Uusi käänne Amazonissa kadonneiden brittitoimittajan ja tutkijan tapauksessa: Mahdollisia ihmisen jäänteitä löydetty joesta

Brasilian poliisin mukaan asiantuntijat arvioivat nyt joesta löydettyä orgaanista materiaalia.

Brasilian poliisi on löytänyt mahdollisia ihmisen jäänteitä etsiessään brittitoimittaja Dom Phillipsiä ja brasilialaista tutkijaa Bruno Pereiraa.

Asiantuntijat analysoivat nyt ”orgaanista materiaalia”, jonka arvioidaan olevan peräisin ihmisestä. Materiaali löydettiin joesta lähellä Atalaia do Norten satamaa, joka sijaitsee syrjäisessä Amazonin sademetsässä, poliisi kertoo BBC:n mukaan.

Poliisi kertoo keränneensä geneettistä materiaalia sekä Pereirasta että Phillipsistä vertailevaa analyysiä varten.

Phillipsin, 57, ja Pereiran, 41, kerrottiin kadonneen Javarin laaksossa, Amazonasin osavaltion länsiosassa viime sunnuntaina, CNN uutisoi. Heidän on kerrottu saaneen tappouhkauksia vain muutamaa päivää ennen katoamistaan.

Kaksikko oli tekemässä tutkimusta kirjaprojektiin, jonka tarkoituksena on kertoa luonnonsuojelusta alueella, jossa on viranomaisten mukaan paljon laittomia kaivoksia, hakkuita ja kansainvälisiä huumekauppiaita.

Poliisit ja pelastusryhmä suorittamassa etsintäoperaatiota Atalaia do Nortessa perjantaina.

Brasilian liittovaltion poliisi sanoi torstaina, että yhden epäillyn veneestä oli löytynyt verta. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, liittyikö havainto kadoksissa oleviin.

Poliisi oli ottanut epäillyn kiinni keskiviikkona. Amazonasin osavaltion turvallisuudesta vastaava pääsihteeri Carlos Alberto Mansur sanoi, että mies oli pidätetty sen jälkeen, kun hänen hallustaan oli löytynyt ”paljon huumeita” ja ammuksia, joita käytetään laittomassa metsästyksessä.

Poliisin mukaan mies on viimeinen, joka on nähnyt Phillipsin ja Pereiran elossa. Epäillyn asianajaja Davi Oliveira kertoi Reutersille, ettei hänen asiakkaansa ollut osallisena kahden miehen katoamiseen. Sama asianajaja on sittemmin eronnut tapauksesta, uutistoimisto lisää.

Lisäksi kuusi muuta henkilöä on kuulusteltu miesten katoamiseen liittyen.

Miesten etsintöihin on osallistunut noin 250 turvallisuusjoukkojen jäsentä. Heihin kuuluu sukeltajia ja viidakkomaaston asiantuntijoita. Etsintäjoukkojen käytössä on kaksi helikopteria ja yli kaksitoista venettä ja dronea.

Lapset leikkivät Brasilian armeijan helikopterin vieressä, joka osallistuu kadonneen tutkija Bruno Pereiran ja toimittaja Dom Phillipsin etsimiseen.

BBC:n mukaan brittitoimittajan sisko Sian Phillips on kehottanut Britannian viranomaisia painostamaan Brasilian hallitusta, jotta kadonneet miehet löydettäisiin.

– Haluamme selvittää, mitä heille on tapahtunut. Haluamme, että kaikki rikoksesta vastuussa olevat saatetaan oikeuden eteen. Haluamme pitkäjänteisen, syväluotaavan ja avoimen tutkimusprosessin, hän sanoi BBC:n mukaan.

Brasilian hallitusta on arvosteltu siitä, ettei se ole toiminut tarpeeksi nopeasti yrittääkseen löytää miehet.