Watergate-skandaali alkoi, kun poliisi yllätti viisi murtomiestä – jäljet johtivat presidenttiin asti

Richard Nixon voitaisiin muistaa suurena presidenttinä. Hän tuhosi itse mahdollisuutensa siihen 50 vuotta sitten.

Watergate-rakennuksen yövartijan Frank Willsin epäilykset eivät heränneet, kun hän ensimmäisen kerran huomasi teippauksen, joka esti parkkihalliin johtavan oven lukkoa loksahtamasta kiinni. Wills vain irrotti teipin ja jatkoi kierrostaan.

Kun Wills tuli kierroksellaan uudestaan ovelle, hän huomasi, että lukko oli taas teipattu. Yövartija soitti Washingtonin poliisille. Lähimpänä sattui olemaan siviilipukuinen partio etsimässä huumekauppiaita.

Richard Nixon otti suurvoiton vuoden 1972 presidentinvaalissa, vaikka Watergate-skandaali oli jo käynnissä.

Watergate-rakennus pääsi historiaan, kun siellä sijaitsevaan demokraattien vaalitoimistoon murtauduttiin.

Heidän nuhjuinen olemuksensa ei herättänyt vastapäisessä rakennuksessa tarkkailevan miehen huomiota. Hänen olisi pitänyt varoittaa radiopuhelimellaan rakennukseen tunkeutunutta joukkoa.

Jo muutamaa viikkoa aiemmin demokraattien vaalitoimistoon oli murtauduttu. Asiakirjoja oli kuvattu ja puhelimiin asennettu kuuntelulaitteita. Uuden murron syy oli, että ne oikkuilivat.

Poliisipartio yllätti toimistosta viisi miestä. Yksi heistä, James McCord, oli entinen CIA:n virkailija. Löytyi myös puhelinnumero toiselle entiselle CIA-miehelle Howard Huntille. He kuuluivat presidentti Richard Nixonin organisaatioon.

Oli 17. kesäkuuta 1972. Nixonin poliittinen tuho käynnistyi.

Murtomiehet pitivät radiopuhelimella yhteyttä tarkkailijaan vastapäisessä talossa. Tämä ei osannut epäillä paikalle hälyytettyä siviilipukuista partiota poliiseiksi.

Entinen CIA-mies Howard Hunt teki likaista työtä Nixonin puolesta.

Murtoon ja salakuunteluun liittyneitä tarvikkeita, jotka löytyivät Howard Huntin hallusta.

Nixonilla ei ollut järjellistä syytä vakoilla demokraattien presidenttiehdokasta George McGovernia ja tämän puoluetovereita. Hänen voittonsa vuoden 1972 vaaleissa näytti varmalta.

Vuoden 1968 täpärän voiton jälkeen Nixonin ensimmäinen kausi oli sujunut loistavasti. Hänen ”hiljainen enemmistönsä” oli kyllästynyt mielenosoituksiin, hippeihin ja rotumellakoihin. Nixon lupasi järjestystä.

Nixonin suosio perustui ”hiljaiseen enemmistöön”, 1960-luvun kuohunnan pelästyttämiin yhdysvaltalaisiin.

Nixon nautti valtavaa suosiota 1970-luvun alussa.

Hänen ulkopolitiikkansa oli kovaa, mutta tehokasta. Nixon pommitti armotta Kaakkois-Aasiaa mutta neuvotteli samalla Pohjois-Vietnamin kanssa. Hän onnistui lyömään kiilaa Neuvostoliiton ja Kiinan väliin. Nixonin neuvonantaja ja ulkoministeri Henry Kissinger piti myöhemmin tätä ratkaisevana kylmän sodan voitossa.

Nixon uskoi lyöneensä vihaamansa itärannikon eliitin, ”Harvardin äpärät”.

Presidentin itsevarman ulkokuoren eli vainoharhainen mies.

Yhdysvaltain presidentinvaalissa ratkaisee talous. Sekin tuntui vuonna 1972 olevan hyvällä uralla. Nixonin suosio kasvoi myös aiemmin demokraatteja suosineiden duunarien joukossa.

Nixonilla oli voiton avaimet.

Mikä häneen oikein meni?

Nixonia oli aina pidetty hankalana luonteena.

– Kun katson peiliin, tuntuu kuin ei olisi ketään paikalla, hän tunnusti psykiatrille.

Nixon kärsi unettomuudesta ja masennuksesta.

Nixon (keskellä) kouluaikoinaan urheilukentällä. Hän sai lempinimen ”synkkä Gus”.

Nixonin julkinen ura lähti käyntiin toisen maailmansodan jälkeisistä kommunistivainoista.

Jo kouluaikoina Kaliforniassa luokkatoverit pilkkasivat Richardia ”synkäksi Gusiksi”. Synkkyyteen oli aihetta. Kaksi hänen veljistään menehtyi lapsena tuberkuloosiin.

Richardin lahjakkuus huomattiin. Kun kouluvuodet olivat päättymässä, hänelle suositeltiin pyrkimistä itärannikon hienoihin yliopistoihin. Pikkukauppaa pitäneillä vanhemmilla ei ollut varaa niiden lukukausimaksuihin. Richard joutui aloittamaan paikallisessa yliopistossa.

Lopun ikäänsä hän kateellisena vihasi itärannikon kultalusikat suussa syntyneitä liberaaleja.

”Ei ketään hallitukseeni, ymmärrättehän. Ei ketään noista Harvardin äpäristä”, hän presidenttinä saneli muistioon.

Erityisen vihan kohteena olivat Kennedyn demokraattiveljekset. Vuonna 1960 ennakkosuosikki Nixon hävisi presidentinvaalin John F. Kennedylle.

Kennedyn veljekset John, Robert ja Edward olivat Nixonin erityisen inhon kohteena.

Nixon tuli politiikkaan maailmansodan jälkeen kommunistien vainoajana. 1950-luvun republikaanipresidentti Dwight H. Eisenhower ei ollut erityisen sitoutunut puolueeseen. Varapresidentti Nixon vahti politiikan oikeaoppisuutta.

Vuoden 1960 tappio oli tuhota hänen poliittisen uransa, mutta hyvitys tuli jo kahdeksan vuoden jälkeen, ja nyt oli luvassa vielä parempi.

Nixonin voitto McGovernista oli maanvyöry. Vaikka Watergate-murto oli alusta asti yhdistetty Nixonin hallintoon, se ei vielä vuonna 1972 kasvanut suureksi uutiseksi.

Aikapommi kuitenkin tikitti. Vuoden 1973 alussa tuomittiin viisi murtomiestä, Howard Hunt ja toinen Nixonin mies Gordon Liddy.

Watergate teki Bob Woodwardista ja Carl Bernsteinista amerikkalaisten toimittajien esikuvia. Vuonna 1997 he muistelivat tapahtumia, kun skandaalin alusta oli 25 vuotta

Lehtien kiinnostus kasvoi. Eniten painetta kasvattivat Washington Postin kaksi nuorta toimittajaa Bob Woodward ja Carl Bernstein. Heidän vinkkimiestään kutsuttiin ”syväksi kurkuksi”. Vuosikymmeniä myöhemmin paljastui, että hän oli FBI:n apulaisjohtaja Mark Felt.

Ilmeisesti ylimmät lainvartijatkin olivat kyllästyneet itseään lain ja järjestyksen miehenä mainostavaan Nixoniin.

Senaatin asettama komitea alkoi käsitellä Watergaten tapahtumia.

– Paskan väliä miten käy, mutta teidän on oltava kovia kuin kiviseinä, Nixon ohjeisti alaisiaan kuulusteluihin.

Turhaan. Yhä useammat puhuivat kovien tuomioiden pelossa. Kyse ei ollut vain murrosta, vaan tapauksen peittelystä, jota Nixon itse aktiivisesti johti. Tärkeä oli Nixonin neuvonantajan John Deanin todistus tästä.

Watergate-murtoa käsitelleen komitean televisioidut istunnot saivat valtavasti huomioita.

Entisen neuvonantajan John Deanin todistus horjutti Nixonin puolustajia. Nixonin miesten uskollisuus petti.

Yhdysvaltojen lisäksi muu maailma seurasi herpaantumatta kuulemisia. Ratkaiseva seikka paljastui liki sattumalta. Valkoisessa talossa oli tapana äänittää kaikki keskustelut.

Nixon ei tietenkään halunnut nauhoja julki. Hän pahensi omaa tilannettaan vaatimalla erottamaan julkisuutta ajaneen erikoissyyttäjän Archibald Coxin. Tämän vuoksi oikeuskansleri Elliot Richardson erosi, ja saman teki hänen sijaisensa.

Nixonin kannalta ei myöskään ollut hyvä juttu, että hänen varapresidenttinsä Spiro Agnew joutui lähtemään. Asia ei liittynyt Watergateen vaan korruptioon, johon Agnew oli aiemmin sekaantunut Marylandin kuvernöörinä. Nixonin hallinto vaikutti läpimädältä. Agnewin tilalle nousi Gerald Ford.

Nixon oli jo epätoivoinen.

– En ole konna! hän julisti lehdistötilaisuudessa.

Harva yhdysvaltalainen uskoi enää häntä.

Nixon myönsi psykiatrilleen, että peiliin katsoessaan hänestä tuntui, että ”siellä ei ole ketään”.

Nixon yritti tarjota komitealle puhtaaksikirjoitettuja tekstejä nauhojen sisällöstä. Komitea halusi kuitenkin kuulla äänitteet. Lopulta korkein oikeus määräsi ne luovutettaviksi.

Kongressin edustajainhuoneessa valmisteltiin jo mahdollista virkarikossyytettä. Nixonin suoraan murtoon tai salailuun liittävää todistetta haettiin kuitenkin yhä.

Sellainen tuli julki elokuun alussa 1974. Nauhaa, joka oli äänitetty vain muutama päivä murron jälkeen, alettiin sanoa ”savuavaksi aseeksi”. Sillä Nixon keskusteli Valkoisen talon henkilöstöpäällikön Bob Haldemanin kanssa. Tämä oli huolissaan Washingtonin poliisin toimista.

Nixon joutui lopulta eroamaan, mutta ei koskaan myöntänyt syyllisyyttään.

– Heidän tutkimuksensa etenee nyt aroille alueille. Suuntiin, joita emme haluaisi, Haldeman sanoi nauhalla.

Hän ehdotti, että Nixon yrittäisi saada CIA:n ja FBI:n johtajia puuttumaan tutkintaan. Nixon oli myötämielinen.

Nyt voitiin todistaa, että presidentti todella oli ollut mukana rikoksen salailussa alusta asti. Nixonin vannoutuneimmat tukijat kongressissa alkoivat epäröidä.

Republikaanijohtajat veivät Valkoiseen taloon synkän viestin. Virkarikossyytteestä äänestettäisiin kohta. Nixon tulisi häviämään.

Aamulla 8. elokuuta 1974 presidentti Richard Nixon kertoi varapresidentti Gerald Fordille eroavansa. He sopivat järjestelyistä.

Kansa sai kuulla asiasta Nixonin samana iltana televisiossa ja radiossa pitämässä puheessa.

Richard Nixon ja hänen vaimonsa Patricia jättivät hyvästit presidentiksi nousevalle Gerald Fordille 9. elokuuta 1974.

– Olen pahoillani kaikista vahingoista, joita on syntynyt, kun tapahtumat veivät tähän päätökseeni, Nixon sanoi.

Hän ei myöntänyt syyllisyyttään vaan perusteli eroaan kansakunnan edulla.

– Nopeutan paranemisprosessia, jota Yhdysvallat kipeästi tarvitsee, Nixon selitti.

Seuraavana päivänä hän nousi Valkoisen talon pihalla helikopteriin ja lähti matkalle kotiin Kaliforniaan. Yli kahden vuoden häpeällinen piina päättyi.

Gerald Ford armahti Nixonin rikoksista, joihin hän presidenttinä oli mahdollisesti syyllistynyt. Kaikki eivät olleet yhtä onnekkaita. Jutussa jaettiin lähes 50 tuomiota, osa korkeille virkamiehille.

Nixonin erokirje, joka lain mukaan oli osoitettu ulkoministeri Henry Kissingerille.

Puolen vuosisadan jälkeen voi sanoa, että lopulta Watergate oli tuon ajan Yhdysvalloille kunniaksi. Jos kilpailevien suurvaltojen johtajat Leonid Brezhnev tai Mao halusivat vakoilla vastustajiaan, sitä ei kukaan estänyt. Yhdysvalloissa ei näin ollut.

Nixon on kuitenkin ongelmallinen hahmo muutenkin kuin Watergaten vuoksi. Valtaan päästäkseen hän aloitti 1960-luvulla kulttuurisodan, jota Yhdysvallat käy yhä. Sen seurauksena vanha arvokas republikaanipuolue on muuttunut kiihkoilijoiden temmellyskentäksi.

Ilman presidentti Nixonia ei olisi ollut presidentti Donald Trumpia. Nixon erosi mieluummin kuin antoi kongressin päättää virkarikossyytteestään. Trump selvisi äänestyksessä sellaisesta kahdesti.

Lähteet: Harold Evans: the American Century. Nigel Hamilton: American Caesars. Howard Zinn: a Peoples History of the United States. HS/IS arkisto.