17-vuotias ammuskeli ihmisiä vesipyssyllä – hakattiin kuoliaaksi koulun pihalla

Yhdysvalloissa teini-ikäinen lukiolaispoika on kuollut vesipyssyllä ammuskelun johdettua väkivaltaiseen yhteenottoon Ohion Akronissa viime viikolla, muun muassa People-lehti kertoo.

Viranomaisten mukaan Ethan Liming, 17, hakattiin kuoliaaksi koulun pihalla.

Liming ja hänen kaverinsa olivat ampuneet ihmisiä eräänlaisella vesipyssyllä autosta käsin, kun lähellä ollut kohteeksi joutunut seurue ilmeisesti hermostui heidän toimintaansa. Tilanne päätyi lopulta tappeluun.

Poliisien saatua hälytyksen ja saavuttua paikalle he havaitsivat Limingin makaavan maassa tajuttomana. Annetusta elvytyksestä huolimatta Liming todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.

Kuolinsyytutkinnan mukaan Liming kuoli tylpän esineen aiheuttamaan päävammaan. NBC Newsin mukaan tapausta tutkitaan henkirikoksena.

Fox Newsille puhunut pojan isä, Bill Liming, kutsui tapahtunutta ”täysin painajaismaiseksi”.

– Hänellä oli edessään erittäin valoisa tulevaisuus. Hän oli rakastettu, ja hänen ystävänsä ovat tukeneet hänen pikkuveljeään mahtavasti.

– Hänellä oli todella hyvä kaveriporukka. He yrittivät pitää hauskaa, käyttäytyä kuin teini-ikäiset, ja he törmäsivät ihmisiin, joita toivon, etteivät he olisi koskaan tavanneet, Liming jatkoi.

Akronin poliisilaitos on tehnyt tapaukseen liittyen kolme pidätystä. Pidätettyjä 19–21-vuotiaita syytetään murhasta ja törkeästä pahoinpitelystä.

– Ethanin järjetön ja traaginen kuolema on koskettanut jokaista yhteisömme jäsentä, Akronin pormestari Dan Horrigan sanoi lausunnossaan.

Horrigan kiitti Akronin poliisilaitosta ”väsymättömästä ponnistelusta” tekijöiden kiinnisaamiseksi.

Akronin poliisipäällikkö Stephen Mylett vetosi omassa lausunnossaan väkivallan lopettamisen puolesta.

– Menetämme liian monia ihmishenkiä järjettömien väkivallantekojen vuoksi.