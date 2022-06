Mies hyökkäsi puukon kanssa ammattikorkeakouluun Saksassa – neljä haavoittui

Epäselvää on, onko mies tällä hetkellä opiskelijana oppilaitoksessa.

Saksassa neljä ihmistä haavoittui perjantaina veitsi-iskussa ammattikorkeakoulun kampuksella Hammin kaupungissa maan länsiosassa. Poliisin mukaan teosta epäilty on pidätetty.

Yleisradioyhtiö WDR:n mukaan epäilty on kolmikymppinen paikkakuntalainen mies. Epäselvää on, onko mies ollut tai onko hän tällä hetkellä opiskelijana oppilaitoksessa. Teon motiivi on vielä hämärän peitossa.

Perjantaina Saksassa tapahtui myös toinen välikohtaus, jossa nainen ja seitsemänvuotias tyttö haavoittuivat vakavasti veitsi-iskussa koulussa Esslingenin kaupungissa lähellä Stuttgartia.

Tämän vuoden tammikuussa yksi ihminen kuoli ja kolme haavoittui Heidelbergin yliopistossa tapahtuneessa ampumisessa. Teosta epäilty 18-vuotias miesopiskelija pakeni paikalta ja surmasi itsensä.