Venäjän presidentin Vladimir Putinin puhe viivästyi perjantaina tunnilla Pietarin talousfoorumin järjestelmään kohdistuneen kyberhyökkäyksen vuoksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti perjantaina Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa riidanhaluiseksi kuvaillun puheen, jossa osansa saivat Yhdysvallat sekä sen liittolaiset.

Putin julisti puheessaan ”yksinapaisen maailman aikakauden” päättyneeksi.

– Kun Yhdysvallat voitti kylmän sodan, he julistivat itsensä Jumalan edustajiksi maan päällä, ihmisiksi, joilla ei ole vastuita – ainoastaan intressejä. He ovat julistaneet nuo intressit pyhiksi. Nyt kyse on yksisuuntaisesta liikenteestä, joka tekee maailmasta epävakaan, Putin sanoi.

Hän syytti Yhdysvaltoja menneisyydessä elämisestä sekä ”harhoista”, jotka saavat sen pitämään kaikkia muita maita ”siirtomainaan ja takapihoinaan”. Putinin mukaan Ukrainan ”erityisoperaatiosta” eli sodasta on tullut lännelle ”pelastusrengas”, jonka avulla kaikista ongelmista voidaan syyttää Venäjää.

Putin sanoi Venäjän talouden kuitenkin selvinneen pakotteista, joita länsimaat ovat asettaneet sitä vastaan Ukrainan tapahtumien vuoksi. Hänen mukaansa Venäjän vastainen ”pakotesalamasota” oli alusta asti tuomittu epäonnistumaan.

– Maailmanpolitiikassa mikään ei tule olemaan enää ennallaan, Putin ilmoitti.

Putinin mukaan yksinapaisen maailman aikakausi on päättynyt ja Venäjä on astumassa ”uudelle aikakaudelle voimakkaana, suvereenina valtiona”.

EU:n, Yhdysvaltojen sekä niiden liittolaisten Ukrainan sodan vuoksi asettamat talouspakotteet ovat ankarimmat, joita yhteenkään maahan on kohdistettu modernin historian aikana. Useat asiantuntijat ovat aiemmin arvioineet, että pakotteiden todellinen vaikutus näkyy Venäjällä vasta viiveellä.

Putin moitti länttä myös siitä, että se syyttää häntä henkilökohtaisesti omista talousongelmistaan. Hänen mukaansa Venäjän ”erikoissotilasoperaatiolla” Ukrainassa ei ole mitään tekemistä kehittyneissä maissa korkealle kivunneen inflaation kanssa, kuten ei myöskään maailmanmarkkinoilla nähdyn ruoan hinnan nousun kanssa.

Euroopan unioni puolestaan on Putinin mukaan menettänyt ”poliittisen itsemääräämisoikeutensa”. Hän väitti Euroopan olevan polulla, joka johtaisi radikalismiin ja eliittien vaihtumiseen.

Ukrainan ”erikoisoperaatiota” Putin kuvaili ”suvereenin valtion päätökseksi”, joka perustuu sen oikeuteen puolustaa omaa turvallisuuttaan. Hän myös lupasi, että kaikki operaation tavoitteet saavutetaan.

– Se oli vaikea, mutta pakollinen ja tarpeellinen, Putin kuvaili päätöstä operaation aloittamisesta.

Putinin mukaan Venäjä lähetti joukkonsa Ukrainaan ”demilitarisoidakseen” maan ja päästäkseen eroon ”nationalisteista”, jotka hänen mukaansa uhkaavat Donbasin alueella eläviä venäjänkielisiä”. Länsimaissa Venäjän esittämiä perusteita hyökkäykselle on pidetty tekosyynä.

Putinin mukaan päätös käynnistää ”erikoissotilasoperaatio” Ukrainassa oli ”vaikea, mutta pakollinen ja tarpeellinen”.

Puheensa lopuksi Putin julisti Venäjän olevan uuden aikakauden kynnyksellä ”voimakkaana, suvereenina valtiona”. Hänen mukaansa Venäjä aikoo ehdottomasti hyödyntää tämänhetkisen maailmantilanteen tarjoamat ”kolossaaliset mahdollisuudet” ja voimistua näin edelleen.

– On ilmiselvää, että voimakkaat, suvereenit valtiot määrittävät säännöt, uuden maailmanjärjestyksen ytimen. Muut ovat tuomittuja pysymään oikeudettomina siirtomaina”.

Putinin puhetta viivästytti tunnilla kyberhyökkäys, joka Kremlin mukaan kohdistui tapahtuman vieraiden akkreditointijärjestelmään ja alkoi jo torstaina.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuka hyökkäyksen toteutti. CNN:n mukaan ukrainalainen hakkerikollektiivi IT Army oli aiemmin nimennyt Pietarin talousfoorumin yhdeksi kohteistaan Telegram-kanavallaan.

