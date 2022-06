Euroopan komissio puoltaa Ukrainan EU-jäsenyysehdokkuutta, mutta matka jäseneksi on politiikan tutkijan mukaan pitkä.

Euroopan komissio ilmoitti perjantaina suosittelevansa Ukrainaa sekä sen naapurimaa Moldovaa EU:n jäsenehdokkaiksi.

– Meillä on yksi selkeä viesti – ja se on kyllä, Ukraina ansaitsee eurooppalaista näkökulmaa. Kyllä, Ukrainan jäsenehdokkuuteen tulee suhtautua myönteisesti, sanoi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Ukrainan matka unionin jäseneksi on kuitenkin vielä pitkä, arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio. Kompastuskiviä on kaksi: Ukrainassa vallitsevat yhteiskunnalliset ongelmat sekä EU:n varovaisuus laajentumisen suhteen.

EU laajeni viimeksi vuonna 2013, kun Kroatia liittyi unionin jäseneksi. Tämän jälkeen poliittisten johtajien puheissa on havaittu varovaisempaa asennoitumista laajentumista kohtaan.

– On katsottu, että tiettyjä maita on päästetty liian helpolla jäseneksi. Romaniaa ja Bulgariaa on käytetty tästä esimerkkinä. Nyt Puola ja varsinkin Unkari herättävät huolta, Raunio sanoo.

Sodan lisäksi Ukrainaan liittyy paljon yhteiskunnallisia kysymysmerkkejä, joita on tullut vastaan muidenkin Itä-Euroopan maiden kanssa.

– Miten toimii hallinto? Miten toimii oikeusjärjestys? Miten toteutuvat ihmisoikeudet? Mukaan lukien etniset vähemmistöt, Raunio luettelee.

– Aikalailla samanlaisia ongelmia, mitä muutkin entisen Itä-Euroopan maat ovat kohdanneet jäsenyysprosessin aikana.

Lue lisää: Ukraina sai tukijoita EU:n jäsenehdokkuuden aseman saamiseksi – kannatuksensa ilmaisivat Ranska, Saksa, Italia ja Romania

Jotta neuvottelut Ukrainan jäsenyydestä voidaan aloittaa, täytyy vuonna 1993 asetettujen Kööpenhaminan kriteerien täyttyä. Tämä tarkoittaa sitä, että demokratia ja oikeusvaltioperiaate toteutuvat maassa.

Kriteerit eivät ole täysin kiveen hakattuja, vaan niihin liittyy Raunion mukaan subjektiivista harkintaa.

– Ukrainassa on kuitenkin järjestetty vapaita vaaleja, ja kun ottaa huomioon tämänhetkisen kontekstin, niin voi olla, että Ukrainan kanssa päästään nopeastikin liikkeelle.

Ukrainan matkaan tulee vaikuttamaan paljolti poliittinen kehitys maassa. Jos maassa nousee jäsenyyttä kyseenalaistavia tai muuten hankaluuksia aiheuttavia poliittisia voimia, voivat neuvottelut venyä.

– Jos lähetään siitä, että siellä ei tule tällaista takapakkia niin pidän sitä aika selvänä, että puhutaan aika pitkästä prosessista. Tuommoinen viisi–kymmenen vuotta voi olla realismia, Raunio arvioi varovasti.

Pitkästä prosessista ja yhteiskunnallisista kysymysmerkeistä huolimatta Raunio pitää maan jäsenyyttä todennäköisenä.

– Täytyy muistaa, että Euroopan unioni on sitoutunut laajentumaan eurooppalaisiin maihin, jotka vain täyttävät nämä jäsenyyden ehdot. Kun ajatellaan, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu, niin kyllä se tietysti myötävaikuttaa Ukrainan todennäköisyyteen päästä jäseneksi.