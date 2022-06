Tutkija: Putin tahtoo harhaisesti kasvattaa Venäjää – Suomikin on ”listalla” Baltian jälkeen

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Putinin harhaisuus on korostunut viime aikoina.

Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa kasvattaa Venäjää. Ukrainan lisäksi vanhan Neuvostoliiton alueet ovat tässä keskeisessä osassa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ISTV:n studiossa tiistaina.

Niiden valloittaminen on Lassilan mukaan kuitenkin täysin harhainen kuvitelma.

– Hyökkäys Ukrainaan konkretisoi tätä harhaisuutta. Putin on niin hirttäytynyt ajatuksesta, että Ukraina on saatava osaksi Venäjää, että perääntymisreittiä ei enää ole, Lassila sanoo.

Vanhan Neuvostoliiton alueet ovat Jussi Lassilan mukaan keskeisessä roolissa Putinin laajentumissuunnitelmissa.

Lassila sanoo, että Suomi olisi Putinin ”listalla” Baltian maiden jälkeen, mutta ei usko mihinkään konkreettisiin toimiin.

– Saamme kyllä varautua Venäjän väitteisiin, joiden mukaan Suomen pitäisi olla varuillaan, ja että Suomi saisi kiittää hyvinvoinnistaan Venäjän valtaa. Tässä yhteydessä täytyy kuitenkin muistaa konkretia, Lassila sanoo.

Lassilan mukaan Putin kuvittelee olevansa rauhanrakentaja.

– Putinilla on imperialistinen ajatusmaailma. Hän pitää lähtökohtana sitä, että Venäjä on suurvalta, piditte siitä tai ette. Tällaisella toiminnalla Putin kuvittelee pääsevänsä yhteisymmärrykseen muiden valtioiden kanssa, Lassila sanoo.

Lassilan mukaan Venäjän vaikutusvalta Neuvostoliiton alueella on kuitenkin täysin päinvastainen.

– Todistamme pitkäaikaista imperiumin kuolemaa. Sota heijastaa sitä. Venäjä kutistuu joka tavalla, erityisesti sosiaaliselta vaikutusvallaltaan. Putin vain nopeuttaa toimillaan imperiumin hajoamista.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila oli ISTV:n studiovieraana tiistaina.

Lassilan mukaan Putinilla ei ole strategiaa.

– Jos strategialla tarkoitetaan todellisuudessa realistisella tavalla kiinni olevaa toimintasuunnitelmaa, niin Putinilla ei sellaista ole. Hänellä on vain visio ja hän reagoi tapahtumiin sitä mukaa, kun ne tulevat, Lassila sanoo.

Hänen mukaansa Putinilla on harhaisia kuvitelmia siitä, että kun aika kuluu, länsi ei voi elää ilman Venäjää. Putin näkee talouspakotteet hyvänä asiana. Hän ajattelee, että kun läntiset toimijat on saatu pois, bisneskenttä on avoin.

Lassilan mukaan Putin kuvittelee, että koska Venäjä on suuri maa, sillä olisi mahdollisuus olla autoritaarinen ja omavarainen.

– Putinilla ei ole kuitenkaan mitään ymmärrystä inhimillisestä pääomasta, maailmantalouden mekanismeista tai siitä, mikä on investointien rooli. Tässä mielessä hän on koko ajan harhaisempi.

Putin on väläytellyt Venäjän maiden palauttamista muun muassa Pietari Suuren 350-vuotispäivänä pitämässään puheessa viime torstaina. Putin yritti rinnastaa Venäjän tämänhetkiset sotatoimet Ukrainassa Pietari Suuren tekoihin suuressa Pohjan sodassa, kertoi Guardian.

Tsaarin johtama Venäjä valtasi sodassa useita alueita ympäri Baltiaa, kuten Inkerin alueen, Tallinnan ja Riian.