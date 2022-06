Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Rohkeat surffikoirat ottivat toisistaan mittaa – ranskanbulldoggi Cherie vei pienten koirien voiton

Kaliforniassa on järjestetty koirille tarkoitettu surffauskilpailu jo 25. kertaa. Pienille ja suurille koirille on omat eränsä ja kaksi tuomaria jakaa koirille tyylipisteitä. Jokaisella koiralla on yllään pelastusliivit. Katso videolta huimat tyylinäytteet.

