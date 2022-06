Asiantuntija huomasi silmiinpistävän muutoksen Putinin esiintymisessä – ”Herää kysymys”

Torstaina Vladimir Putin puhui yleisölleen korostetun itsevarmasti ja rennosti. Ero kevään aiempiin esiintymisiin oli kuin yöllä ja päivällä, arvioi kehonkielen asiantuntija.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti torstaina Moskovassa uhmakkaan puheen, jonka viesti on hyytävää kuultavaa. Puheessaan Putin vertasi itseään 1700-luvulla maata hallinneeseen Pietari Suureen ja muisteli Suomeakin koskettanutta Suurta Pohjan sotaa. Putinin mukaan Pietari Suuri ei tuolloin valloittanut, vaan ”palautti” alueita Venäjän haltuun.

– Näyttää siltä, että myös meidän vastuullemme on langennut tämä palauttaminen ja vahvistaminen, hän jatkoi ja rinnasti näin Venäjän hyökkäyksen Ukrainassa tsaarin 1700-luvun valloituksiin.

Puhuessaan nuorista yrittäjistä koostuvalle yleisölle Putin esiintyi korostetun itsevarmasti ja rennosti. Kasvot elehtivät puheen mukana ja niille levisi jopa aito silmissä asti näkynyt hymy, arvioi kehonkielen asiantuntija Sami Sallinen.

– Hänellä on hyvin itsevarma ja luottavainen asento: hän istuu rennosti tuolissaan ja toinen käsivarsi lepää tuolin käsinojalla. Hän ottaa siinä itselleen suuremman reviirin ja hallitsee tilan. Hän on varmasti omasta mielestään turvallisessa tilassa, Sallinen kuvailee.

Guardian-lehden video Putinin esiintymisestä:

Putin painotti puheen viestiä elehtimällä leppoisasti kädellään. Kehonkielen asiantuntijan mukaan puheen aikana nähtiin vanha tuttu Putin.

– Tässä nähtiin perinteinen Putin, jos tätä peilaa aikaisempiin esiintymisiin. Joko on tarkoituksella skarpattu tai sitten tilanne itsessään on niin huoleton, että hän pystyy hallitsemaan sitä.

Kevään aikana Sallinen on havainnut Putinin julkisissa esiintymisissä dramaattisen muutoksen aiempaan. Ukrainan sodan alkamisen jälkeen on spekuloitu paljon sitä, onko Venäjän presidentti sairas ja millaisista sairauksista hän kärsii.

Myös Putinin esiintymisissä on nähty merkkejä sairauksista. Esimerkiksi taannoinen video keskustelusta puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa herätti kysymyksen siitä, miksi Putin istuu epäryhdikkäästi ja pitää tiukasti kiinni pöydänreunasta.

Putinin aiemmat esiintymiset ovat herättäneet kysymyksiä presidentin terveydentilasta. Putin piteli tiukasti pöydästä kiinni tapaamisessa puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa huhtikuussa.

– Jos näitä kahta esiintymisistä vertaa, ne ovat kuin yö ja päivä. Shoigun kanssa Putin käyttäytyi todella poikkeuksellisesti: hänellä oli jäätymistä, huono asento, eikä keho lähettänyt mitään viestejä. Nyt hän taas on hyvin eläväisen oloinen, eikä ole merkkejä jähmeydestä, vaan kasvot elävät koko ajan puheen ja tunteen mukana.

Asiantuntija sanoo, että hänelle tuli mieleen, esiintyykö Putin nyt tarkoituksella rennosti ja itsevarmasti, kun huhut hänen valtansa ja terveytensä rapistumisesta ovat lähteneet laukalle.

– Kyllähän me pystymme muuttamaan sanatonta viestintää ja psyykkaamaan itsemme erilaiseen tunnetilaan. Tässä on kyse kouliintuneesta ja koulutetusta ammattilaisesta. Jos tuntee hallinnan ja vallan tunnetta, sanaton viestintä kertoo juuri siitä tunteesta.

Kyse on joka tapauksessa silmiinpistävästä muutoksesta verrattuna kuluvaan kevään aiempiin esiintymisiin. Putin on perinteisesti tunnettu siitä, kuinka hän pystyy sivuuttamaan vastapuolen aivan täysin tai esimerkiksi manipuloimaan käyttämällä hyväkseen toisen pelkoja.

Vuonna 2007 Putin käytti hyväkseen Saksan liittokanslerin Angela Merkelin koirapelkoa ja toi labradorinnoutajansa neuvottelutilanteeseen kesäasunnollaan Mustanmeren rannalla.

Kehonkielen asiantuntija Sami Sallisen mukaan ihminen pystyy muuttamaan sanatonta viestintäänsä ja psyykkaamaan itsensä erilaiseen tunnetilaan.

– Putinin tämän kevään esiintymiset ovat herättäneet minussa kysymyksiä, mitä on tapahtunut. Sen jälkeen on ollut aika paljon spekulaatioita hänen terveydentilastaan. Se selittäisi sitä.

Putinin hymy ja ilmeet vakavasta asiasta puhuessa viestivät myös vallasta, sanoo asiantuntija.

– Herää kysymys, onko tässä tietoisesti keskitytty antamaan elinvoimainen kuva, kun on spekuloitu, kuinka monta vuotta tai kuukautta elinaikaa hänellä on jäljellä. Vaikka on vakava asia, minulla on varaa virnuilla tässä, koska minulla ei ole hätää, vaan muilla on hätä.