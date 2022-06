Yhdysvalloissa tuhannet mielenosoittajat vaativat tiukempia aselakeja – "Sanotte, että lapset ovat tulevaisuus, mutta ette koskaan kuuntele"

Aselait ja -väkivalta ovat nousseet jälleen tapetille joukkoampumisten takia.

Eri puolilla Yhdysvaltoja tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat lauantaina vaatimaan tiukempia asekaleja.

Aselait ja -väkivalta ovat nousseet jälleen tapetille joukkoampumisten takia. Viime kuussa 19 lasta ja kaksi opettajaa sai surmansa kouluampumisessa Texasin osavaltiossa. Epäilty ampuja sai myös surmansa.

Aiemmin samassa kuussa kymmenen mustaa ihmistä oli surmattu ampumisessa New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa kaupassa. New Yorkin Buffalon ampumisesta epäilty kertoi manifestissaan saaneensa inspiraatiota valkoista ylivaltaa kannattavien tekemisistä. Hän on saanut syytteet muun muassa terrorismista.

– Jos hallituksemme ei voi estää sitä, että 19 lasta surmataan ja teurastetaan heidän omassa koulussaan, on aika vaihtaa hallitusta, mielenosoituksen järjestäneen March for Our Livesin perustajajäsen ja Floridan Parklandin kouluampumisesta selvinnyt David Hogg sanoi Guardianin mukaan Washingtonissa.

– Sanotte, että lapset ovat tulevaisuus, mutta ette koskaan kuuntele, mitä sanomme, kun olemme tarpeeksi vanhoja ollaksemme eri mieltä kanssanne. Te rappioituneet irstailijat. Jos haluatte suojella lapsia, hyväksykää nyt helvetti aselakeja, niin ikään March for Our Livesin perustajajäsen ja Parklandin ampumisen selviytyjä X Gonzalez sanoi.

Vuonna 2018 Parklandissa tehdyssä ampumisessa sai surmansa 17 ihmistä.

Aselait jakavat mielipiteitä

Gun Violence Archive -sivuston mukaan tänä vuonna Yhdysvalloissa on kuollut yli 19 300 ihmistä aseväkivallan seurauksena. Lukuun ovat sisällytettynä myös itsemurhat.

Aselait jakavat Yhdysvalloissa mielipiteitä poliittisella kentällä: demokraatit kannattavat yleisesti ottaen aselakien kiristyksiä, republikaanit puolestaan ovat vapaamman lainsäädännön puolella.

Liittovaltion lainsäädännössä kiristykset eivät etene, elleivät demokraatit saa Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneeseen ja senaattiin riittävää enemmistöä muutoksen aikaansaamiseksi. Demokraatti­enemmistöisessä edustajanhuoneessa on tällä viikolla edennyt laaja aselainsäädäntöä kiristävä paketti, mutta sillä ei ole tarvittavan enemmistön tukea senaatissa.

Tämän kuun alussa demokraatti­presidentti Joe Biden vaati kiristyksiä aselakeihin. Hän esimerkiksi vaati yksityisomistuksessa olevien rynnäkköaseiden ja suurten lippaiden kieltoa. Myös asetta ostavien ikärajaa tulisi presidentin mukaan nostaa 18:sta 21:een.