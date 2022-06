Kuka johtaa Turkkia, jos Erdogan sairastuu? – asiantuntija: ”Se, mikä häntä on vaivannut, on hämärän peitossa”

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin aiemmin spekuloidusta terveydentilasta ei ole tällä hetkellä varmaa tietoa. Miehen seuraajaa on maassa jo pohdittu.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin tämänhetkinen terveydentila on mysteeri asiantuntijoillekin.

Viime syksynä Erdoganin mahdollista sairastumista spekuloitiin laajalti. Sosiaalisessa mediassa levisi videoita, jotka antoivat ymmärtää, ettei presidentti voinut hyvin. Esimerkiksi Twitterissä liikkuneissa videopätkissä esiintyi vaikean näköisesti kävelevä Erdogan.

Videot herättivät Foreign Policyn mukaan yleisön pohtimaan muun muassa sitä, kärsiikö hän muistiongelmista, hengitysvaikeuksista tai sekavuudesta. Erdoganin myös väitettiin palkanneen palvelukseensa lisää lääkäreitä, vähentäneet kohtaamisiaan median kanssa ja joutuneen ottamaan särkylääkkeitä ennen julkisia tilaisuuksia.

Huhut presidentin sairastumisesta ovat sittemmin laantuneet. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan mukaan uutta tietoa Erdoganin terveydentilasta ei ole viime aikoina tullut.

– Videoita ei ole enää pyörinyt. Myöskään Turkin presidentin viestintävastaava ei ole levittänyt videoita, joissa yritetään näyttää, että Erdogan on kunnossa, Alaranta sanoo viitaten siihen, että viimeksi videoiden levitessä presidentin viestintävastaava vastasi niihin julkaisemalla videoita, joissa presidentti pelasi esimerkiksi koripalloa hyvinvoivan oloisena.

Alarannan mukaan aiemmat videot selitettiin muun muassa kertomalla, että Erdoganin kengänpohjiin oli asennettu erikoislaitteet, jotka auttoivat häntä pitämään tasapainoaan yllä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan mukaan Erdoganin terveydentilalla spekuloivia videoita ei ole viime aikoina näkynyt.

– Se, mikä häntä on vaivannut, on hämärän peitossa. Sain kuulla diplomaattilähteistä, että hän aloitteli aiemmin työpäivänsä vasta iltapäivällä, sillä sai hoitoja aamupäivisin. Nyt asiasta ei ole juurikaan puhuttu, ja hän on esiintynyt julkisuudessa reippaan oloisesti lähes päivittäin, Alaranta sanoo.

Entä, jos Erdogan todella olisi sairas ja joutuisi jättäytymään tehtävistään sivuun?

Alarannan mukaan presidentin terveydentilan romahtaminen ja sivuun jääminen vaikuttaisivat merkittävästi maan ulkopolitiikkaan, jota pyörittää pieni Erdoganin ympärillä oleva piiri. Lisäksi sairastuminen vaikuttaisi tulevien presidentinvaalien tulokseen.

– Turkissa on keskusteltu paljon siitä, ettei Erdogankaan ole ikuinen. Hänen seuraajaansa on pohdittu. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että yksi vahva vaihtoehto voisi olla Erdoganin lähipiiriin kuuluva Hulusi Akar, joka toimii tällä hetkellä Turkin puolustusministerinä.