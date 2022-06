Aftonbladet: Ruotsin hallituksella ei ole hajuakaan, mitä Turkki siltä vaatii

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ei kommentoinut ruotsalaislehdelle, onko hallitus ymmärtänyt Turkin esittämiä vaatimuksia.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin haastattelemien hallituslähteiden mukaan neuvottelut Turkin kanssa ovat hämmentävässä tilanteessa. Lehden lähteiden mukaan Ruotsin hallitus ei ymmärrä, mitä Turkki tällä hetkellä vaatii Ruotsilta.

– Turkki haluaa jotain. Mutta vain he itse tietävät, mitä se on. He eivät ole vielä halunneet sitä kertoa, lähde toteaa ruotsalaislehdelle.

Toisen nimettömän lähteen mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin vaatimuksia on vaikea ymmärtää, koska useat listatut vaatimukset perustuvat virheellisiin väittämiin. Jutusta ei käy ilmi, mihin lähde viittaa virheellisillä väittämillä.

Turkki on aiemmin esittänyt Suomelle ja Ruotsille vaatimuksia, joiden mukaan maiden tulisi luovuttaa Turkkiin maan vaatimia henkilöitä. Erdogan syyttää Suomea ja Ruotsia terroristien suojelemisesta, ja on vaatinut maita luopumaan Turkkiin kohdistetusta asevientikiellosta.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist tapasi Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglun eilen Brysselissä. Hultqvist kertoi keskustelun jälkeen lehdistölle, että Ruotsilla on Turkin kanssa kesken ”prosessi”, josta kommentoidaan sen valmistuessa.

– Keskustelemme asiasta suoraan Turkin kanssa, hän vastasi.

Anderssonilta kysyttiin, onko hän Suomen pääministeri Sanna Marinin (sd) tavoin tähdännyt siihen, että ongelmat Turkin kanssa ratkaistaisiin ennen kesäkuun lopussa pidettävää Naton huippukokousta Madridissa.

– Tietenkin pyrimme ratkaisemaan olemassa olevat ongelmat mahdollisimman nopeasti. Tämä voi viedä kuitenkin aikaa ja siksi on tärkeää keskustelussa mahdollisista turvatakuista Nato-maiden kanssa.