Mitä on Dmitri Medvedevin rajujen lausuntojen taustalla?

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Dmitri Medvedev pyrkii profiloitumaan ”sotahaukkana”.

Venäjän entinen presidentti ja pääministeri sekä nykyinen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev ei ole säästellyt sanojaan Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Hyytävien puheiden syynä voi olla Medvedevin tarve suojata omaa asemaansa Venäjän politiikan kentällä, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ISTV:n studiossa tiistaina.

Dmitri Medvedev oli Venäjän presidentti vuosina 2008-2012 ja on toiminut lisäksi pääministerin virassa.

– Länsimyönteisyys ei ole nyt Venäjällä millään tavalla etu, vaan pikemminkin haitta. Medvedevillä on tarve korostaa, että hän ei ole länsimielinen, Lassila selittää.

Medvedev on asemoitunut erittäin Ukraina- ja länsivastaisena poliitikkona.

Toimiessaan Venäjän presidenttinä vuosina 2008–2012 ja Venäjän pääministerinä vuosina 2012–2020 hän kannatti huomattavasti liberaalimpia ja pehmeämpiä arvoja.

– Ehkä hän haluaa näillä ulostuloillaan häivyttää menneisyyden mainettaan länsimielisenä johtajana, jotta voisi suojella itseään ja nostaa profiiliaan, Lassila sanoo.

Jussi Lassilan mukaan Medvedev ei halua näyttäytyä uhkana Putinille.

Medvedev on pyrkinyt Lassilan mukaan luomaan itsestään viime aikoina kuvaa ”sotahaukkana”, koska hän on Venäjän turvallisuusneuvoston virassaan suoraan vastuussa presidentti Putinille.

Medvedev ei halua näyttäytyä uhkana Putinille. Siksi hänellä on Lassilan mukaan kova profiloitumisen tarve.

Tutkijan arvion mukaan Medvedev voi pyrkiä turvaamaan selustaansa. Kuva vuodelta 2007.

– Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev on hänen esimiehensä organisatorisessa mielessä, mutta Medvedevin tehtävä on toimia Patrusheville ikään kuin päällystakkina, Lassila kertoo.

Lassila ei usko, että Medvedev olisi potentiaalinen seuraaja Putinille.

Lassilan mukaan tämänhetkisessä hallinnossa on yksi nimi, joka voisi olla Putinille luonnollinen seuraaja. Venäjän pääministeri Mihail Mishustin, 56, sopisi Lassilan mukaan ikänsä ja aatemaailmansa puolesta.

Medvedev laukoi viime tiistaina rajuja lausuntoja Telegram-kanavallaan.

– Vastaus on, että vihaan heitä. He ovat paskiaisia ja friikkejä. He haluavat meidän kuolevan, Venäjän. Niin kauan kuin minussa henki pihisee, aion tehdä kaikkeni, jotta heidät pyyhitään maailmankartalta, Medvedev kirjoitti.

Medvedevin viestin tulkittiin eri puolilla maailmaa oitis tarkoittavan Ukrainaa ja ukrainalaisia. Tutkija Hanna Smithin arvion mukaan viesti saattoi olla suunnattu myös lännelle tai russofoobikoille, ja että ilmaisu oli tarkoituksella epäselvä.