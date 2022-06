Putin ei lopulta vaivaa päätään kovinkaan paljoa sillä, mitä on hänen jälkeensä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Vladimir Putinin aikakauden loppuessa edessä lienee poliittinen kriisi, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi ISTV:n studiossa.

Lassilan mukaan tämänhetkisessä hallinnossa on yksi nimi, joka voisi olla Putinille luonnollinen seuraaja. Venäjän pääministeri Mihail Mishustin, 56, sopisi Lassilan mukaan ikänsä ja aatemaailmansa puolesta Putinin, 69, saappaisiin.

Mikhail Mishustinia pidetään Putinin mahdollisena seuraajana.

– Hän olisi ideaalein. Sota on ulkopolitiikkaa, ja hänen tontillaan on sisäpolitiikka, joten hänen roolinsa on luonnollisesti hiljainen tai näkymätön. Mutta jos ajatellaan, miten tästä voisi päästä eteenpäin ja mikä olisi rakentava tapa uusille länsisuhteille, Mishustin ehkä myös ikänsä puolesta ja mahdollisesti myös aatemaailmansa puolesta olisi potentiaalisin.

Muun muassa ulkoministeri Sergei Lavrov, turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev ja entinen pääministeri Dmitri Medvedev ovat Lassilan mukaan menneen talven lumia, kun ajatellaan Putinin mahdollista seuraaja. Lassilan mukaan Putinin lähipiirissä ei ole vahvoja seuraajaehdokkaita, ja se on jossain määrin myös tae sille, että Putin pysyy vallassa.

Jos joku lähipiiristä nousee seuraajaksi, tilanne jää Lassilan mukaan todennäköisesti väliaikaiseksi.

Tutkija Jussi Lassila arvioi Putinin valtakauden suistavan päättyessään Venäjän poliittiseen kriisiin.

PITKÄÄ hallintokautta seuraa Lassilan mukaan Venäjällä usein jonkinlainen etsikkoaika ja käännös hallintotavassa. Poliittinen kriisi on melkein varma, hän sanoo.

– Jatkuvuutta ei itsevaltaisissa järjestelmissä ole, Lassila sanoo.

Itsevaltaisessa järjestelmässä kuninkaasta tulee ikään kuin valtio itsessään, kuten Ranskan Aurinkokuninkaan eli Ludvig XIV:n (1638–1715) kerrotaan todenneen. Lassilan mukaan sama on nähtävissä nyky-Venäjällä.

– Tämä on mielestäni nyt leimallista Putinille. Ei hän lopulta vaivaa päätään kovinkaan paljoa sillä, mitä on hänen jälkeensä. Kärjistäen voisi sanoa, että mitään Venäjää ei voi olla hänen jälkeensä.

– Mikä tietysti herättää kauhunsekaisia tunteita siitä, mitä tällainen voi olla.

Putin valittiin presidentiksi vuonna 2000, minkä jälkeen hän on hallinnut neljä kautta presidenttinä ja yhden pääministerinä. Hänen nykyinen kautensa päättyy 2024. Vuosi sitten lakia uudistettiin niin, että se sallisi Putinille vielä kaksi presidentinkautta. Laskennallisesti Putin voisi johtaa Venäjää presidentin tittelillä vuoteen 2036, jolloin hän täyttää 84 vuotta.

Lassila sanoo, että jonkinlaisia pohdintoja hänen seuraajansa osalta varmasti käydään. On kuitenkin epäselvää, miten putinismi toimisi ilman Putinia.

Putinin terveyden ympärillä liittyy paljon huhuja, mikä Lassilan mukaan liittyy siihen, ettei asioista tiedoteta avoimesti. Lassilan mukaan huhuille sytykettä ovat myös Putinin mahdollisen sairastumisen dramaattiset vaikutukset.

Itsevaltaisen presidentin terveydentila on herättänyt viime aikoina kysymyksiä.

– Jos demokraattisen valtion johtaja sairastuu, se on enemmänkin tragedia. Tiedetään, että jatkuvuutta on, institutionaalinen jatkuvuus takaa sen. Mutta Venäjällä ei ole, ja tässä mielessä sitä voidaan myös käyttää hyväkseen.

Lassilan mukaan asetelma asettaa paineita Putinin julkisille ulostuloille, joissa Putin yritetään näyttää energisenä.

Ajatus palatsivallankumouksesta kutkuttaa monen mieltä.

Lassila kutsuu Venäjän yksivaltaista järjestelmää rakenteellisesti vainoharhaiseksi.

Putin pitää ”sekalaista seurakuntaansa” kasassa, ja on hänen intressiensä mukaista, että joukko riitelee keskenään ja että he ovat Putinista riippuvaisempia kuin Putin heistä. Koalitioita ei näin ollen oikein voi muodostua. Hajanaisuus on järjestelmässä keskeistä.