiwanissa.

Fujian on Kiinan ensimmäinen kotimaassa suunniteltu ja rakennettu sähkömagneettisella laukaisukatapultilla varustettu lentotukialus. Asiantuntijoiden mukaan aluksen taistelujärjestelmät alkavat olla jo Yhdysvaltain tukialusten tasoa.

Kiinalla on maailman suurin sotalaivasto, vaikkakin sillä on tavoiteltavaa Yhdysvaltoihin, jolla on käytössä 11 ydinkäyttöistä lentotukialusta. Fujian ei tiettävästi ole ydinkäyttöinen.

Kiinan ensimmäinen lentotukialus Liaoning oli Neuvostoliiton aikana Ukrainassa valmistettu laiva, jonka Kiina hankki 1998. Se otettiin uudelleenpäivityksen jälkeen käyttöön 2012.

Kiina kopioi laivasta mallia ja rakensi sen pohjalta toisen aluksen Shandongin, joka tuli palvelukseen joulukuussa 2019.

Vanhemmilla aluksilla ei kuitenkaan ole katapultteja, vaan koneet nousevat ilmaan lentokannen hyppyrin kautta.

Katapultin avulla lentokoneet saadaan ilmaan nopeammin ja ne voidaan lastata isommalla määrällä aseita ja polttoainetta.

Fujian on Kiinan modernein lentotukialus.

Fujian on myös varustettu modernilla elektronisen sodankäynnin laitteistolla. 80 000 tonnin painoinen Fujian on noin 320 metriä pitkä.

Ajatushautomo Center for Strategic and International Studiesin Kiinan asiantuntija Matthew Funaiole korostaa Fujianin olevan Kiinan ensimmäinen moderni lentotukialus.

– Tämä on hyvin merkittävä edistysaskel. He ovat todella sitoutuneet lentotukialusohjelmaansa ja kehittävät osaamiskykyään yli aiemman.

Funaiolen mukaan Kiinan tukialukset eivät silti ilmeisesti vielä vastaa Yhdysvaltain aluksia, joissa on enemmän katapultteja, isompi lentokansi sekä enemmän lentokonehissejä hävittäjien nopeampaa laukaisua varten.

Fujiania varustellaan vielä lisää ja sillä on edessään meritestejä ennen kuin alus otetaan aktiivipalvelukseen. Yhdysvaltain puolustusministeriö arveli Fujianin olevan käytössä alun perin 2023, mutta päivämäärää on siirretty vuodella eteenpäin.