Aleksei Navalnyi passitettiin ”yhteen Venäjän pelottavimmista vankiloista”

Navalnyin tiedottajan Kira Jarmushin mukaan vankila, johon oppositiopoliitikko on siirretty, on tunnettu vankien kiduttamisesta ja tappamisesta.

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on siirretty IK-6-vankilaan, tiukan hallinnon rangaistussiirtolaan. Navalnyin liittolaiset ovat sanoneet vankilan olevan yksi Venäjän pelottavimmista.

Vankila sijaitsee noin 250 kilometriä Moskovasta itään päin. Navalnyin tiedottajan Kira Jarmushin mukaan vankila, johon oppositiopoliitikko on siirretty, on tunnettu vankien kiduttamisesta ja tappamisesta.

Toukokuussa Navalnyi sanoi, että Venäjän viranomaiset olivat valmistelleet hänelle ”vankilaa vankilassa”.

Navalnyin tiedottaja: Siirrosta ei ilmoitettu asianajajille tai läheisille

Tiistaina Jarmush kertoi, että Navalnyi oli siirretty tuntemattomaan paikkaan rangaistussiirtolasta, jossa hän oli siihen asti suorittanut vankeustuomiotaan.

Navalnyia tapaamaan tulleelle asianajajalle kerrottiin Jarmushin mukaan, ettei Navalnyi ollut vangittuna kyseisessä rangaistussiirtolassa. Navalnyin siirrosta ei ollut ilmoitettu hänen asianajajilleen tai läheisilleen.

– Me emme tiedä, missä hän on ja mihin rangaistussiirtolaan hänet on siirretty, Jarmush sanoi.

46-vuotias Navalnyi on Venäjän tunnetuimpia presidentti Vladimir Putinin hallinnon vastustajia. Hänet vangittiin viime vuoden alussa, kun hän palasi Venäjälle Saksasta. Hän oli ollut Saksassa toipumassa ja kuntoutumassa myrkytyksestä, josta hän on syyttänyt Putinia ja Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä.

Navalnyi tuomittiin helmikuussa ehdonalaisrikkomuksesta 2,5 vuoden vankeuteen. Maaliskuussa hänet tuomittiin yhdeksän vuoden vankeuteen kavalluksesta ja oikeuden halventamisesta.