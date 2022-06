Väitetyssä haastattelussa nimetään kolme ongelmaa venäläisessä panssarivaunussa.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri julkaisi Twitter-tilillään linkin ketjuun, jossa puhutaan Venäjän asevoimien päivitetystä T-80BVM -panssarivaunusta.

– Mielenkiintoinen ketju venäläisten vaunumiesten kokemuksista, Toveri kirjoittaa.

Twitter-viesteissä viitataan nimettömän venäläissotilaan haastatteluun. Artikkelin tekijäksi ilmoittautuu venäläisten joukkoja kannattava ryhmä, jonka Telegram-kanavalla julkaistaan enimmäkseen Venäjän asevoimille myötämielistä sisältöä. Tietoihin on suhtauduttava varauksella.

Haastattelussa on väitetty venäläinen panssarivaunuryhmän sotilas, joka on osallistunut Ukrainan sotaan. Sotilas kertoo T-80BVM-vaunusta enimmäkseen positiiviseen sävyyn, mutta mainitsee yksityiskohdan, joka on Toverin mielestä ongelma. Vaunun ammusvarastoon kerrotaan mahtuvan enintään 10 ammusta.

– Jos tosiaan lähdetään taisteluun vain 10 tykinlaukauksen kanssa, jotta osuma vaunuun ei aiheuta massiivista tuhoutumista, on "pieni" ongelma kaluston kanssa, Toveri twiittaa.

Normaalisti yhden vaunun ammusvarastoon mahtuu noin 40 ammusta.

Haastattelussa sotilas väitetysti kertoo, että ongelma panssarivaunussa huomattiin Donetskin lentokentän taisteluissa. Panssarivaunulla hän viittaa luultavasti sen edeltäjään, T-80BV:hen, ja taisteluilla vuonna 2014–2015 Ukrainan ja Itä-Ukrainan separatistien käymiin taisteluihin Donetskin lentokentän herruudesta.

Venäläisiä T-80BVM ja T-14 Armata -panssarivaunuja Voitonpäivän paraatissa Moskovassa 2020.

– Panssarivaunussa ei ole koskaan ollut enemmän kuin 10 tykinammusta. Donetskin lentokentän taisteluista tiedän, mitä sille tapahtuu, kun se täytetään ammuksilla. Kun sinko täräytti vaunun komentajan koppiin, torni lensi terminaalin kolmanteen kerrokseen. Tämä yksityiskohta päätettiin jättää huomioimatta ja panssarivaunut pakattiin aina täyteen. Osasto sai lempinimen ”Lemmings-lauma”, sotilas väitetysti kertoo.

Lempinimellä viitataan todennäköisesti 1990-luvun suosittuun videopeliin, jossa Lemmings-hahmojen joukko yritetään auttaa maaliin. Prosessissa usein uhrataan useita kymmeniä Lemmingsejä.

Kuvauksen perusteella voi päätellä, että sotilas viittaa länsimaissakin tunnettuun ongelmaan, jossa venäläisten tankkien oma ammusvarasto räjähtää.

Lue lisää: ”Vieteriukkoilmiö” tekee venäläistankista itsetuhoutuvan kuolemanloukun

Twitter-ketjussa nostetaan esille myös kaksi muuta panssarivaunun ongelmaa. Sotilas kritisoi väitetyssä haastattelussa vaunun vanhentunutta Sosna-U-tähtäimen lämpökameraa ja panssarivaunun suurta polttoaineenkulutusta.

Ukrainan sota on ensimmäinen todellinen koetus T-80BVM -panssarivaunulle. Military Todayn mukaan päivitetty malli esiteltiin vuonna 2017 ja tuli asevoimien käyttöön seuraavana vuonna. Panssarivaunu pohjautuu Neuvostoliiton aikaiseen T-80:een.