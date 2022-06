Tunnettu brittitoimittaja ja tutkija katosivat Amazonin sademetsässä

Viranomaiset tutkivat kaksikon katoamista. Myös armeija osallistuu etsintöihin.

Brittitoimittaja Dom Phillips ja brasilialainen tutkija Bruno Pereira ovat yhä kateissa Amazonin sademetsässä. Kaksikon kerrottiin kadonneen Javarin laaksossa, Amazonasin osavaltion länsiosassa viime sunnuntaina, CNN uutisoi.

Phillipsin, 57, ja Pereiran, 41, on kerrottu saaneen tappouhkauksia vain muutamaa päivää ennen katoamistaan. Kaksikko teki tutkimusta kirjaprojektiin, jonka tarkoituksena on kertoa luonnonsuojelusta alueella, jossa viranomaisten mukaan on paljon laittomia kaivoksia, hakkuita ja kansainvälisiä huumekauppiaita.

Brasilian liittovaltion poliisi sanoi torstaina, että yhden epäillyn veneestä oli löytynyt verta. Poliisi ei kuitenkaan sanonut, liittyikö havainto kadoksissa oleviin.

Etsintäpartio etsimässä kadonnutta toimittajaa ja tutkijaa. Myös paikalliset alkuperäiskansat ovat osallistuneet kaksikon etsintöihin.

Poliisi oli ottanut epäillyn kiinni keskiviikkona. Amazonasin osavaltion turvallisuudesta vastaava pääsihteeri Carlos Alberto Mansur sanoi, että mies oli pidätetty sen jälkeen, kun hänen hallustaan oli löytynyt ”paljon huumeita” ja ammuksia, joita käytetään laittomassa metsästyksessä.

Poliisin mukaan mies on viimeinen, joka on nähnyt Phillipsin ja Pereiran elossa.

Myös kuutta muuta ihmistä on kuultu miesten katoamiseen liittyen, BBC kertoo.

Sekä Pereira että Phillips ovat erittäin kokeneita ja suunnittelivat aina matkansa huolellisesti. Heillä kerrotaan olleen uusi vene ja paljon polttoainetta.

Dom Phillips kuvattuna Roraiman osavaltiossa vuonna 2019. Phillips on kokenut toimittaja, joka on kirjoittanut paljon Amazonin alueesta.

Phillips on kirjoittanut muun muassa The Guardianille ja The Washington Postille Amazonin alueen kohtaamista uhkista.

Pereira on puolestaan tutkija ja Amazonin alueen alkuperäiskansojen asiantuntija.

Bruno Pereira työskentelee alkuperäiskansojen oikeuksia edistävässä, Brasilian hallituksen alaisessa Funai-virastossa.

Brasilialaisia viranomaisia on syytetty hidastelusta kaksikon etsimisessä. Phillipsin sisko kertoi CNN:lle nähneensä vasta tiistai-iltana virallisen asiakirjan, jossa sanottiin, että armeija oli kutsuttu auttamaan etsinnöissä.

– Kyse on todella hitaasta reagoinnista ja se merkitsee maailmalle jotain synkkää, mitä tulee Amazonista tulevaan tietoon.

Brasilian viranomaiset sanoivat keskiviikkona, että etsintöihin osallistuu 250 ihmistä, kaksi helikopteria, kolme lennokkia ja 16 venettä.