Saksalainen Rheinmetall on esitellyt uutta taistelupanssarivaunua. KF51 Panther on vastaveto Venäjän T-14 Armata -taisteluvaunulle.

Stern-lehden artikkelin Rheinmetallin suunnittelema panssarivaunu KF51 Panther on uusinta uutta Saksan puolustusväline­teollisuudesta. Muotoilultaan taisteluvaunu on kulmikkaan futuristinen. Se on vastaveto Venäjän jo useita vuosia sitten esittelemällä T-14 Armata-vaunulle. Vaunun pääase on 130 mm:n kanuuna: se on järeämpi kuin suomalaisille tutun Leopard 2:n pääaseena oleva 120 mm:n kanuuna.

Eurosatory -puolustustarvikemessuilla Pariisissa esitelty Panther on saksalaisen Stern-lehden mukaan ensimmäinen lännessä kehitetty uusi taistelupanssarivaunu kylmän sodan jälkeen. Nimi viittaa tosin vahvasti historiaan, tarkemmin toiseen maailmansotaan: sodan aikana kehitetty Panzerkampfwagen V Panther oli natsi-Saksan asevoimien yksi eniten käyttämistä vaunumalleista – ja hyvin tehokas.

Pantherin liikkeitä voit katsoa oheiselta videolta:

Sternin mukaan Rheinmetallin vaunu on vaihtoehto Saksan ja Ranskan yhteiselle MGCS-vaunuhankkeelle. Sen tarkoituksena on ollut korvata saksalaisten Leopard-vaunut ja ranskalaisten Leclerc-vaunut. Kyseisen hankkeen ei kuitenkaan odoteta valmistuvan vielä tällä vuosikymmenellä.

Erikoista Pantherissa on sen torni. Se on nimittäin miehittämätön. Miehistölle on rakennettu suojattu tila tornin alle. Samanlainen ratkaisu on tehty venäläisten Armatassa.