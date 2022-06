Mika Aaltola: Tähän Suomen kannattaa keskittyä, jos Naton ”harmaa aika” kestää vuoden

Turkki on uhkaillut jarruttavansa Suomen Nato-hakemusta jopa vuoden, mutta Mika Aaltolan mukaan puheista ei kannata hätkähtää.

Asiantuntijat arvelevat, että Turkki saattaa jarruttaa Suomen Nato-jäsenyyttä muutamasta kuukaudesta jopa yli vuoteen.

Presidentti Recep Tayyip Erdoganin AK-puoluetta edustava parlamentaarikko, Turkin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Akif Cagatay Kilic sanoi alkuviikosta, että maa on valmis estämään Ruotsin ja Suomen jäsenyyden ”vaikka vuoden, mikäli se on tarpeen”.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan puheista ei kannata hätkähtää. Itse asiassa ”vuosi plus-miinus pari kuukautta” olisi jopa odotusarvo Suomen Nato-tielle.

– En näkisi, että on mitään ”harmaata aikaa”, vaan Suomi on saanut erilaisia julistuksia enemmän kuin aikaisemmin on ollut. Eli olemme hyötyneet Nato-prosessista. Suojassa ollaan. Pikavauhti ei ollut mikään itsestäänselvyys, Aaltola toteaa.

Lue lisää: Guardian: Turkki valmis lykkäämään Suomen Nato-jäsenyyttä yli vuodella – ”Me ansaitsemme suurempaa kunnioitusta”

Hän huomauttaa, että Nato-jäsenyyttä hakevien maiden toimintasuunnitelmavaihe kestää tavallisesti vuodesta pariin.

– Suomihan on sen jo ohittanut. Joten tässä suhteessa ollaan ennätysvauhdissa, vaikka vuosi kuluisi.

Aaltolan mielestä kannattaakin hyödyntää aika keskittymällä tulevan Nato-roolin miettimiseen.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan ”vuosi plus-miinus pari kuukautta” olisi odotusarvo Suomen Nato-tielle.

– Nythän siihen jää enemmän aikaa. Tietyllä tavalla on jopa helpotus, kun ei suin päin rynnätä Natoon. Nato-kanta kääntyi Suomessa niin nopeasti, ettei meillä jäänyt hirveästi aikaa miettiä, mikä on roolimme Natossa, ja mitä Nato-mekanismeja voidaan ottaa käyttöön ja tukea.

Turkin presidentti Erdogan on syyttänyt Suomea ja Ruotsia terroristien tukemisesta ja siksi jarruttanut Nato-hakemusten etenemistä. Nato-asiantuntija Iro Särkkä Helsingin yliopistosta kertoi aiemmin IS:lle arvelevansa, että Turkki voi painaa jarrua vielä joitakin kuukausia.

Turkissa järjestetään ensi kesänä parlamentti- ja presidentinvaalit ja Erdoganin uskotaan pelaavan myös sisäpoliittista peliä valmistautuessaan vaaleihin.

Turkki-asiantuntija, Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen sanoo, että vaalien vuoksi hakemusten estämien vuoden ajaksi voisi olla Turkin näkökulmasta looginen.

– Erdogan voi nostaa tämän ennen vaaleja esiin suurena voittona ja vaieta vaalien jälkeen vähin äänin, Leinonen sanoi IS:lle.

Lue lisää: Suomen Nato-jäsenyyden jarruttaminen vuoden voisi olla loogista, sanoo tutkija – tämäkö on Erdoganin suunnitelma?

Turkilla on odotuksia, että se saisi Natolta ja Yhdysvalloilta myönnytyksiä esimerkiksi Naton huippukokouksessa Madridissa juhannuksena.

Lue lisää: Niinistö: Madridissa piti juhlia Suomen Nato-jäsenyyttä

– Turkki pelaa peliä. Ja mitä pidempään se kestää, käy se myös Turkille ahdistavaksi. Eli sen ei kannata ajaa liikaa itseään yksin Natossa tässä asiassa, Aaltola sanoo, mutta muistuttaa Yhdysvaltojen myös tietävän, että Turkki on Natolle tärkeä.

– Turkki hakee Yhdysvalloilta ja Euroopalta tunnustusta kasvaneelle Nato-roolilleen. Turkki kokee vaikutusvaltansa kasvaneen ja halua lisää liikkumatilaa alueellaan. Tunnustus on kiinni sen muotoilusta ja tavoista.

Presidentti Recep Tayyip Erdogan on vastustanut äänekkäästi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Turkki haluaa myös saada Yhdysvalloilta etenkin enemmän hävittäjiä ja amerikkalaisteknologiaa.

– Tällä konstilla, mitä Turkki käyttää, se saattaa päätyä siihen, ettei se saa kalustoa. Myös Turkilla on tietyt aikarajoitteet ja hankaluudet, jotka tulevat vastaan mitä pidemmälle kello käy. Sitä enemmän ne toimivat Turkkia vastaan, Aaltola sanoo.

Vuoden mittaan maailmassa ehtii kuitenkin tapahtua paljon. Esimerkiksi Yhdysvalloissa pidetään välivaalit marraskuun alussa, jolloin republikaaneilla on mahdollisuus ottaa enemmistö kongressissa.

Ex-presidentti Donald Trumpilla on yhä suuri vaikutusvalta republikaanipuolueessa ja Trumpin Nato-kriittisyys muistetaan hänen kaudeltaan.

Aaltolan mielestä Suomen Nato-hanke tuskin hankaloituu, vaikka republikaanit saisivat vaalivoiton.

– Republikaanit, itse asiassa Trumpin kannattajat, ehdottivat jopa laajempaa Ukraina-avustuspakettia kuin presidentti Joe Biden. Eikä Trumpillaan ole lähtökohtaisesti mitään Suomea vastaan. Mutta aina yllätyksiä saattaa olla, Aaltola toteaa.

Viimeksi maanantaina republikaanivaikuttajat totesivat Fox Newsin kolumnissaan, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon ei tee Yhdysvalloista turvallisempaa.

Aaltola kuitenkin muistuttaa, että Yhdysvalloissa kysymykset usein politisoituvat enemmän ennen vaaleja kuin niiden jälkeen.

Ruotsissa on edessä valtiopäivävaalit jo syyskuussa ja Suomessa eduskuntavaalit ensi vuoden huhtikuussa. Aaltolan mukaan on epätodennäköistä, että vaalitulokset vaikuttaisivat Nato-prosessiin.

– Nato-ratkaisut tehdään pitkällä tähtäimellä ja sinne haetaan ilmaisemalla vahva tahtotila. Suomi ei ole mikään sotilaallinen tyhjiö, eli ei tässä ole mitään hätää.

Lue lisää: FT: Turkki torjui Naton ehdotuksen keskusteluista Suomen ja Ruotsin kanssa

Nato-kiistan suhteen Aaltola neuvoo nyt kärsivällisyyttä.

– Suomen on neuvoteltava Turkin kanssa ja katsottava onko diplomaattisin keinoin saatavissa Turkilta parempaa ymmärrystä Suomen turvallisuushuolille. Eihän Turkki ole sanonut, etteivät Suomi ja Ruotsi koskaan pääse Natoon, vaan tehnyt siitä ehdollista tietyin muutoksin.

– Tässä punnitaan Suomen diplomaattisia taitoja. Mutta mukana on monta peluria, eikä kaikki ole yksin Suomen ja Ruotsin varassa.